Трое алтайских сельчан заживо сгорели в молниеносно вспыхнувшем частном доме

28 декабря утром в селе Черемушкино Залесовского района произошел пожар в одном из частных домов. При тушении спасатели обнаружили тела троих людей, в том числе подростка, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.

По предварительным данным, причиной пожара стала аварийная работа электропроводки. Возгорание обнаружила соседка погибших, она попыталась спасти жильцов, но тщетно: огонь распространился по дому молниеносно. В пожаре погибли 39-летняя женщина, ее 58-летний отец и 17-летний сын.

По факту их гибели Заринский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.