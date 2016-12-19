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Главная Лента новостей Инфляция за год в Алтайском крае снизилась вдвое на фоне падения реальных доходов населения

Инфляция за год в Алтайском крае снизилась вдвое на фоне падения реальных доходов населения

29.12.2016 13:22

Инфляция в Алтайском крае по итогам 2016 года окажется равной 5,8 %. Таковы предварительные данные крайстата, который не стал дожидаться формального окончания календарного периода.

За декабрь рост цен в регионе составил 0,4 %, столько же, кстати, было и в прошлом месяце. Интересно, что максимальный рывок за год продемонстрировали непродовольственные товары (7,5 %), на втором месте — услуги (5 %), а на третьем — продукты питания (4,3 %). Впрочем, целый ряд пищевых продуктов вырос в цене на куда большие величины. Речь идет о сливочном масле, гречке, детском питании, шоколаде, соках, меде и сыре.

Стоит напомнить, что годом ранее индекс потребительских цен в Алтайском крае остановился на рекордной отметке в 12,4 %. Инфляция в 2016 году снизилась в первую очередь из-за того, что не происходило роста реальных доходов населения.

Между тем большинство россиян продолжают считать, что цены на товары и услуги растут в разы быстрее, чем свидетельствуют данные статистики. Еще в октябре был проведен опрос, из которого следует, что согласно усредненной оценке граждан, инфляция в России примерно в 2,5 раза выше официальных показателей. При этом респонденты отмечают еще одну особенность, когда цены в большинстве своем растут быстрее, чем доходы потребителей. Кстати, по данным статистики, по итогам 10 месяцев средний размер номинальной зарплаты в Алтайском крае составлял 20 454 рубля, что традиционно явилось наименьшим показателем в СФО. Кроме того, данная величина уступает аналогичным данным за январь-октябрь 2015 года.

По мнению экспертов, снижение инфляции как в целом по стране, так и по отдельным регионам объясняется падением платежеспособного спроса населения. В этих субъектах падает оборот розничной торговли (Алтайский край здесь не исключение: «минус» 5,5 % за 10 месяцев - прим. ред. БФ), а население сберегает, но не тратит.

По прогнозу Центробанка, инфляция в РФ по итогам 2016 года составит примерно 5,5 %.

Фото: akstat.gks.ru


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Комментарий

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Комментариев 16
Павкл

29.12.2016 13:42

У нищих инфляция 0.
кум

29.12.2016 14:03

Население быстро нищает. Затокрымсирияняш. Вперде!
кум

29.12.2016 14:57

Два идиота минуснули. Соцязва и иблонасс стопудово.
Считающий.

29.12.2016 14:57

Те, кто дает такие цифры похоже по магазинам и аптекам не ходят. Ведь, чем меньше покажут инфляцию на уровне страны, края, тем меньше будет индексация. тут арифметика простая.
гостья

29.12.2016 15:57

ну и чему здесь радоваться? Доходы снизились - вот с этого и надо начинать информацию.
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

29.12.2016 16:32

Статистам, по моему мнению дан строгий ЦУ снижать инфляцию. Во-первых сниженная инфляция не доплаченные пенсии ( они считаются с учётом инфляции ) и по остальным факторам. А то , что Государство само делает себя преступником , выдавая народонаселению сфальсифицированные цифири, то жаловаться на Государство нужно только в международный суд и зная об этом , что нищие люди и ещё многие не знающие юриспруденццию , этого делать не будут , вот прожорливая , ненасытная рать и творит свои делишки.
Что за кума коль под кумом не была?

29.12.2016 16:40

Куманёк, а ты случайно не житель с краю, кактатак ага?
кум

29.12.2016 16:46

Что за кума коль под кумом не была? писал(а):
Куманёк, а ты случайно не житель с краю, кактатак ага?


Сформулируй свою мысль внятно. Может тогда и отвечу. А если пытался сострить, то получилось сострил голой задницей по занозистому забору. Кактатак, ага.
Беш-пельтир

29.12.2016 17:47

кум писал(а):
Может тогда и отвечу.


Да, кум санька тырышкин... бабы, однажды увидев тебя на Барангол-шоу, сказывали, что у тебя задница как у ёжика - вся в занозах
кум

29.12.2016 18:02

Беш-пельтир писал(а):
Да, кум санька тырышкин... бабы, однажды увидев тебя на Барангол-шоу, сказывали, что у тебя задница как у ёжика - вся в занозах


Привет, придурок суртайкинский. Боярышника закупил на НГ? Судя по комментам, уже вмазал.
гость

29.12.2016 18:04

Давно понятно как у нас снижают инфляцию чтобы показать всему миру какие они -правители наши - молодцы. За счет обнищания населения. Ну твари просто.
социальная язва

29.12.2016 18:38

кум писал(а):
Население быстро нищает. Затокрымсирияняш. Вперде!
кум писал(а):
Два идиота минуснули. Соцязва и иблонасс стопудово.

Любезный куманек, а не подскажете как Крым и Сирия конкретно на ваши доходы повлияли, вот очень хочу узнать)) Покажите весь размах своего "могучего интеллекта")) Хоть поржу от души, а то надоело стебаться над канализационным животным, хотелось бы над подхохлуйской мерзостью поржать))
Да, кстати, а вы точно знаете, что я ваши "перлы" минусую?)) А то стопудово порожняк гнать уже много говорит о ваших умственных "возможностях")) Ну во так как то, хи хи))
кум

29.12.2016 18:55

социальная язва писал(а):
Любезный куманек, а не подскажете как Крым и Сирия конкретно на ваши доходы повлияли, вот очень хочу узнать)


Пошелнахер подонок. С тобой общаться - как в говне вымазаться. Облобызайся со своими савушкинскими глистами. В игнор жывотное.
социальная язва

29.12.2016 18:59

кум писал(а):
Пошелнахер подонок. С тобой общаться - как в говне вымазаться. Облобызайся со своими савушкинскими глистами. В игнор жывотное.

Ну что и следовало доказать, вот до чего же мне нравится эта подхохлуйская мерзость)) Сначала орет дурниной, что его ограбили, чего то недодали им, обделили чем то)) А как начнешь спрашивать а чего конкретно не додали, чем обделили, так сразу на мат и визг поросячий переходит)) Вот так то лучше, любезны
социальная язва

29.12.2016 19:01

Продолжение для "куманька"
Вот так то лучше, любезный хряк, в стойло и там повизгивайте от недовольства, что малость вам пятачок подрихтовали))
Тибе же было сказано,

29.12.2016 19:29

кум писал(а):
Боярышника закупил на НГ?

Санёк, что у меня запасы облепихового"Алтын-Кёля, по рецептам того ещё винзавода, что левом высоком берегу речки Маймы...
А недалеко нефтебаза тогда стояла, где съёмки эпизода фильма "Живёт такой парень" проводились... Вадитель Колокольников уводит оттуда автомобиль с горящими бочками и направляет его в обрыв в речку.
Ты по своей недозрелой пубертатности такой фильмы не смотрел...
- Манжеро-ки...)))