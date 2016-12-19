Оппозиции могут дать основательно «порулить» в исполнительной власти Алтайского края

Назначение Андрея Щукина на должность вице-премьера в будущем правительстве Алтайского края, возможно, будет не последней кадровой сенсацией от губернатора Александра Карлина. По данным источников ИА «Банкфакс», в «голубом доме» обсуждается целый ряд весьма экзотических кандидатур, которые гипотетически могли бы заместить оставшиеся в региональном кабмине вакансии.

Обнародованый 27 декабря кадровый состав правительства региона спровоцировал оживленную полемику как в кулуарах, так и в социальных сетях. Некоторое недоумение общественности вызвало повышение «аграрного» вице-губернатора Александра Лукьянова до поста первого зампредседателя правительства. Многие прочили на эту должность блестяще зарекомендовавшего себя в последние годы замгубернатора, руководителя финкомитета Владимира Притупова, однако он всего лишь министр финансов в статусе рядового заместителя. Логика в назначении Александра Лукьянова, очевидно, состоит в том, что чиновник по долгу службы курирует якорную отрасль экономики региона, и до определенного момента «аграрный» зам в крайадминистрации наделялся статусом первого.

Наиболее оживленная полемика, безусловно, разгорелась вокруг фигуры экс-депутата Алтайского Заксобрания от ЛДПР Андрея Щукина. В соцсетях его активно поздравляют с новым назначением и обсуждают, насколько тернистым будет чиновничий путь бывшего депутата. Наиболее отъявленные скептики между тем выражают полное недоумение, называя это решение «кадровым дном» и полагая, что Щукин не дотягивает до статуса вице-премьера краевого правительства, а его удел — политическая клоунада в рядах оппозиции.

По данным «Банкфакса», Андрей Щукин будет курировать в правительстве достаточно «безобидные» направления - спорт, культуру и молодежную политику, но именно эти сферы деятельности краевой администрации либерал-демократ активно критиковал в статусе депутата АКЗС и координатора реготделения ЛДПР. Таким образом, напрашивается вывод, что его назначение - своеобразный асимметричный ответ губернатора края своим вечным оппонентам. Если логика этого управленческого решения на самом деле такова, г-н Щукин оказывается в крайне щекотливом положении человека, поставившего на кон все, и его карт-бланш имеет существенные временные ограничения.

Тем временем инсайдеры заявляют, что руководствовавшийся логикой «Не нравится? Сделай лучше!» Карлин вполне готов принять и другие смелые кадровые решения. Губернаторская команда осознает уровень моральной усталости «неблагодарного народонаселения», характерной для любого региона, где руководитель занимает свой пост более двух сроков подряд. Запрос на обновление есть и игнорировать его чревато общественно-политическими последствиями, которые однозначно получат негативную оценку Москвы. Исходя из этого «голубой дом» активно присматривается к не слишком широким рядам региональной оппозиции, обсуждая возможные кадровые инфильтрации. Так, в числе потенциальных претендентов на место начальника департамента внутренней политики администрации Алтайского края вместо ушедшего Сергея Королева называют регулярно оппонирующего краевым властям главу администрации Тальменского района Игоря Жаркова или даже харизматичного эсера Олега Боронина, ныне возглавляющего Сибирский сельсовет Первомайского района. К слову, назначение последнего может произвести еще больший эффект, чем приход в правительство Андрея Щукина.

Еще одна должность, потенциально приковывающая внимание, это заместитель нынешнего «политического» вице-губернатора Виталия Снесаря, который, напомним, получит место руководителя администрации губернатора и правительства Алтайского края. По сведениям инсайдеров, одним из обсуждаемых кандидатов является эпатажный общественник Андрей Нагайцев, который, кстати, был назначен был назначен вице-мэром Бийска в вышеупомянутой логике и не слишком преуспел на этом нелегком поприще.

Не исключено также, что оппозиции может достаться и министерский пост. В частности, речь идет о должности министра природных ресурсов Алтайского края. Пока в качестве и.о. утвержден Владимир Попрядухин и в данном случае эта приставка свидетельствует о его временном положении (все остальные министры таковой не имеют). Как утверждают источники, Александр Карлин может рекрутировать на эту должность одного из критикующих власть экологов, к примеру, сотрудничающего с ОНФ «иностранного агента» Алексея Грибкова.

И, наконец, образовавшуюся в результате запутанной реформы региональной исполнительной власти должность начальника пресс-службы краевого правительства прочат представителю компартии, бывшему пресс-секретарю крайкома КПРФ Константину Ганову. По сведениям «Банкфакса», на днях он встречался со своим потенциальным начальником, руководителем департамента информационной политики крайадминистрации Андреем Ляпуновым. Итоги этой встречи неизвестны, однако общественную деятельность г-на Ганова, являющегося последовательным пропагандистом «рабочих» профессий, высоко оценили в «голубом доме». Определенную пикантность ситуации придает то, что в настоящее время руководство КПРФ в лице персека крайкома Марии Прусаковой активно пытается извергнуть опального коммуниста Ганова из парторганизации, лишив его членства в КПРФ.