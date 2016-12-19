Спустя семь месяцев после «побега» прежнего персека алтайские комсомольцы избрали нового лидера

29.12.2016 15:04
28 декабря на общем собрании Алтайского краевого отделения ЛКСМ РФ состоялась перерегистрация его членов, а также избрание нового руководства. Первым секретарем алтайского крайкома стал Антон Арцибашев, а председателем Алтайской краевой контрольно-ревизионной комиссии ЛКСМ РФ - Евгений Лапшин, сказано на офсайте регионального отделения КПРФ.
По итогам перерегистрации в текущем году свое членство подтвердили 18 человек, из которых 11 присутствовали на общем собрании. В состав крайкома вошли новый персек Антон Арцибашев, а также Иван Быков, Алексей Драгунов, Анжелика Кравченко, Артем Манаков и Владислав Шишкин. Членами контрольно-ревизионной комиссии стали Евгений и Алексей Лапшины и Михаил Калужский. Кроме того, на пленуме крайкома в ряды краевой организации ЛКСМ приняли и шесть «новобранцев», ими стали молодые люди из Бийска (4) и Барнаула (2), которым предстоит «участвовать в возрождении местных отделений» в алтайских городах.
Как заявляют в региональном отделении компартии, в собрании также приняли участие первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ руководитель коммунистов в АКЗС Мария Прусакова, второй секретарь Алтайского крайкома КПРФ Иван Шевченко, депутат АКЗС Олег Кравченко, первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ в Барнауле Сергей Звягинцев и руководившие краевой комсомольской организацией с 2002 по 2008 годы Александр Ткачев и Виталий Булдаков.
Как уже сообщалось, в сентябре текущего года стало известно о том, что депутат Алтайского Заксобрания Николай Наздрачев уже три месяца не возглавляет крайком комсомола. Это следовало из постановления Бюро ЦК ЛКСМ РФ, датированного 9 июня 2016 года. Любопытно, что на тот момент г-н Наздрачев не объявил о своем альянсе с алтайскими эсерами, однако еще в июне его деятельность была признана не соответствующей Уставу, а также наносящей вред организации. Как следует из текста постановления, было принято решение не только отстранитьНаздрачева от должности первого секретаря алтайского комсомола, но и вовсе исключить из рядов ЛКСМ. Под документом стояла подпись персека ЦК ЛКСМ Владимира Исакова.
Добавим, что ранее сразу несколько источников ИА «Банкфакс» со ссылкой на внутренние документы указывали, что 8 апреля Николай Наздрачев, Сергей Матасов, Сергей Горр, Михаил Фирсов и двое беспартийных комсомольцев при поддержке секретаря Юрия Подмазова проникли в актовый зал крайкома КПРФ и объявили голодовку с требованием приезда комиссии ЦК КПРФ, которая должна проверить обстоятельства, изложенные в скандальном письме Нины Даниловой с критикой Сергея Юрченко. На уговоры прекратить акцию они отвечали отказом, но днем 9 апреля коммунисты без объяснения причин покинули помещение крайкома. Ответственность за организацию голодовки якобы взял на себя Николай Наздрачев. Однако депутат АКЗС отрицал и факт голодовки и наличие конфликта с г-ном Юрченко, заявляя, что все недопонимания были улажены.
Фото: Алтайское краевое отделение КПРФ
29.12.2016 15:37
29.12.2016 15:55
29.12.2016 16:10
29.12.2016 16:38
29.12.2016 16:39
Николай Наздрачев, Сергей Матасов, Сергей Горр, Михаил Фирсов и двое беспартийных комсомольцев при поддержке секретаря Юрия Подмазова проникли в актовый зал крайкома КПРФ и объявили голодовку с требованием приезда комиссии ЦК КПРФ, которая должна проверить обстоятельства, изложенные в скандальном письме Нины Даниловой с критикой Сергея Юрченко.
Сергея Юрченко, Николая Наздрачёва, Сергея Гора, Михаила Фирсова, Юрия Подмазова, Нину Данилову, Виталия Сафронова, Михаила Заполева выжили НАГЛЫМ ОБРАЗОМ С НАРУШЕНИЕМ УСТАВА. С той целью что бы прихватить лакомый кусочек у кормушки. Едриссята рулят.
29.12.2016 16:50
29.12.2016 17:01
29.12.2016 17:20
так ты еще и кормишь народ своими больными старческими фантазиями. Кому это и за сколько Прусакова продала твою ср*ную кпрф? Ты чек видел? Или приснилось тебе после боярышника? Неудивительно, что из вашей красной клоаки более-менее вменяемые разбегаются.
29.12.2016 17:22
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Красные кхемеры дождались темы... и вышли на тропу войны.
Теперь до престольного праздника Крещения 19 01 2017 дерьмом друг в друга будут кидать...
Спасибо, Виктория Сергеевна за инфу. С наступающим Вас.
29.12.2016 18:01
29.12.2016 18:11
кто признал Николая вредителем, сам и есть главный ВРЕДИТЕЛЬ.
29.12.2016 18:42
... самые низкие, грязные, циничные и первобытные блогеры-2016 на БФ
29.12.2016 18:53
Все ваши основные коммуняки-воришки вовремя в ЕР перебежали. Так что зюгановская баржа пустая потонет. Не запретил вас в 91-м Ельцын, не решился, а зря. Теперь попробуй отлови вас. По ЕРам-ЛДПРам-СРам разбежались, в Правительстве засели, да и Президент тоже ваш с 1975 г. Вот страна и в заднице благодаря вашей руководящей и направляющей. А как называться - суть от этого не меняется.
29.12.2016 18:57
Спасибо, конечно, Шурик, за пост, но он уже нафталином отдаёт
29.12.2016 19:01
смотри, отвяжется по-старости...
29.12.2016 19:10
Актриса Оля Аросева как-то сказала: - Жизнь даётся всем, а старость избранным.
Подтяни свою подпругу и рассупонивайся... особливо)))