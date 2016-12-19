Галактика в опасности: горожане сообщают о новом обвале крыши в барнаульском торгово-развлекательном центре

×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Алтайская околополитика в новогоднем антураже

10 |
Есть мнение
«Можно мусор и на Луну отправить»: эксперты оценили перспективы нового полигона ТБО в Барнауле
63
Галерист и куратор алтайского искусства Вадим Климов об остановке стройки художественного музея: «Деньги освоены, но кому писать запросы?»
57
Разговор
Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

«Хочу, чтобы мой завод имел художественную ценность»

6
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские эсеры опередили другие партии по числу упоминаний в ноябре
0
Трофимов, Сартаков и Прусакова стали самыми медийными алтайскими депутатами в ноябре
0
Геннадий Шейда вошел в тройку самых упоминаемых барнаульских депутатов
0
Кого из алтайских сити-менеджеров упоминали чаще всего в ноябре?
0

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

В правительство Алтайского края войдут губернатор и 16 министров
Союз молодежи Алтай-Кокса поздравил с Новым годом детей Заринска
Администрация Барнаула совместно с застройщиками будет строить дороги в новых кварталах
Контактный зоопарк «Страна Енотия» приглашает отметить Новый год в необычной обстановке

Резонанс
Темы недели
Дорогу молодым: 57-летний Александр Романенко стал лидером алтайских единороссов
77
Бывший алтайский думец из-за форс-мажора не может выселиться из служебной квартиры в Москве
71
В блогах
Артем Кудинов

19.12.2016

Артем Кудинов

журналист, блогер

Каким был уходящий политический год?

36
Михаил Гундарин

09.12.2016

Михаил Гундарин

журналист, блогер

Привычка «кошмарить»

66
Владислав Вакаев

02.12.2016

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

По поводу скандала в медуниверситете

66
Loading...
Главная Лента новостей Галактика в опасности: горожане сообщают о новом обвале крыши в барнаульском торгово-развлекательном центре

Галактика в опасности: горожане сообщают о новом обвале крыши в барнаульском торгово-развлекательном центре

28.12.2016 14:33

28 декабря около 11:45 в барнаульском ТРЦ «Галактика» вновь обрушились потолочные конструкции. Об этом заявили участники сообщества Barnaul22 «ВКонтакте», которые стали свидетелями событий.

Со слов горожан, после первого обрушения на объекте работал подъемный кран. Во время очередного поднятия металлических деталей с крыши здания, груз не удержался на стреле и рухнул вниз. В результате потолок торгово-развлекательного центра обвалился. Свидетели ЧП утверждают, что рабочих и посетителей под стрелой крана не было, поэтому никто не пострадал. Тем временем в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю ИА «Банкфакс» заявили, что не могут подтвердить или опровергнуть факт обрушения в «Галактике», однако заметили, что с 26 декабря на месте дежурит один боевой пожарный расчет, который следит за безопасностью граждан.

Как сообщалось ранее, 26 декабря вечером посетители ТРЦ «Галактика» на проспекте Строителей в Барнауле сообщили об обрушении потолка в гипермаркете «Ашан». Инцидент случился в отделе автотоваров, где в тот момент находилось небольшое количество горожан, поэтому ЧП обошлось без жертв. На место прибыли сотрудники МЧС, которые обеспечили безопасный выход посетителей. Добавим, что СУ СКР по Алтайскому краю инициировал доследственную проверку по факту случившегося обрушения. По результатам его проведения будет принято процессуальное решение.

Кроме того, первый заместитель губернатора Алтайского края Сергей Локтев поручил создать рабочую группу, которая займется проверкой зданий торгово-развлекательных центров в Барнауле. В первую очередь это коснется ТРЦ «Галактика», которое ввели в эксплуатацию лишь около месяца назад. Пока ведутся проверки, работу торговых помещений центра пришлось приостановить

Фото: Евгений Соловьев


Другие новости по этой теме:

 «Галактика» замедляет движение: самый крупный ТРЦ в центре Барнаула отложил дату открытия
 Галактическая дыра: в барнаульском торгово-развлекательном центре обвалилась крыша спустя месяц после его открытия
 Барнаульскую «Галактику» приостановили после обрушения потолка

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 3
101

28.12.2016 15:57

А может груз уронили ? Следы заметают
гость

28.12.2016 18:45

На развалинах завода развлекательный центр стоять не захотел?
шпала

28.12.2016 20:26

во всем виноват снег. он сломал крышу. он не хотел сам с нее сползать. это очень серьезные имеджевые потери, теплая парковка непоможет.