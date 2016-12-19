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Главная Лента новостей Чемальский район получил нового главу в лице бывшего республиканского министра

Чемальский район получил нового главу в лице бывшего республиканского министра

29.12.2016 10:21

28 декабря на внеочередной сессии депутаты Чемальского района избрали нового главу администрации. Им ожидаемо стал бывший министр экономического развития и туризма РА Евгений Ларин, сказано на сайте республиканского правительства.

Председатель конкурсной комиссии по проведению конкурса вице-премьер Эжер Ялбаков отметил, что на должность претендовали двое: г-н Ларин, а также и.о. первого заместителя главы администрации района Татьяна Путинцева. Члены комиссии рассмотрели документы, провели индивидуальное собеседование с кандидатами и приняли единогласное решение: представить на рассмотрение сессии и рекомендовать совету депутатов района назначить на должность главы администрации Евгения Ларина. В ходе открытого голосования депутаты также единогласно избрали на данный пост экс-министра. После голосования с ним заключили контракт сроком на два года.

Напомним, предыдущий глава района Родион Букачаков стал депутатом Государственной Думы в сентябре текущего года. Нового же руководителя избирали в соответствии с измененным законодательством. Теперь главы районов в республике избираются из депутатов райсовета, а главу администрации назначают по итогам конкурса. Ранее главой района избрали Александру Механошину. Исполнять обязанности главы администрации Евгений Ларин начал в ноябре.

Фото: сайт правительства РА


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