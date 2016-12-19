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Как перчатки: алтайские молодогвардейцы получили третьего «вождя» за 1,5 года

29.12.2016 11:00

Вслед за обновлением руководства «взрослой» организации «Единой России» перемены добрались и до молодежной структуры: накануне был выбран новый лидер алтайских младоединороссов. Им стал Евгений Кантемиров, следует из информации с партийного сайта.

28 декабря в Барнауле прошла конференция реготделения «Молодой гвардии «Единой России», на которой избирался новый состав регионального штаба и его руководителя. В соответствии с рекомендациями центрального штаба МГЕР в местный руководящий орган МГЕР было делегировано семь человек. Лидером алтайских младоединороссов стал член регионального политсовета ЕР Евгений Кантемиров, до этого возглавлявший Новоалтайский местный штаб «Молодой гвардии».

В своей «инаугурационной» речи он традиционно обозначил приоритетные направления деятельности мгеровцев. По его словам, самым важным для младоединороссов станет участие в праймериз перед сентябрьскими выборами 2017 года. Кроме того, г-н Кантемиров заявил о пересмотре «линейки» федеральных и региональных проектов, реализуемых алтайским отделением МГЕР. «Мы планируем сделать акцент на активизацию работы по образовательно-кадровому направлению и усилить работу в студенческой среде», - заявил новый вождь младогварцейцев.

Добавим, до этого и. о. руководителя алтайского реготделения «Молодой гвардии «Единой России» был Михаил Домуховский, который успел «засветиться» на партийном предварительном голосовании в 2016 году. Г-н Домуховский пришел на смену Валентину Динекину, продержавшемуся «у власти» лишь несколько месяцев. До этого МГЕР на Алтае два года возглавлял Евгений Шадринцев, который неожиданно для многих отправился на повышение, получив пост первого замруководителя регионального исполкома ЕР.  Между тем, по данным ИА «Банкфакс», на днях весь состав регисполкома, включая г-на Шадринцева, был уволен, и теперь новый руководитель Андрей Клюзов, намеренный вернуть «партии власти» былую славу в регионе, будет принимать решение о том, с кем именно из партфункционеров стоит возобновить трудовые отношения.

Фото: профиль Евгения Кантемирова «ВКонтакте»


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Комментарий

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Комментариев 2
гость

29.12.2016 11:15

И этот долго не продержится
Делаем ставки!
гость

29.12.2016 11:16

А фото на на фоне Прусаковой )