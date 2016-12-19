Барнаульский собор обрел крест спустя четверть века после начала строительства

Макет Александро-Невского собора

Самый большой храм Алтайской митрополии, располагающийся в Барнауле, получил купол с крестом. Строительство Александро-Невского собора в краевом центре (находится близ парка «Лесная сказка») продолжается уже 25 лет, камень в его основание еще в 1991 году заложил патриарх Алексий II.

Как сказано на офсайте Алтайской митрополии, торжественная церемония, включающая в себя освящения креста, прошла 27 декабря на территории храмового комплекса. Настоятелем Александро-Невского собора является секретарь Барнаульской епархии, протоиерей Андрей Басов. На службу, которую провел митрополит Сергий, пришло примерно 200 человек.

Купол с крестом весит четыре тонны, имеет высоту 11,5 м, диаметр - 6,7 м. Он входит в тройку самых больших куполов Алтайского края, изготовленных по технологии вакуумного напыления нитрид-титана на нержавеющую сталь. Его водрузили при помощи спецтехники на колокольню высотой 45 м. Это первый купол с крестом, установленный на соборе. Проектированием и изготовлением занималась компания «Восточная Вершина».

Алексий II во время визита в Барнаул в мае 1991 года

Напомним, что через аналогичную процедуру в середине октября прошел Покровский собор в Барнауле. Тогда, правда, речь шла о замене старого купола на новый.

Андрей Басов выразил благодарность прихожанам, которые на протяжении нескольких лет финансируют строительство храма. Также был отмечен барнаульский архитектор Александр Деринг, именно по его проекту возводится храм.

В настоящее время незавершенный Александро-Невский собор является самым большим храмом в Алтайской митрополии. Помимо этого, это первый храм, который начали строить в Барнауле в постсоветское время и единственный, где закладной камень освятил патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Инициатором строительства и настоятелем прихода на протяжении почти 25 лет был протоиерей Александр Войтович, скончавшийся в прошлом году.

Сообщается, что на 2017 год намечен подъем центрального купола. Планируется также продолжить строительство собора. Когда будет сдан долгострой, прогнозировать трудно. Добавим, поскольку стоимость возведения собора была слишком внушительной, было решено сначала выстроить небольшой храм вместимостью 400-500 человек. Временно был сконструирован деревянный навес, где читались акафисты, служились молебны, панихиды, крестились новообращенные.

Богоявленский храм был окончен к январю 1995 года, став первым православным храмом, построенным в Барнауле с 1917 года. После его освящения было продолжено строительство Александро-Невского собора, которое за минувшие 20 лет продвигалось крайне медленно из-за недостатка средств. Тем не менее в настоящее время на территории храмового комплекса уже возведены часовня, малая звонница, административно-хозяйственное здание. В храме действует воскресная школа для детей и взрослых, где обучаются более 100 человек.