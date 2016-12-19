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Главная Лента новостей Трое алтайских сельчан заживо сгорели в молниеносно вспыхнувшем частном доме

Трое алтайских сельчан заживо сгорели в молниеносно вспыхнувшем частном доме

28.12.2016 17:38

28 декабря утром в селе Черемушкино Залесовского района произошел пожар в одном из частных домов. При тушении спасатели обнаружили тела троих людей, в том числе подростка, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.

По предварительным данным, причиной пожара стала аварийная работа электропроводки. Возгорание обнаружила соседка погибших, она попыталась спасти жильцов, но тщетно: огонь распространился по дому молниеносно. В пожаре погибли 39-летняя женщина, ее 58-летний отец и 17-летний сын.

По факту их гибели Заринский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Комментарий

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Комментариев 1
Просто

28.12.2016 18:52

Какой ужас! Почему все взрослые и не могли спастись! Мы вымираем?!