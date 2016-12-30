Дорогие друзья и соратники!

Редакция информационного агентства «Банкфакс» от всей своей коллективной журналистской души поздравляет вас с Новым годом и Рождеством! Уходящий год был полон политики, конфронтации и ожесточенной полемики. Именно поэтому мы желаем вам — желаем всем нам! — мира, гармонии и поддержки близких по духу людей. Ведь впереди еще один год, который будет полон политики, конфронтации и всего остального!

Самым активным комментатором в 2016 году, как и в 2015-м, стал пользователь под ником «социальная язва», чье «искрометное» творчество неизменно покоряет сообщество посетителей «Банкфакса». За этот год читатели поставили почти 550 тысяч оценок комментариям, причем большая часть из них — положительные! Самой обсуждаемой публикацией 2016 года является апрельская новость «На Алтае депутаты не могут «выбить кресло» из-под амнистированной главы». Хотелось бы отметить, что резонансные новости муниципального уровня стабильно вызывают самую оживленную читательскую полемику. Муниципалитеты, так держать!

Этой публикацией мы завершаем информационный год и прощаемся с вами до 9 января 2017 года.

No pasaran!

Редакция ИА «Банкфакс»