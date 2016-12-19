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Главная Лента новостей Спустя семь месяцев после «побега» прежнего персека алтайские комсомольцы избрали нового лидера

Спустя семь месяцев после «побега» прежнего персека алтайские комсомольцы избрали нового лидера

29.12.2016 15:04

Антон Арцибашев
Антон Арцибашев

28 декабря на общем собрании Алтайского краевого отделения ЛКСМ РФ состоялась перерегистрация его членов, а также избрание нового руководства. Первым секретарем алтайского крайкома стал Антон Арцибашев, а председателем Алтайской краевой контрольно-ревизионной комиссии ЛКСМ РФ - Евгений Лапшин, сказано на офсайте регионального отделения КПРФ.

По итогам перерегистрации в текущем году свое членство подтвердили 18 человек, из которых 11 присутствовали на общем собрании. В состав крайкома вошли новый персек Антон Арцибашев, а также Иван Быков, Алексей Драгунов, Анжелика Кравченко, Артем Манаков и Владислав Шишкин. Членами контрольно-ревизионной комиссии стали Евгений и Алексей Лапшины и Михаил Калужский. Кроме того, на пленуме крайкома в ряды краевой организации ЛКСМ приняли и шесть «новобранцев», ими стали молодые люди из Бийска (4) и Барнаула (2), которым предстоит «участвовать в возрождении местных отделений» в алтайских городах.

Как заявляют в региональном отделении компартии, в собрании также приняли участие первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ руководитель коммунистов в АКЗС Мария Прусакова, второй секретарь Алтайского крайкома КПРФ Иван Шевченко, депутат АКЗС Олег Кравченко, первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ в Барнауле Сергей Звягинцев и руководившие краевой комсомольской организацией с 2002 по 2008 годы Александр Ткачев и Виталий Булдаков.

Как уже сообщалось, в сентябре текущего года стало известно о том, что депутат Алтайского Заксобрания Николай Наздрачев уже три месяца не возглавляет крайком комсомола. Это следовало из постановления Бюро ЦК ЛКСМ РФ, датированного 9 июня 2016 года. Любопытно, что на тот момент г-н Наздрачев не объявил о своем альянсе с алтайскими эсерами, однако еще в июне его деятельность была признана не соответствующей Уставу, а также наносящей вред организации. Как следует из текста постановления, было принято решение не только отстранитьНаздрачева от должности первого секретаря алтайского комсомола, но и вовсе исключить из рядов ЛКСМ. Под документом стояла подпись персека ЦК ЛКСМ Владимира Исакова.

Добавим, что ранее сразу несколько источников ИА «Банкфакс» со ссылкой на внутренние документы указывали, что 8 апреля Николай Наздрачев, Сергей Матасов, Сергей Горр, Михаил Фирсов и двое беспартийных комсомольцев при поддержке секретаря Юрия Подмазова проникли в актовый зал крайкома КПРФ и объявили голодовку с требованием приезда комиссии ЦК КПРФ, которая должна проверить обстоятельства, изложенные в скандальном письме Нины Даниловой с критикой Сергея Юрченко. На уговоры прекратить акцию они отвечали отказом, но днем 9 апреля коммунисты без объяснения причин покинули помещение крайкома. Ответственность за организацию голодовки якобы взял на себя Николай Наздрачев. Однако депутат АКЗС отрицал и факт голодовки и наличие конфликта с г-ном Юрченко, заявляя, что все недопонимания были улажены.

Фото: Алтайское краевое отделение КПРФ


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Комментарий

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Комментариев 16
ПРАВДА

29.12.2016 15:37

18 человек в организации(!!!) и присутствовал 11 человек???? По фамилии явно еврей???? Но более интересно - эта информация была обозначена редакцией БФ........ вопрос - КОМУ ЭТО НУЖНО?, какой интерес для СМИ? и БФ??? Правда есть ПРАВДА!!!
Мнение

29.12.2016 15:55

Поскольку на это мероприятие были приглашены Ткачев и ранее исключенный из КПРФ Булдаков, то ничего хорошего от нового комсомола я не ожидаю. Вообще, интересная компашка собирается под крылом Шевченко и Прусаковой (Ожигановой). Есть над чем призадуматься.
Мнение 2

29.12.2016 16:10

И сам Арцибашев был исключен из КПРФ и ЛКСМ. Вот такой он новый вождь у краснокожих.
мнение

29.12.2016 16:38

запердыш какой-то...
Пипец! МОЁ МНЕНИЕ ЗАШКАЛИВАЕТ!

29.12.2016 16:39

До чего же стыдно, подло, гадко читать о предателях КПРФ таких как Прусакова, Ткачёв, Арцибашев, Кравченко, Исаков, Звягинцев, Манаков, Шевченко, Быков, Драгун, Шишкин, Калужский. Остаётся добавить - НЕТ НА ВАС СТАЛИНА! П-О-З-О-Р-И-Щ-Е! КИПЕТЬ ВАМ ВЕЧНО В АДУ!!!

Николай Наздрачев, Сергей Матасов, Сергей Горр, Михаил Фирсов и двое беспартийных комсомольцев при поддержке секретаря Юрия Подмазова проникли в актовый зал крайкома КПРФ и объявили голодовку с требованием приезда комиссии ЦК КПРФ, которая должна проверить обстоятельства, изложенные в скандальном письме Нины Даниловой с критикой Сергея Юрченко.

