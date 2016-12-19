Новоалтайские депутаты в пожарном порядке выбрали сити-менеджера

28 декабря на внеочередном заседании депутатов Новоалтайского горсобрания сити-менеджером был назначен 60-летний бизнесмен Сергей Еремеев. Ранее предполагалось, что новый градоначальник определится не ранее февраля, но, как видно, краевые власти «настоятельно рекомендовали» муниципалитету поторопиться и сдвинуть сроки.

Должность главы администрации Новоалтайска пустует с августа 2016 года, с того момента, как подал в отставку Борис Парадовский, официально сославшийся на неудовлетворительное состояние здоровья. Как сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе администрации города, г-на Еремеева поддержали 16 из 19 народных избранников, явившихся на внеочередную предновогоднюю сессию. Еще два голоса получил депутат Александр Пасагин, также не остался без поддержки и руководитель аппарата Новоалтайского горсобрания Александр Курылев (один голос). Ожидается, что контракт с новым сити-менеджером Сергеем Еремеевым глава города Сергей Мухортов подпишет уже 30 декабря. Соглашение, очевидно, будет действовать только восемь месяцев, до выборов нового состава представительного органа власти, которые пройдут 10 сентября 2017 года. Любопытно, что сайт администрации Алтайского края утверждает, что срок соглашения с г-ом Еремеевым составит два года, не приводя при этом никаких аргументов.

Интересно, что еще неделю назад Сергей Мухортов уверял «Банкфакс», что новый сити-менеджер Новоалтайска будет официально утвержден лишь к концу февраля 2017 года. Это якобы было связано с задержками в процессе проверки документов от кандидатов. Более того, не было такого пункта и в повестке последней в 2016 году очередной сессии горсобрания. При этом возможность экстренного созыва депутатов г-н Мухортов тогда начисто отвергал. Как видно, за несколько дней обстоятельства коренным образом изменились и экс-директор «Алтайвагона», а также бывший депутат регионального Заксобрания Сергей Еремеев все же успел стать градоначальником до наступления 2017 года.

Напомним, и. о. сити-менеджера до сегодняшнего дня являлся замглавы администрации Новоалтайска Денис Тренькаев, который, кстати, недавно оказался в эпицентре локального коррупционнного скандала.