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Главная Лента новостей Сторонники Виктора Облогина собирают деньги на пикетирование Госдумы и Кремля

Сторонники Виктора Облогина собирают деньги на пикетирование Госдумы и Кремля

30.12.2016 11:35

Группа общественников и политиков Республики Алтай под предводительством лидера реготделения партии «Родина» Марии Деминой намеревается провести в Москве пикеты в поддержку отстраненного мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, который в настоящее время находится под следствием. Однако средств на организацию у активистов нет, поэтому им пришлось объявить сбор денег. Данную информацию подтвердила в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» г-жа Демина.

По ее словам, инициативной группой за текущий месяц уже сделано довольно много. Так, несколько дней назад сторонники опального мэра провели на главной площади Горно-Алтайска акцию в его поддержку, раздав партию газет и листовок с обращением, которое будет отправлено в администрацию президента России. Они не согласны с тем, что бывшего мэра более четырех месяцев удерживают под домашним арестом, при этом никаких следственных действий по его делу не проводится. Мария Демина утверждает, что под данным обращением уже удалось набрать более 600 подписей, и сбор их по-прежнему продолжается.

Кроме того, в декабре текущего года г-жа Демина с соратниками побывала у главного федерального инспектора в Республике Алтай Александра Завьялова и регионального прокурора Николая Мылицына. Представители инициативной группы требовали более внимательно отнестись к расследованию уголовного дела Виктора Облогина и изменить ему меру пресечения. «Мы считаем недопустимым такое отношение к человеку, которого уважают и ценят, который так много сделал для города», - заявила лидер реготделения партии «Родина».

В ближайших планах активистов организовать поездку двух человек в Москву для проведения пикетов в поддержку бывшего градоначальника. Одного из «ходоков» они планируют поставить перед зданием Государственной Думы РФ, второго - на Кремлевской площади или возле здания Совета Федерации РФ. «Честно сказать, я не могу точно назвать сумму, которая нужна для поездки. Сбором денег у нас занимается другой человек. Деньги нужны на билеты до Москвы и обратно, а также на проживание в течение двух-трех дней. Могу сказать одно, 80 % людей, которые присутствовали на митинге в Горно-Алтайске, выступают за Виктора Облогина, они ему верят и готовы отдать свои подписи и выделить денег. Кто приносит сто рублей, кто двести, у кого есть какая возможность. Уже сейчас мне передали 11-12 тысяч рублей, думаю, ко второй половине января, когда мы и собирались в Москву, денег уже будет достаточно», - отметила спикер.

Как уже сообщалось, 14 июня Виктору Облогину было предъявлено обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По ходатайству следователя суд отстранил Облогина от должности на период следствия, а также избрал мерой пресечения домашний арест. Обвинения Облогину предъявлены в рамках уголовного дела. Оно возбуждено по факту мошенничества при продаже автомобиля, принадлежащего муниципальному образованию, и незаконного изъятия денежных средств, предназначенных для субсидирования в рамках программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в РА. Речь идет о так называемых откатах, которые получавшие субсидии на развитие бизнеса предприниматели должны были возвращать в мэрию под видом спонсорской помощи. При этом размер выплат составлял не менее 20 % от суммы. Инициативная группа в защиту Виктора Облогина была создана в декабре текущего года. В нее вошли его друзья и бывшие коллеги по партийной работе.


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Комментарий

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Комментариев 3
Дадин попикетировал

30.12.2016 12:04

Теперь шконку давит. Демину туда же надо отправить давно. Сумасшедшая и бестолковая тетка.
Гондурас

30.12.2016 13:46

Беспредел правоохранительных органов в Республике Алтай широко известен всей России. Пример со следователем-маньяком Следственного комитета Республики Алтай (являющегося по совместительству сыном председателя одного из судов Республики Алтай) с его 20 эпизодами изнасилований жительниц Горно-Алтайска - пример и подтверждение тому, и все продолжается по-прежнему. Над жителями просто издеваются. Когда прекратится этот произвол силовых структур? И это ли не 37 -й год??? Где простому человеку искать правды? На пикеты в Москву нужны большие деньги...
Эй!..

30.12.2016 14:01

Гондурас писал(а):
Над жителями просто издеваются.


Горно-Алтайский "кум", чего по этому сабжу не мычишь не кукарекаешь?