Сергея Юрченко, Николая Наздрачёва, Сергея Гора, Михаила Фирсова, Юрия Подмазова, Нину Данилову, Виталия Сафронова, Михаила Заполева выжили НАГЛЫМ ОБРАЗОМ С НАРУШЕНИЕМ УСТАВА. С той целью что бы прихватить лакомый кусочек у кормушки. Едриссята рулят.

2 16.39

29.12.2016 16:50

Сафронову осенью 80 лет исполнилось. Человек решил отдохнуть. Кто его "выжил", Вы в своем уме? Данилова с Заполевым засиделись под крылышком у Зюганова на теплых креслах в московских квартирах, пора бы и освободить места. А Наздрачев сам сбежал к едрилкам чтоб хоть в их компании в какую-нибудь думу пролезть любым способом. Обычный карьерист и конъюнктурщик. И не надо никакой конспирологии тут размазывать кашей по столу.
Бредни.

29.12.2016 17:01

2 16.39 писал(а):
А Наздрачев сам сбежал к едрилкам чтоб хоть в их компании в какую-нибудь думу пролезть любым способом. Обычный карьерист и конъюнктурщик
Как раз умой святой водицей глазки и почисть ушки что бы бред не снился. Ни куда Наздрачёв не убегал и ни кого не предавал в сравнении с тобою. Его исключили из партии с нарушением Устава специально, так как боялись что именно он не ляжет под едро, как это сделала прусакова, продала всю кпрф с потрохами. Если не знаешь так лучше не 3.14зди.
мало того, что ты хамло

29.12.2016 17:20

Бредни. писал(а):
Как раз умой святой водицей глазки и почисть ушки что бы бред не снился. Ни куда Наздрачёв не убегал и ни кого не предавал в сравнении с тобою. Его исключили из партии с нарушением Устава специально, так как боялись что именно он не ляжет под едро, как это сделала прусакова, продала всю кпрф с потрохами. Если не знаешь так лучше не 3.14зди.


так ты еще и кормишь народ своими больными старческими фантазиями. Кому это и за сколько Прусакова продала твою ср*ную кпрф? Ты чек видел? Или приснилось тебе после боярышника? Неудивительно, что из вашей красной клоаки более-менее вменяемые разбегаются.
3,14 -пец, а чьё мнение то зашкаливает?

29.12.2016 17:22

Бредни. писал(а):
Если не знаешь так лучше не 3.14зди.
РЕЧЬ ВОЖДЯ НЕКОРОНОВАННОГО?
+++++++++++++++
Красные кхемеры дождались темы... и вышли на тропу войны.

Теперь до престольного праздника Крещения 19 01 2017 дерьмом друг в друга будут кидать...

Спасибо, Виктория Сергеевна за инфу. С наступающим Вас.
Спиртное не употребляю и тебе не советую.

29.12.2016 18:01

мало того, что ты хамло писал(а):
Или приснилось тебе после боярышника?
Ты со своим пургеном все мозги себе заср...л заступаясь за прусакову. что кончик зашевелился? скоро трындец кпрф. её не будет. радуйся
Тот

29.12.2016 18:11

однако еще в июне его деятельность была признана не соответствующей Уставу, а также наносящей вред организации

кто признал Николая вредителем, сам и есть главный ВРЕДИТЕЛЬ.
Отбросы около коммуняцкие

29.12.2016 18:42

Спиртное не употребляю и тебе не советую. писал(а):
воим пургеном все мозги себе заср...л заступаясь за прусакову. что кончик зашевелился


... самые низкие, грязные, циничные и первобытные блогеры-2016 на БФ
радость неполная к сожалению

29.12.2016 18:53

Спиртное не употребляю и тебе не советую. писал(а):
скоро трындец кпрф. её не будет. радуйся


Все ваши основные коммуняки-воришки вовремя в ЕР перебежали. Так что зюгановская баржа пустая потонет. Не запретил вас в 91-м Ельцын, не решился, а зря. Теперь попробуй отлови вас. По ЕРам-ЛДПРам-СРам разбежались, в Правительстве засели, да и Президент тоже ваш с 1975 г. Вот страна и в заднице благодаря вашей руководящей и направляющей. А как называться - суть от этого не меняется.
Блогеру из Горно-Алтайска

29.12.2016 18:57

радость неполная к сожалению писал(а):
Все ваши основные коммуняки-воришки вовремя в ЕР перебежали.


Спасибо, конечно, Шурик, за пост, но он уже нафталином отдаёт
ты все шурика своего теребишь дурачок деревенский

29.12.2016 19:01

Блогеру из Горно-Алтайска писал(а):
Спасибо, конечно, Шурик, за пост, но он уже нафталином отдаёт


смотри, отвяжется по-старости...
Э,.. дарагой)))

29.12.2016 19:10

ты все шурика своего теребишь дурачок деревенский писал(а):
отвяжется по-старости...


Актриса Оля Аросева как-то сказала: - Жизнь даётся всем, а старость избранным.

Подтяни свою подпругу и рассупонивайся... особливо)))