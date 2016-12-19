Оппозиции могут дать основательно «порулить» в исполнительной власти Алтайского края

28.12.2016 16:19
Назначение Андрея Щукина на должность вице-премьера в будущем правительстве Алтайского края, возможно, будет не последней кадровой сенсацией от губернатора Александра Карлина. По данным источников ИА «Банкфакс», в «голубом доме» обсуждается целый ряд весьма экзотических кандидатур, которые гипотетически могли бы заместить оставшиеся в региональном кабмине вакансии.
Обнародованый 27 декабря кадровый состав правительства региона спровоцировал оживленную полемику как в кулуарах, так и в социальных сетях. Некоторое недоумение общественности вызвало повышение «аграрного» вице-губернатора Александра Лукьянова до поста первого зампредседателя правительства. Многие прочили на эту должность блестяще зарекомендовавшего себя в последние годы замгубернатора, руководителя финкомитета Владимира Притупова, однако он всего лишь министр финансов в статусе рядового заместителя. Логика в назначении Александра Лукьянова, очевидно, состоит в том, что чиновник по долгу службы курирует якорную отрасль экономики региона, и до определенного момента «аграрный» зам в крайадминистрации наделялся статусом первого.
Наиболее оживленная полемика, безусловно, разгорелась вокруг фигуры экс-депутата Алтайского Заксобрания от ЛДПР Андрея Щукина. В соцсетях его активно поздравляют с новым назначением и обсуждают, насколько тернистым будет чиновничий путь бывшего депутата. Наиболее отъявленные скептики между тем выражают полное недоумение, называя это решение «кадровым дном» и полагая, что Щукин не дотягивает до статуса вице-премьера краевого правительства, а его удел — политическая клоунада в рядах оппозиции.
По данным «Банкфакса», Андрей Щукин будет курировать в правительстве достаточно «безобидные» направления - спорт, культуру и молодежную политику, но именно эти сферы деятельности краевой администрации либерал-демократ активно критиковал в статусе депутата АКЗС и координатора реготделения ЛДПР. Таким образом, напрашивается вывод, что его назначение - своеобразный асимметричный ответ губернатора края своим вечным оппонентам. Если логика этого управленческого решения на самом деле такова, г-н Щукин оказывается в крайне щекотливом положении человека, поставившего на кон все, и его карт-бланш имеет существенные временные ограничения.
Тем временем инсайдеры заявляют, что руководствовавшийся логикой «Не нравится? Сделай лучше!» Карлин вполне готов принять и другие смелые кадровые решения. Губернаторская команда осознает уровень моральной усталости «неблагодарного народонаселения», характерной для любого региона, где руководитель занимает свой пост более двух сроков подряд. Запрос на обновление есть и игнорировать его чревато общественно-политическими последствиями, которые однозначно получат негативную оценку Москвы. Исходя из этого «голубой дом» активно присматривается к не слишком широким рядам региональной оппозиции, обсуждая возможные кадровые инфильтрации. Так, в числе потенциальных претендентов на место начальника департамента внутренней политики администрации Алтайского края вместо ушедшего Сергея Королева называют регулярно оппонирующего краевым властям главу администрации Тальменского района Игоря Жаркова или даже харизматичного эсера Олега Боронина, ныне возглавляющего Сибирский сельсовет Первомайского района. К слову, назначение последнего может произвести еще больший эффект, чем приход в правительство Андрея Щукина.
Еще одна должность, потенциально приковывающая внимание, это заместитель нынешнего «политического» вице-губернатора Виталия Снесаря, который, напомним, получит место руководителя администрации губернатора и правительства Алтайского края. По сведениям инсайдеров, одним из обсуждаемых кандидатов является эпатажный общественник Андрей Нагайцев, который, кстати, был назначен был назначен вице-мэром Бийска в вышеупомянутой логике и не слишком преуспел на этом нелегком поприще.
Не исключено также, что оппозиции может достаться и министерский пост. В частности, речь идет о должности министра природных ресурсов Алтайского края. Пока в качестве и.о. утвержден Владимир Попрядухин и в данном случае эта приставка свидетельствует о его временном положении (все остальные министры таковой не имеют). Как утверждают источники, Александр Карлин может рекрутировать на эту должность одного из критикующих власть экологов, к примеру, сотрудничающего с ОНФ «иностранного агента» Алексея Грибкова.
И, наконец, образовавшуюся в результате запутанной реформы региональной исполнительной власти должность начальника пресс-службы краевого правительства прочат представителю компартии, бывшему пресс-секретарю крайкома КПРФ Константину Ганову. По сведениям «Банкфакса», на днях он встречался со своим потенциальным начальником, руководителем департамента информационной политики крайадминистрации Андреем Ляпуновым. Итоги этой встречи неизвестны, однако общественную деятельность г-на Ганова, являющегося последовательным пропагандистом «рабочих» профессий, высоко оценили в «голубом доме». Определенную пикантность ситуации придает то, что в настоящее время руководство КПРФ в лице персека крайкома Марии Прусаковой активно пытается извергнуть опального коммуниста Ганова из парторганизации, лишив его членства в КПРФ.
