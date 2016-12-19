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Главная Лента новостей Отец и сын погибли при взрыве газа в алтайском селе

Отец и сын погибли при взрыве газа в алтайском селе

29.12.2016 16:51

Утром 29 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании жилого дома в Горно-Алтайске. При тушении пожара спасатели обнаружили тела двоих мужчин. По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай проводят проверку.

По сведениям СУ, погибший 80-летний мужчина проживал вместе со своим 55-летним сыном. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, следователь проводит осмотр места происшествия. В пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Алтай НГА добавили, что на момент прибытия пожарных подразделений горел дом и надворные постройки, произошел взрыв газового баллона на веранде дома. Пожарные извлекли еще три газовых баллона. В ликвидации пожара были задействованы 17 человек личного состава пожарных частей города и села Майма, четыре пожарных автомобиля.

Как сообщают местные жители, погибшие были добропорядочными гражданами. Отец — пенсионер здравоохранения, сын работал мастером электрооборудования на котельных. Предварительной причиной пожара называют замыкание электропроводки на веранде. Там же находился газовый баллон, в результате нагревания он взорвался и огонь стремительно распространился по жилым помещениям. Жильцы дома не почувствовали сразу, что на веранде что-то горит и не смогли вызвать спасателей. В пожарную охрану позвонили их соседи, когда увидели, что пламя охватило большую часть дома.

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 1
Банкфаксу

29.12.2016 22:50

Скажите, вы когда-нибудь научитесь вменяемо подходить к публикованию своих материалов? С каких это пор город Горно-Алтайск стал алтайским селом???