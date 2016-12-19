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Главная Лента новостей Семья с маленьким ребенком пострадала в аварии на «Чуйском тракте»

Семья с маленьким ребенком пострадала в аварии на «Чуйском тракте»

29.12.2016 12:33

29 декабря около 11:00 на автодороге «Чуйский тракт» произошло столкновение трех легковых автомобилей. Два из них оказались в кювете, зарывшись в снег, в третьем заблокировало двери, из-за чего пострадавшей молодой семье долго не могли оказать помощь, рассказали очевидцы ДТП в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

По данным алтайской полиции, водитель автомобиля Lada Priora не учел скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Suzuki. После этого отечественное авто отбросило на Lexus, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель Lada Priora и его пассажиры – женщина и четырехлетний ребенок - с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность движения транспортных средства на месте ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего. Свидетели аварии уверяют, что дорожная обстановка на данной трассе оставляет желать лучшего. Практически повсеместно проезжая часть покрыта слоем льда, из-за чего в нескольких метрах от описанного ДТП уже перевернулся грузовик и съехал трактор. 

Фото: Данил Крепких

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