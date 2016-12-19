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Главная Лента новостей «Гнетущий микроклимат»: каменского депутата вернули на работу в психбольницу по решению суда

«Гнетущий микроклимат»: каменского депутата вернули на работу в психбольницу по решению суда

28.12.2016 17:00

27 декабря Каменский районный суд восстановил в трудовых правах депутата Каменского горсовета от «Справедливой России» Людмилу Скворцову, которая в начале ноября была уволена за прогул из краевой психиатрической больницы № 2. Действия руководства медучреждения признали незаконными, а потерпевшая народная избранница теперь получит денежную компенсацию за вынужденные прогулы, сообщают справедливороссы.

Как рассказала ИА «Банкфакс» сама Людмила Скворцова, с 28 декабря она вновь приступила к своим обязанностям, однако положение ее изменилось. Раньше медсестра работала по сменному графику, который включал и ночные смены, что, разумеется, оплачивается выше. Теперь же ее работа ограничивается дневными выходами. Кроме того, сотрудницу психбольницы лишили премиальных бонусов к Новому году, которые получили все без исключения 180 сотрудников учреждения.

Людмила Скворцова, депутат Каменского горсовета от «Справедливой России», медсестра КГБУЗ «Алтайская Краевая психиатрическая больница № 2»:

Работать, безусловно, стало тяжелее, давление со стороны начальства и старшей медсестры ощутимо. Этот гнетущий микроклимат нужно как-то вынести. Зато со стороны других медсестер и санитарок я слышу только слова благодарности и поддержки. Ведь им выдали премию впервые за пять лет только из-за нашего конфликта с администрацией учреждения. Да какую премию! Медсестры получили по 8 тысяч рублей, а санитары - по 4 тысячи рублей. Мне же в итоге не досталось ничего. Причем экономист даже не смог мне объяснить, почему я лишена премии, ведь во всех правах суд меня восстановил. Хотя компенсацию в 12 тысяч рублей мне тоже пока не выплатили.

Депутат горсовета добавила, что уже написала обращение в Каменскую прокуратуру по факту невыдачи ей премиальной части заработной платы. В ближайшее время она планирует отстаивать собственные права и через Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности. «Несмотря на все эти сложности, место работы я пока менять не планирую. Понимаю, что придется непросто, но хотелось бы за свое место побороться», - заявила собеседница.

Напомним, медсестра Людмила Скворцова 24 октября уведомила руководство КГБУЗ «Алтайская Краевая психиатрическая больница № 2» о том, что 25 октября состоится очередная сессия Каменского горсовета, а перед ней — рабочее заседание. Поскольку г-жа Скворцова является депутатом, она принимала в них участие. В соответствии с действующим законодательством руководители учреждений обязаны обеспечить условия для беспрепятственного исполнения депутатом своих полномочий. Однако в психиатрической больнице уже в день сессии решили применить санкции к «прогуливающей» работу на сессии медсестре и 2 ноября ее уволили.

Между тем 15 декабря в ходе сессии краевого Заксобрания председатель комитета по здравоохранению и науке АКЗС Александр Лазарев рассказал о дальнейшем развитии событий в Камне-на-Оби. По словам спикера, ситуация была внимательно проанализирована, и выяснилось, что «там не все так просто и однозначно». В частности, установлено, что Людмила Скворцова не явилась на работу не только 25 октября, но и накануне, 24-го числа. Тем не менее после всестороннего изучения ситуации якобы было решено восстановить медсестру на рабочем месте. Но она там так и не появилась. Впрочем главному «адвокату» каменской медсестры Василию Железовскому ответить г-ну Лазареву на сессии так и не дали. ИА «Банкфакс» он позже пояснил, что 25-го октября состоялась сессия, а 24-го - рабочее заседание, на котором депутат обязан присутствовать, о чем г-жа Скворцова не преминула предупредить начальство.

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Комментарий

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Комментариев 5
очевидец

28.12.2016 17:15

Лазарев на сессии, похоже, всех вводил в заблуждение относительно законности увольнения депутата по причине участия в заседаниях. Зачем было обманывать заксобрание?
зема

28.12.2016 17:40

получается, что г-н лазарев, издел?
предыдущему

28.12.2016 18:44

выходит , что господин Лазарев г..но
а кабанов

28.12.2016 18:54

давно гов-ще
единоросс

28.12.2016 18:56

Присутствовал на этой сессии и четко помню, что Лазарев в пику Железовскому заявил о виновности медсестры-депутата и обоснованности ее увольнения. Я, конечно, понимаю, что медсестра представляет оппозиционную партию, но истина должна быть дороже.