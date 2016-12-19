«С этим городом вообще сложно что-то прогнозировать»: СГК получила монопольный статус в Рубцовске

АО «Барнаульская тепломагистральная компания» (входит в «Сибирскую генерирующую компанию») с 1 января 2017 года станет единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) Рубцовска. Данную информацию в ходе пресс-конференции 27 декабря подтвердил директор Барнаульского филиала СГК Игорь Лузанов. Управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов на прошлой неделе уже утвердило тарифы для горожан на тепловую энергию и горячую воду в новом году.

В соответствии с постановлением администрации Рубцовска еще в сентябре была актуализирована схема теплоснабжения города, утвержденная до 2032 года. Согласно документу, МУП «Рубцовские тепловые сети» и ООО «Инвестиционно-девелоперская компания» утратили статус единой теплоснабжающей организации. Он де-юре перешел к «Барнаульской тепломагистральной компании». Однако для того, чтобы стать фактическим тепловым монополистом у СГК ушло еще три месяца, а непосредственным поводом стала критическая ситуация с углем на Рубцовской ТЭЦ, принадлежащей ИДК.

Напомним, в начале августа после продолжительных переговоров и одновременно на фоне угроз со стороны ИДК вывести из эксплуатации Рубцовскую ТЭЦ СГК согласилась зайти в город. В итоге на обслуживание компании были переданы «Южная тепловая станция», 12 котельных и теплосетевой комплекс. ТЭЦ же осталась за ИДК. СГК уже тогда заявляла о готовности обеспечивать теплом весь город, но для этого необходимо было построить перемычку между двумя контурами. До конца ноября ситуация оставалась в подвешенном состоянии, пока не выяснилось, что к зиме на ТЭЦ не сформирован нормативный запас угля. Топливо пришлось перебрасывать с Южной станции, таким образом теплоснабжение города уже тогда велось за счет СГК. На ТЭЦ был введен режим ЧС. После этого происшествия в разгар отопительного сезона заговорили о том, чтобы передать ТЭЦ в аренду. Формально - новому муниципальному предприятию, на деле же - Сибирской генерирующей компании.

1 декабря депутаты Рубцовского горсовета решили передать имущество станции МУП «Теплосервис». Тем не менее к середине декабря договор аренды так и не был заключен. Несмотря на статус ЕТО, который СГК получает с 1 января, производителем тепловой энергии на Рубцовской ТЭЦ по-прежнему будет ИДК. По крайней мере, такая ситуация сохранится до конца текущего отопительного сезона. Дальнейшее развитие событий Игорь Лузанов прогнозировать затруднился, сославшись на особенности местного менталитета. «Здесь сложно что-то предсказать наперед, Рубцовск - вообще город непростой, это касается и самого населения, социальной атмосферы, если хотите. К примеру, мы столкнулись изначально с тем, что было сложно настроить бизнес-процессы, люди не понимали просто, что от них хотят. Поэтому повторюсь, здесь трудно давать какие-то прогнозы. Единственное, могу заметить, что на строительство той же перемычки необходимо время, быстро это сделать затруднительно», - отметил Лузанов.

Как признался спикер, у компании в свое время были сложности не только с вхождением в город, но также с заключением первоначального договора аренды, для чего даже пришлось прибегать к помощи антимонопольщиков. Кроме того, представитель СГК напомнил, что в текущем году компания изначально не рассчитывала получить в Рубцовске хоть какую-то прибыль. Впрочем, конкретизировать размер убытков Игорь Лузанов не стал. По его словам, в тепловой бизнес не приходят на несколько месяцев, а полностью все инвестиции в теплоснабжение Рубцовска могут окупиться только через 12-15 лет. Главная задача на следующий год для СГК в Рубцовске - подписание концессионного соглашения с городской администрацией.​

Как уже сообщалось, в августе текущего года были установлены тарифы на отопление и горячее водоснабжение на 2016 год потребителям южного и западного контуров ТЭЦ Рубцовска. С января «Барнаульская тепломагистральная компания» займется обслуживаем еще и северной части города, которая ранее находилась в ведении ИДК. Потребители по южному, западному и северному контуру будут платить за отопление ежемесячно по 1546,74 рублей/Гкал (в I полугодии), а затем - по 1933,43 рублей/Гкал. Ранее тарифы для каждого контура были различными. Так, для потребителей, проживающих в западной и южной части города произойдет снижение тарифа (в первые шесть месяцев), а для жителей северной части он останется на прежнем уровне. Тарифы на горячее водоснабжение для всех горожан составят 110,87 рублей/куб. м (с января по июнь) и 137,16 рублей/куб. м (июль-декабрь).