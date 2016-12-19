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Новый год «строгого режима»: бывшего алтайского вице-губернатора не отпустили на праздники из СИЗО

29.12.2016 08:42

Юрий Денисов в зале суда
Юрий Денисов в зале суда

28 декабря в Октябрьском районном суде Барнаула сосотоялось судебное заседание по уголовному делу экс-заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова. Суд удовлеворил лишь одно из поданных защитой ходатайств, и теперь новогодние праздники бывший чиновник от образования точно проведет в следственном изоляторе, сообщают источники ИА «Банкфакс».

Как стало известно, в ходе судебного заседания адвокат г-на Денисова ходатайствовал о переносе рассмотрения дела в Железнодорожный районный суд, а также об изменении меры пресечения на домашний арест. В результате суд вынес свой вердикт, согласно которому, бывший замгубернатора останется в новогоднюю ночь и январские праздники в стенах СИЗО, однако дальнейшее рассмотрение дела продолжится в Железнодорожном районе. Отметим, что г-н Денисов выглядел довольно свежо и даже сохранил в тюремных стенах определенный лоск, однако в ходе заседания он демонстрировал плохое самочувствие, периодически прижимая руку к груди. На суде присутствовала и его супруга, которая 15 декабря вышла из СИЗО:  Алтайский краевой суд вынес соответствующее постановление, оставив ее под домашним арестом.

супруга Юрия Денисова
супруга Юрия Денисова

Как сообщалось ранее, бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток. Так, по данным СУ СКР, с ноября 2009 по март 2016 года Денисов брал деньгами и имуществом взятки от руководителей трех подведомственных ему учреждений системы образования. В обмен вице-губернатор подписывал финансовую документацию по расходованию денег, полученных учреждениями в качестве субсидий из федерального и краевого бюджетов на федеральные целевые программы по развитию образования. Кроме того, взятки передавались за определенные кадровые решения.

Всего установлено четыре эпизода преступной деятельности чиновника. При этом сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч до 2,25 млн рублей. Деньги он получал различными частями как лично, так и через посредника, которым в большинстве случаев выступала его жена Татьяна. В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисовым, по версии следствия, было получено более 2,5 млн рублей.

Фото: ИА «Банкфакс»


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Комментарий

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Комментариев 13
С Новым Годом!

29.12.2016 09:47

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
Просто

29.12.2016 09:47

Лоск сохранил, но выглядит усталым и потерянным. Уж отпустили бы домой...
Зачем?

29.12.2016 10:02

Зачем стариков в тюрьме держать, если еще даже суд не вынес приговор? Они же не убийцы! Куда они сбегут? СИЗО как способ психологического давления! Не иначе!
гость

29.12.2016 10:02

Уж отпустили бы домой? Какие мы добренькие сострадальцы. Толерантные прямо таки. Вот поэтому такие лощеные люди и хапают денежку пользуясь властью. Он пожил всласть пусть теперь посидит. Рубаха у него в тему.
Лоск

29.12.2016 10:03

Просто писал(а):
Лоск сохранил

Суета сует...
Ибо

29.12.2016 10:25

нечего тырить что не твое . Все лучшее - детям !
петр

29.12.2016 10:29

какое отпустить домой? он взятки брал, и еще нас жить учил! думать надо было, а не хапать. пусть сидит и приговор получит заслуженыый. взяточник ничем не лучше убийцы, он убивает государство. и его жителей.
опаньки

29.12.2016 10:35

Как быстро люди забывают все зло которое причинил денисов. Теперь он больным прикинулся и бабка курточку красненькую нацепила. Пожалейте нас сирых и убогих..
Сослуживец

29.12.2016 10:37

Пусть посидит . Народ , чего тогда орете , что всех хапуг посадить надо , а тут старичка пожалели?? Чего сопли распустили!! А сколько людей из за него за сердце хватались,работы лишались , откупались в конце концов!! Пусть сидит гаденыш , и таньку свою к себе заберет!! Вот так!!!
гость

29.12.2016 11:28

в СИЗО год за два засчитывается, ускоренная отсидка получается, не смертельно там , новые условия жизни, но не смертельно!
гость

29.12.2016 12:09

послднему
нет такого закона , учите мат часть
Китаянка

29.12.2016 12:18

а в Китае бы уже господин не находился на иждивении государства, да за счет добросовестных налогоплательщиков.
дядя вася

29.12.2016 12:25

Вор Должен сидеть в Тюрьме , на свободе, он продолжает свою преступную деятельность!