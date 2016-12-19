Галактика в опасности: горожане сообщают о новом обвале крыши в барнаульском торгово-развлекательном центре

28 декабря около 11:45 в барнаульском ТРЦ «Галактика» вновь обрушились потолочные конструкции. Об этом заявили участники сообщества Barnaul22 «ВКонтакте», которые стали свидетелями событий.

Со слов горожан, после первого обрушения на объекте работал подъемный кран. Во время очередного поднятия металлических деталей с крыши здания, груз не удержался на стреле и рухнул вниз. В результате потолок торгово-развлекательного центра обвалился. Свидетели ЧП утверждают, что рабочих и посетителей под стрелой крана не было, поэтому никто не пострадал. Тем временем в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю ИА «Банкфакс» заявили, что не могут подтвердить или опровергнуть факт обрушения в «Галактике», однако заметили, что с 26 декабря на месте дежурит один боевой пожарный расчет, который следит за безопасностью граждан.

Как сообщалось ранее, 26 декабря вечером посетители ТРЦ «Галактика» на проспекте Строителей в Барнауле сообщили об обрушении потолка в гипермаркете «Ашан». Инцидент случился в отделе автотоваров, где в тот момент находилось небольшое количество горожан, поэтому ЧП обошлось без жертв. На место прибыли сотрудники МЧС, которые обеспечили безопасный выход посетителей. Добавим, что СУ СКР по Алтайскому краю инициировал доследственную проверку по факту случившегося обрушения. По результатам его проведения будет принято процессуальное решение.

Кроме того, первый заместитель губернатора Алтайского края Сергей Локтев поручил создать рабочую группу, которая займется проверкой зданий торгово-развлекательных центров в Барнауле. В первую очередь это коснется ТРЦ «Галактика», которое ввели в эксплуатацию лишь около месяца назад. Пока ведутся проверки, работу торговых помещений центра пришлось приостановить