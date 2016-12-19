«С этим городом вообще сложно что-то прогнозировать»: СГК получила монопольный статус в Рубцовске

×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Алтайская околополитика в новогоднем антураже

6 |
Есть мнение
«Можно мусор и на Луну отправить»: эксперты оценили перспективы нового полигона ТБО в Барнауле
62
Галерист и куратор алтайского искусства Вадим Климов об остановке стройки художественного музея: «Деньги освоены, но кому писать запросы?»
57
Разговор
Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

«Хочу, чтобы мой завод имел художественную ценность»

6
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские эсеры опередили другие партии по числу упоминаний в ноябре
0
Трофимов, Сартаков и Прусакова стали самыми медийными алтайскими депутатами в ноябре
0
Геннадий Шейда вошел в тройку самых упоминаемых барнаульских депутатов
0
Кого из алтайских сити-менеджеров упоминали чаще всего в ноябре?
0

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

В новогодний вечер в Бийске будет продлено время движения автобусов по трем маршрутам
Сегодня пройдет первое заседание по делу бывшего вице-губернатора Юрия Денисова
Алтайский край занял третье место в рейтинге экологических субъектов России
Семейный доктор 28.12.16 Как провести новогодние праздники без ущерба для здоровья

Резонанс
Темы недели
Дорогу молодым: 57-летний Александр Романенко стал лидером алтайских единороссов
67
Бывший алтайский думец из-за форс-мажора не может выселиться из служебной квартиры в Москве
71
В блогах
Артем Кудинов

19.12.2016

Артем Кудинов

журналист, блогер

Каким был уходящий политический год?

36
Михаил Гундарин

09.12.2016

Михаил Гундарин

журналист, блогер

Привычка «кошмарить»

66
Владислав Вакаев

02.12.2016

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

По поводу скандала в медуниверситете

65
Loading...
Главная Лента новостей «С этим городом вообще сложно что-то прогнозировать»: СГК получила монопольный статус в Рубцовске

«С этим городом вообще сложно что-то прогнозировать»: СГК получила монопольный статус в Рубцовске

28.12.2016 08:51

АО «Барнаульская тепломагистральная компания» (входит в «Сибирскую генерирующую компанию») с 1 января 2017 года станет единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) Рубцовска. Данную информацию в ходе пресс-конференции 27 декабря подтвердил директор Барнаульского филиала СГК Игорь Лузанов. Управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов на прошлой неделе уже утвердило тарифы для горожан на тепловую энергию и горячую воду в новом году.

В соответствии с постановлением администрации Рубцовска еще в сентябре была актуализирована схема теплоснабжения города, утвержденная до 2032 года. Согласно документу, МУП «Рубцовские тепловые сети» и ООО «Инвестиционно-девелоперская компания» утратили статус единой теплоснабжающей организации. Он де-юре перешел к «Барнаульской тепломагистральной компании». Однако для того, чтобы стать фактическим тепловым монополистом у СГК ушло еще три месяца, а непосредственным поводом стала критическая ситуация с углем на Рубцовской ТЭЦ, принадлежащей ИДК.

Напомним, в начале августа после продолжительных переговоров и одновременно на фоне угроз со стороны ИДК вывести из эксплуатации Рубцовскую ТЭЦ СГК согласилась зайти в город. В итоге на обслуживание компании были переданы «Южная тепловая станция», 12 котельных и теплосетевой комплекс. ТЭЦ же осталась за ИДК. СГК уже тогда заявляла о готовности обеспечивать теплом весь город, но для этого необходимо было построить перемычку между двумя контурами. До конца ноября ситуация оставалась в подвешенном состоянии, пока не выяснилось, что к зиме на ТЭЦ не сформирован нормативный запас угля. Топливо пришлось перебрасывать с Южной станции, таким образом теплоснабжение города уже тогда велось за счет СГК. На ТЭЦ был введен режим ЧС. После этого происшествия в разгар отопительного сезона заговорили о том, чтобы передать ТЭЦ в аренду. Формально - новому муниципальному предприятию, на деле же - Сибирской генерирующей компании.

