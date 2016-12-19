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Главная Лента новостей Новоалтайские депутаты в пожарном порядке выбрали сити-менеджера

Новоалтайские депутаты в пожарном порядке выбрали сити-менеджера

28.12.2016 15:20

28 декабря на внеочередном заседании депутатов Новоалтайского горсобрания сити-менеджером был назначен 60-летний бизнесмен Сергей Еремеев. Ранее предполагалось, что новый градоначальник определится не ранее февраля, но, как видно, краевые власти «настоятельно рекомендовали» муниципалитету поторопиться и сдвинуть сроки.

Должность главы администрации Новоалтайска пустует с августа 2016 года, с того момента, как подал в отставку Борис Парадовский, официально сославшийся на неудовлетворительное состояние здоровья. Как сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе администрации города, г-на Еремеева поддержали 16 из 19 народных избранников, явившихся на внеочередную предновогоднюю сессию. Еще два голоса получил депутат Александр Пасагин, также не остался без поддержки и руководитель аппарата Новоалтайского горсобрания Александр Курылев (один голос). Ожидается, что контракт с новым сити-менеджером Сергеем Еремеевым глава города Сергей Мухортов подпишет уже 30 декабря. Соглашение, очевидно, будет действовать только восемь месяцев, до выборов нового состава представительного органа власти, которые пройдут 10 сентября 2017 года. Любопытно, что сайт администрации Алтайского края утверждает, что срок соглашения с г-ом Еремеевым составит два года, не приводя при этом никаких аргументов.

Интересно, что еще неделю назад Сергей Мухортов уверял «Банкфакс», что новый сити-менеджер Новоалтайска будет официально утвержден лишь к концу февраля 2017 года. Это якобы было связано с задержками в процессе проверки документов от кандидатов. Более того, не было такого пункта и в повестке последней в 2016 году очередной сессии горсобрания. При этом возможность экстренного созыва депутатов г-н Мухортов тогда начисто отвергал. Как видно, за несколько дней обстоятельства коренным образом изменились и экс-директор «Алтайвагона», а также бывший депутат регионального Заксобрания Сергей Еремеев все же успел стать градоначальником до наступления 2017 года.

Напомним, и. о. сити-менеджера до сегодняшнего дня являлся замглавы администрации Новоалтайска Денис Тренькаев, который, кстати, недавно оказался в эпицентре локального коррупционнного скандала.


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Комментарий

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Комментариев 5
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

28.12.2016 17:13

Уважаемые Славгородцы !!! Плачьте , рыдайте , заказывайте панихиду ! наш дорогой , несравненный глава города Славгорода Кинцель Виктор Александрович открыто гооворит , что он не хочет уже сидеть в кресле главы города Славгорода. (народ в Марии -ра ,вёл на эту тему полемику) .Председатель Правительства Алтайского края Карлин Александр Богданович , уважай желание мученика , сам же толкал его против воли самого Кинцеля В.А.Может человек хочет покоя, есть желание за все грехи уйти в монастырь или его рукоположит митрополит Сергий в иереи? Уже в Славгороде всё продано , подарено ; и МУПЫ и земли и строения, разграблены сёла благодаря вашей ,Лукьянова и Чеботаева подруге -Антипиной Ольге, а в бюджете НУЛЬ! Так присоедините нас к Барнаулу , что толку больше ста человек держать в муниципалитете. Экономить нужно на всём. Исполняйте майские указы Путина. Если не правильно написала иерей , то верю только в Бога, а всё остальные для меня пустое место -таково моё мнение.В просьбе моей и жителей МО СЛАВГОРОД прошу не отказать.
Каменский

28.12.2016 19:15

Где-то могут настоятельно рекомендовать поторопиться, где-то тянут лямку.
Какого х.. у нас на администрации крышу меняют? Денег за уличное освещение нету заплатить, а новую крышу себе - пожалуйста. 3,14здец.
местный

28.12.2016 21:49

Удачи Сергей Николаевич ! Всколыхни это коррупционное болото....
Подождем

28.12.2016 22:17

Когда Ерема в очередной раз обос...ся. И тогда в его послужном списке будет написано, что этот эффективный менеджер 2 года возглавлял один завод, полгода - еще один завод и 3 месяца был сити-менеджером города...
Валентина у вас понятий нет вообще.

28.12.2016 23:53

Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край писал(а):
разграблены сёла благодаря вашей ,Лукьянова и Чеботаева подруге -Антипиной Ольге,
Антипина Ольга подсадная утка Лукьянова и Чеботаева . Ольга вообще не при делах. Она даже ни в одном ООО не зарегистрирована. Везде интересы представлялись в Изумрудной стране только по доверенности лицами не имеющими ни какого отношения к Алтайскому краю, у всех прописка временная, а уставной капитал Изумрудной страны полагаю не более 100 т. рублей. Отмывались огромнейшие кредиты, предприятия банкротились, и вы хотите сказать Карлин А.Б. не знал и не видел? Слепой не услышит, глухой не увидит. Всё делалось мошеннически, запутывалось, а теперь всплыло. Как говорят - тайное всегда становится явным. Поживём увидим!