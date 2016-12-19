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Главная Лента новостей Новый автобусный маршрут свяжет барнаульский медкластер с центром города

Новый автобусный маршрут свяжет барнаульский медкластер с центром города

29.12.2016 11:41

Администрация Барнаула разработала схему нового кольцевого автобусного маршрута № 29. Его пустят для улучшения транспортного обслуживания нагорного медицинского кластера (улица Ляпидевского), информирует пресс-центр города.

По данным комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, движение автобусов организуют по трассе: улица Солнечная Поляна – улица Энтузиастов – улица Попова – проезд Северный Власихинский – улица Лазурная – улицаВласихинская – шоссе Ленточный Бор – Южный тракт – Змеиногорский тракт – улица Ляпидевского – улица Тихонова – улица Фомина – улица Кауфмана – Змеиногорский тракт – улица Аванесова – улица Мамонтова – проспект Ленина – проспект Космонавтов – улица 40 лет Октября – улица Петра Сухова – улица Малахова – улица Георгия Исакова – улица Солнечная Поляна.

Представители власти считают, что работа автобуса по указанной схеме позволит организовать беспересадочную доставку жителей спальных районов в медицинский кластер по объездной дороге (шоссе Ленточный Бор), а также улучшить транспортное сообщение между ним и центральной частью города. Проведение конкурсных процедур по установлению указанного маршрута планируется в I квартале 2017 года.

Стоит отметить, что проблема доступности медкластера для горожан, не имеющих собственных автомобилей, является постоянной темой для дискуссии. Так, представители льготных категорий граждан, переведенных на обслуживание из краевого Диагностического центра в краевую клиническую больницу, не раз возмущались тем фактом, что в нагорную часть Барнаула добираться намного дольше и затратнее, чем в в любой другой конец города.

Фото: офсайт Барнаула

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