1 декабря депутаты Рубцовского горсовета решили передать имущество станции МУП «Теплосервис». Тем не менее к середине декабря договор аренды так и не был заключен. Несмотря на статус ЕТО, который СГК получает с 1 января, производителем тепловой энергии на Рубцовской ТЭЦ по-прежнему будет ИДК. По крайней мере, такая ситуация сохранится до конца текущего отопительного сезона. Дальнейшее развитие событий Игорь Лузанов прогнозировать затруднился, сославшись на особенности местного менталитета. «Здесь сложно что-то предсказать наперед, Рубцовск - вообще город непростой, это касается и самого населения, социальной атмосферы, если хотите. К примеру, мы столкнулись изначально с тем, что было сложно настроить бизнес-процессы, люди не понимали просто, что от них хотят. Поэтому повторюсь, здесь трудно давать какие-то прогнозы. Единственное, могу заметить, что на строительство той же перемычки необходимо время, быстро это сделать затруднительно», - отметил Лузанов.

Как признался спикер, у компании в свое время были сложности не только с вхождением в город, но также с заключением первоначального договора аренды, для чего даже пришлось прибегать к помощи антимонопольщиков. Кроме того, представитель СГК напомнил, что в текущем году компания изначально не рассчитывала получить в Рубцовске хоть какую-то прибыль. Впрочем, конкретизировать размер убытков Игорь Лузанов не стал. По его словам, в тепловой бизнес не приходят на несколько месяцев, а полностью все инвестиции в теплоснабжение Рубцовска могут окупиться только через 12-15 лет. Главная задача на следующий год для СГК в Рубцовске - подписание концессионного соглашения с городской администрацией.​

Как уже сообщалось, в августе текущего года были установлены тарифы на отопление и горячее водоснабжение на 2016 год потребителям южного и западного контуров ТЭЦ Рубцовска. С января «Барнаульская тепломагистральная компания» займется обслуживаем еще и северной части города, которая ранее находилась в ведении ИДК. Потребители по южному, западному и северному контуру будут платить за отопление ежемесячно по 1546,74 рублей/Гкал (в I полугодии), а затем - по 1933,43 рублей/Гкал. Ранее тарифы для каждого контура были различными. Так, для потребителей, проживающих в западной и южной части города произойдет снижение тарифа (в первые шесть месяцев), а для жителей северной части он останется на прежнем уровне. Тарифы на горячее водоснабжение для всех горожан составят 110,87 рублей/куб. м (с января по июнь) и 137,16 рублей/куб. м (июль-декабрь).

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 4
гость

28.12.2016 09:19

это же надо , так довести город и горожан таким отношением властей и краевых и городских. Ну правильно- это же не Белокуриха- дороги тут не нужны, вливаний денежных нет, промышленность только вим биль дан
Тоже из Рубцовска

28.12.2016 09:45

ИДК отапливает прекрасно Никаких претензий уже лет пять.
ИДК пытались выжить экономически - не повышали тариф на отопление
Подняли кампанию в прессе о ветхости, недостатке топлива и т.д. - продержались полгода
Видно додолбили
Теперь СГК будет монополистом и тариф с 1 июля вырастет на 23 %
Вот и вся забота
гость

28.12.2016 10:32

И МУП оказался не удел.
Дед

28.12.2016 11:07

Ну "топил" бы да "топил" молча, или хотя бы не давал оценок людям здесь живущим. Да не выступал благодетелем загрузив не последним повышением тарифов то население которое ему не совсем нравится. Опять же не пойму почему установили единый тариф для всего города хотя стоимость вырабатываемого продукта у каждого теплового источника разная, если регулирующий орган посчитал тариф для СГК, то тогда давайте присоединим сюда и Барнаул ведь они и его отапливают, в этом случае рубцовчанам будет подешевле .....