Инфляция за год в Алтайском крае снизилась вдвое на фоне падения реальных доходов населения

Инфляция в Алтайском крае по итогам 2016 года окажется равной 5,8 %. Таковы предварительные данные крайстата, который не стал дожидаться формального окончания календарного периода.

За декабрь рост цен в регионе составил 0,4 %, столько же, кстати, было и в прошлом месяце. Интересно, что максимальный рывок за год продемонстрировали непродовольственные товары (7,5 %), на втором месте — услуги (5 %), а на третьем — продукты питания (4,3 %). Впрочем, целый ряд пищевых продуктов вырос в цене на куда большие величины. Речь идет о сливочном масле, гречке, детском питании, шоколаде, соках, меде и сыре.

Стоит напомнить, что годом ранее индекс потребительских цен в Алтайском крае остановился на рекордной отметке в 12,4 %. Инфляция в 2016 году снизилась в первую очередь из-за того, что не происходило роста реальных доходов населения.

Между тем большинство россиян продолжают считать, что цены на товары и услуги растут в разы быстрее, чем свидетельствуют данные статистики. Еще в октябре был проведен опрос, из которого следует, что согласно усредненной оценке граждан, инфляция в России примерно в 2,5 раза выше официальных показателей. При этом респонденты отмечают еще одну особенность, когда цены в большинстве своем растут быстрее, чем доходы потребителей. Кстати, по данным статистики, по итогам 10 месяцев средний размер номинальной зарплаты в Алтайском крае составлял 20 454 рубля, что традиционно явилось наименьшим показателем в СФО. Кроме того, данная величина уступает аналогичным данным за январь-октябрь 2015 года.

По мнению экспертов, снижение инфляции как в целом по стране, так и по отдельным регионам объясняется падением платежеспособного спроса населения. В этих субъектах падает оборот розничной торговли (Алтайский край здесь не исключение: «минус» 5,5 % за 10 месяцев - прим. ред. БФ), а население сберегает, но не тратит.

По прогнозу Центробанка, инфляция в РФ по итогам 2016 года составит примерно 5,5 %.