Новый год «строгого режима»: бывшего алтайского вице-губернатора не отпустили на праздники из СИЗО

Юрий Денисов в зале суда

28 декабря в Октябрьском районном суде Барнаула сосотоялось судебное заседание по уголовному делу экс-заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова. Суд удовлеворил лишь одно из поданных защитой ходатайств, и теперь новогодние праздники бывший чиновник от образования точно проведет в следственном изоляторе, сообщают источники ИА «Банкфакс».

Как стало известно, в ходе судебного заседания адвокат г-на Денисова ходатайствовал о переносе рассмотрения дела в Железнодорожный районный суд, а также об изменении меры пресечения на домашний арест. В результате суд вынес свой вердикт, согласно которому, бывший замгубернатора останется в новогоднюю ночь и январские праздники в стенах СИЗО, однако дальнейшее рассмотрение дела продолжится в Железнодорожном районе. Отметим, что г-н Денисов выглядел довольно свежо и даже сохранил в тюремных стенах определенный лоск, однако в ходе заседания он демонстрировал плохое самочувствие, периодически прижимая руку к груди. На суде присутствовала и его супруга, которая 15 декабря вышла из СИЗО: Алтайский краевой суд вынес соответствующее постановление, оставив ее под домашним арестом.

супруга Юрия Денисова

Как сообщалось ранее, бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток. Так, по данным СУ СКР, с ноября 2009 по март 2016 года Денисов брал деньгами и имуществом взятки от руководителей трех подведомственных ему учреждений системы образования. В обмен вице-губернатор подписывал финансовую документацию по расходованию денег, полученных учреждениями в качестве субсидий из федерального и краевого бюджетов на федеральные целевые программы по развитию образования. Кроме того, взятки передавались за определенные кадровые решения.

Всего установлено четыре эпизода преступной деятельности чиновника. При этом сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч до 2,25 млн рублей. Деньги он получал различными частями как лично, так и через посредника, которым в большинстве случаев выступала его жена Татьяна. В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисовым, по версии следствия, было получено более 2,5 млн рублей.