Над козерогами в горах Алтая нависла «тьма»

Научные сотрудники Сайлюгемского национального парка установили причину участившейся слепоты козерогов. В ходе проведенных исследований совместно с центром пантового оленеводства выяснилось, что дикие животные заразились от домашних микоплазмозом. Ситуация обсуждалась на первом заседании созданного при учреждении общественного совета, информирует пресс-служба парка.

Причину заражения ученые видят в пребывании диких и домашних коз на одной территории. В настоящее время сотрудники Сайлюгемского парка ищут способ, как спасти козерогов от верной гибели без ущемления интересов местных жителей. Дело в том, что сельчане традиционно используют эту местность для выпаса скота и, если им это запретить, могут лишиться своего хозяйства.

Отметим, что козероги в горах Алтая неоднократно попадали под угрозу вымирания, однако ученые пока находили решение, как обезопасить их жизнь. Так, в декабре прошлого года верховья Аргута, где традиционно обитала одна из самых крупных популяций, завалило снегом. Высота снежного покрова достигала 40 см, а местами доходила до 1 м. В поисках корма животные даже спускались вниз. Тогда администрация национального парка «Сайлюгемский» сформировала бригаду, которая отвезла в горы корм, предусмотренный для лошадей.