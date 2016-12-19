Новый год «строгого режима»: бывшего алтайского вице-губернатора не отпустили на праздники из СИЗО

29.12.2016 08:42
28 декабря в Октябрьском районном суде Барнаула сосотоялось судебное заседание по уголовному делу экс-заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова. Суд удовлеворил лишь одно из поданных защитой ходатайств, и теперь новогодние праздники бывший чиновник от образования точно проведет в следственном изоляторе, сообщают источники ИА «Банкфакс».
Как стало известно, в ходе судебного заседания адвокат г-на Денисова ходатайствовал о переносе рассмотрения дела в Железнодорожный районный суд, а также об изменении меры пресечения на домашний арест. В результате суд вынес свой вердикт, согласно которому, бывший замгубернатора останется в новогоднюю ночь и январские праздники в стенах СИЗО, однако дальнейшее рассмотрение дела продолжится в Железнодорожном районе. Отметим, что г-н Денисов выглядел довольно свежо и даже сохранил в тюремных стенах определенный лоск, однако в ходе заседания он демонстрировал плохое самочувствие, периодически прижимая руку к груди. На суде присутствовала и его супруга, которая 15 декабря вышла из СИЗО: Алтайский краевой суд вынес соответствующее постановление, оставив ее под домашним арестом.
Как сообщалось ранее, бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток. Так, по данным СУ СКР, с ноября 2009 по март 2016 года Денисов брал деньгами и имуществом взятки от руководителей трех подведомственных ему учреждений системы образования. В обмен вице-губернатор подписывал финансовую документацию по расходованию денег, полученных учреждениями в качестве субсидий из федерального и краевого бюджетов на федеральные целевые программы по развитию образования. Кроме того, взятки передавались за определенные кадровые решения.
Всего установлено четыре эпизода преступной деятельности чиновника. При этом сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч до 2,25 млн рублей. Деньги он получал различными частями как лично, так и через посредника, которым в большинстве случаев выступала его жена Татьяна. В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисовым, по версии следствия, было получено более 2,5 млн рублей.
Фото: ИА «Банкфакс»
29.12.2016 09:47
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
29.12.2016 09:47
29.12.2016 10:02
29.12.2016 10:02
29.12.2016 10:03
Суета сует...
29.12.2016 10:25
29.12.2016 10:29
29.12.2016 10:35
29.12.2016 10:37
29.12.2016 11:28
29.12.2016 12:09
нет такого закона , учите мат часть
29.12.2016 12:18
29.12.2016 12:25