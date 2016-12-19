В новогодние праздники общественный транспорт в Барнауле будет курсировать по спецграфику

По информации комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, в новогодние праздники количество курсирующих автобусов придется сократить. Такое решение приняли в связи с ожидаемым уменьшением пассажиропотока. При этом на Рождество барнаульцы смогут добраться с ночной церковной службы домой бесплатно, следует из сообщения городской администрации.

Как информируют городские власти, 30 и 31 декабря в Барнауле общественный транспорт будет работать в штатном режиме, а поздние вечерние рейсы пройдут согласно расписанию буднего и выходного дней. 1 и 2 января количество автомобильного общественного транспорта сократят на 50%. С 3 по 8 января автобусы будут курсировать так же, как в выходной день. Что касается общественного электротранспорта, с 1 по 8 января плановое количество выходов трамваев и троллейбусов тоже сократят. Ранние утренние и поздние вечерние рейсы городским электротранспортом будут выполняться в соответствии с расписанием выходного дня в полном объеме.

В администрации также отмечают, что в рождественскую ночь с 6 на 7 января традиционно организуют бесплатную доставку горожан с ночной праздничной службы. Так, для тех, кто планирует посетить Покровский кафедральный собор, в 1:30 отправятся три вагона: из «Депо-1» по маршрутам №№ 1 и 7 до станции «Кордон» и по маршруту № 12 от Покровского собора на площадь Свободы, по улицам Анатолия, Челюскинцев, Антона Петрова, Попова до станции «Докучаево». От Свято-Никольской церкви в 2:00 пойдут два троллейбуса по маршрутам №№ 1 и 6, а от Александро-Невского собора в 1:15 отправятся два вагона из «Депо-3» по маршрутам №№ 8 и 9.

Также напомним, что движение всех видов транспорта по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до улицы Димитрова закрыт до 20:00 12 января из-за снежного городка. Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде данного участка и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.