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Главная Лента новостей Федеральный министр посулил Горному Алтаю частные инвестиции для развития экотуризма

Федеральный министр посулил Горному Алтаю частные инвестиции для развития экотуризма

28.12.2016 12:00

Республика Алтай во второй раз за последние три года вошла в число российских регионов, относящихся к аутсайдерам с точки зрения социально-экономического развития. В связи с этим РА в числе 20 субъектов РФ сможет создать так называемые зоны территориального развития (ЗТР). Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

В перечень попали регионы, имеющие наименьшее значение интегрального показателя социально-экономического положения. В расчет берутся данные, характеризующих динамику состояния региональной экономики и социальной сферы, бюджетной обеспеченности и качества жизни населения на протяжении 10 лет. В частности, учитываются среднегодовые показатели развития промышленного и сельхозпроизводства, соотношение между среднедушевым доходом граждан и прожиточным минимумом, показатель миграционного прироста, уровень смертности населения в трудоспособном возрасте, доля ветхого и аварийного жилья в объеме всего жилищного фонда и т. д.

Предыдущий перечень субъектов, на территориях которых допускается создание зон территориального развития был сформирован в 2013 году. Республика Алтай также фигурировала в документе. Заметим, перечень должен актуализироваться один раз в три года. В обновленной версии документа перечислены Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Северная Осетия, Тыва, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Забайкальский и Приморский край, Ивановская, Кировская, Курганская, Магаданская и Мурманская области, а также Еврейская АО.

Создание ЗТР, которое предусматривает господдержку резидентов, занимающихся производственной деятельностью в их границах, позволит отстающим в развитии территориям определить актуальный круг юрлиц и даст возможность создать условия, способствующие ускорению его роста, сказано в постановлении кабмина.

Напомним, в Республике Алтай до недавнего времени функционировала особая экономическая зона «Долина Алтая», но после отчета Счетной палаты о неэффективности большинства ОЭЗ в России она перешла с федерального на региональный уровень.

Добавим, что 27 декабря Владимир Путин провел заседание Госсовета по вопросу «Об экологическом развитии РФ в интересах будущих поколений». Одним из докладчиков на мероприятии стал министр природных ресурсов Сергей Донской, посвятивший свое выступление сохранению природных объектов в России и упомянувший в этом контексте Горный Алтай. «Одним из самых эффективных способов сбережения дикой природы для будущих поколений является развитие системы охраняемых природных территорий и сохранение биоразнообразия. Поэтому первой задачей мы здесь видим расширение режима ООПТ с учетом социального и экономического развития тех регионов, где они будут находиться. За последние четыре года мы увеличили площадь ООПТ на 14 %, она достигла более 62 млн гектаров. На этом мы не останавливаемся и планируем создать только в следующем году 10 новых ООПТ», - заверил Владимира Путина г-н Донской.

Сергей Донской, министр природных ресурсов:

В современном мире особо охраняемые природные территории активно вовлекаются в сферу экологического туризма. Потенциально наши парки и заповедники способны принять около 20 млн человек в год, однако существующая инфраструктура позволяет привлечь здесь 2 млн человек. Для создания соответствующей инфраструктуры средств государства недостаточно, поэтому в следующем году мы предлагаем внедрить механизм привлечения частных средств к созданию такой инфраструктуры, в том числе через концессионные соглашения. Такие механизмы позволят нам в 2018 году начать реализацию пилотных проектов по развитию экологического туризма на Байкальской природной территории, Горном Алтае, на Кавказе и к 2025 году увеличить посещаемость национальных парков жителями нашей страны в три раза.

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Комментарий

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Комментариев 2
1

28.12.2016 12:10

Создать ООПТ не сложно.
Сложно их обеспечить реальной охраной...
Степан

28.12.2016 12:58

А почему в этот "калашный" ряд Алтайский край не попал?