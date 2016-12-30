Барнаульские власти временно «подперли» полуразвалившийся многоквартирный дом

Временные перекрытия на Телефонной, 36

Жительница Барнаула Валерия Козлитина поделилась развитием ситуации с частичным обрушением потолка в ветхом доме по адресу Телефонная, 36 . Она рассказала, что представители обслуживающей здание УК поставили специальные подпорки, и на этом помощь жильцам пока закончилась.

Со слов Козлитиной, на днях она получила официальный ответ из администрации президента России (имеется в распоряжении БФ - прим.ред.) на свое обращение. В письме советник департамента письменных обращений граждан и организаций г-н Коробов разъяснил горожанке, что вопрос, который она подняла, решается на уровне местного самоуправления. «В связи с этим для обеспечения получения Вами ответа по существу поставленного Вами вопроса от органа местного самоуправления Ваше обращение направлено в администрацию Алтайского края с просьбой проинформировать Вас», - значилось в ответе. Валерия Козлитина отметила, что после этого в дом прибыли представители районной администрации и управляющей компании «Старый Барнаул». Работники УК установили временные подпорки и удалились.

Между тем жильцы дома не намерены в предстоящие праздничные дни оставаться в здании, которое в любой момент, как они считают, может рухнуть. Чиновники не готовы предоставлять им жилье из маневренного фонда, но обещают провести капитальный ремонт, который, впрочем, намечен только на 2018 год. «Некуда им нас переселять! Сказали, все, что могут сделать, это подпорки поставить. Мы намерены добиваться справедливости, жить в таких условиях невыносимо. Теперь мы хотим обратиться за помощью к местным депутатам, вероятно, это будет региональное отделение партии ЛДПР. Надеюсь, они обратят внимание на нашу проблему и помогут ее решить», - заключила активистка дома.

Тем временем в администрации Железнодорожного района Барнаула ИА «Банкфакс» пояснили, что на самом деле дом по адресу Телефонная, 36 не был признан аварийным, поскольку ранее жильцы с жалобами не обращались. Пресс-секретарь райадминистрации Татьяна Вражевская при этом добавила, что в списках на капитальный ремонт здание все же числится. Провести его действительно обещают в 2018 году. Пока же чиновники дали распоряжение сотрудникам УК поставить временные перекрытия и внимательно следить за состоянием дома.

В пресс-центре городской администрации также подтвердили, что указанный дом аварийным или подлежащим сносу признан не был. В 2018 году там действительно запланирован капитальный ремонт отмостки, фасада, крыши, подъездов, систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения в рамках муниципальной программы «Барнаул – комфортный город». Однако, согласно краевой программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края», ремонт крыши и внутридомовых систем электроснабжения в здании по Телефонной, 36 проведут только с 2038 по 2040 годы. Таким образом оперативный ремонт крыши можно произвести только за счет собственников дома. Для этого им необходимо повысить взнос на проведение капремонта, который сейчас является минимальным и не рассчитан на финансирование замены перекрытия.

Напомним, на минувшей неделе в одном из жилых помещений многоквартирного дома по адресу улица Телефонная, 36 в Барнауле обрушился потолок. Жильцы этого дома рассказали ИА «Банкфакс» о том, что много лет пытаются достучаться до городской администрации и сменяющих друг друга УК. Капитальный ремонт в здании постоянно откладывают, а жителей не переселяют в дома маневренного фонда. Как оказалось, капремонт должны были провести еще в 2013 году, но чиновники постоянно находили отговорки, чтобы сроки оттянуть. В связи с этим судебные приставы не раз привлекали их к административной ответственности.