28.12.2016 16:31
28.12.2016 16:46
У АБК оказывается большие проблемы, http://russia-rating.ru/info/11134.html.
28.12.2016 16:46
28.12.2016 17:07
28.12.2016 17:17
28.12.2016 17:29
28.12.2016 18:22
..«Не нравится? Сделай лучше!» Карлин вполне готов принять и другие смелые кадровые решения...
А Б Карлин хочу на место Дважды Коронованного казнокрада в Законе и его ППЖ и фаворитке ... всего на оставшийся срок Ваших губернаторских полномочий.
Сделаю лучше! - все ППЖ и фаворитки покинут администрацию и пойдут заниматься своей профессией по назначению, отменю коронацию, верну совместно с честными правоохранительными и судебными органами похищенные деньки в казну ....Коронованный под следствие, а там как суд решит, самый гуманный и справедливый.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
28.12.2016 18:30
Есть спец в предгорьях!
Пропагандист писучий и з чистокровных либералов - Саша Тырышкин! Не чета щукиным борониным,нагайцевым,гановым,грибковым... Характер у него нордический, приближающейся к кош-агаченскому.
Возьмите, господин Липунов, предано служить будет,- как чеховский Ванька Жуков
28.12.2016 19:05
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А кто такая Прусакова? Она не имеет юридического права исключать Ганова Костю из партии. Её саму вместе с Афониным под суд. Что касается всех остальных - кто успел тот сел, кто не успел, тот опоздал. Заткнули рты критиканам.
28.12.2016 19:30
28.12.2016 19:33
Из каких краёв далёких и из одного бычьего рога изобилия?
28.12.2016 19:51
28.12.2016 19:53
Губернатору за лозунг респект, а этому "делателю лучше" вопрос)) Любезный, а если сделаете хуже, готовы за это ответить по всей строгости так любимого вами закона?)) А головенку на рельсы положить в случае неудачи, готовы?)) Если да, то конечно надо брать такой "ценный" кадр, через годик прилюдно его на рельсах раскатают и глядишь весь "рефарматорско-управленческий" пыл у этой попазиционной шушеры как рукой снимет)) Ну вот так как то, хи хи))
28.12.2016 21:04
28.12.2016 21:22
запланированные расходы на них же в 2017 г.
И кто из АКЗС , имеющий доступ к таким тайнам , сможет сказать - есть экономия в
бремени содержания этих манахэров в сумме - ... рублей , округлив копейки.
это не учитывая результаты управления , которые в 17 годе не исправить , банкротов
не оживить.
И будут ли в спину напоследок премированы гении управления по итогам 16 года - ?
28.12.2016 21:50
По мнению Виталия Снесаря, основное отличие правительства от предыдущей структуры органов исполнительной власти — это коллегиальность принятия решений. «Все члены Правительства Алтайского края будут нести коллегиальную ответственность за управленческие процессы в крае.
Такая схема принятия управленческих решений не нова, она действует уже восемь лет в главных управлениях Алтайского края.
Практика показывает, что именно эта цепочка включает персональную ответственность должностных лиц за свой участок работы.
В частности, министр будет отвечать за собственные решения в рамках деятельности министерства, а также за те, что приняты совместно с членами правительства. Это то, чего нам порой недостает при решении проблем межотраслевого характера».
По его словам, появление правительства не приведет к увеличению численности госслужащих, а также к росту расходу на их содержание.
К работе новое правительство приступает с 1 января 2017 года, в первой декаде февраля запланировано первое заседание.
28.12.2016 21:53
Ха-ха... какой бычий -коровий...
28.12.2016 23:18
Социальной язве
28 12 16 19:53
Уважаемый, сколько Вам надо ДА? Предлагаю Вам - должность первого зама и вместе ударим по беззаконию в моём любимом городе. Слабо? Личико то хоть уважаемый открой, Вы мужественный человек? Вы меня знаете а я Вас нет, полагаю, пока полемику с Вами по этому вести не стоит.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
28.12.2016 23:30
граждане РФ , выносят вердикт - невиновен.
Смотрим дело "приморских убийц сотрудников МВД" - ......... третий пересмотр пошёл уже.
Персональная ответственность размывается и Что ? В отставку подадут все из-за
неправильного решения одного министра? Кто установит неправильность , каким способом?
Так и в хирургию нада по 12-ть граждан приглашать и спрашивать у них -наркоз или без него?
29.12.2016 00:05
Шурик: -А мы убогие корочкой хлеба обойдемся.
29.12.2016 00:45
И ещё. Хренова куча отчетов, одни и те же данные переменяны местами.
Иногда возникает вопрос : Вы там слепошарые что ле ??? За неделю 2 раза одно и тоже спрашивать ???. Проще уже доступы к серверам дать, смотрите скока влезет.
И главное все заняты !!! Так то файл обмена и до свиданья. Автоматизироваться бессмысленно. Дядя Ваня новую форму придумает.
29.12.2016 01:10