Дорогие друзья и соратники!

30.12.2016 14:28
Редакция информационного агентства «Банкфакс» от всей своей коллективной журналистской души поздравляет вас с Новым годом и Рождеством! Уходящий год был полон политики, конфронтации и ожесточенной полемики. Именно поэтому мы желаем вам — желаем всем нам! — мира, гармонии и поддержки близких по духу людей. Ведь впереди еще один год, который будет полон политики, конфронтации и всего остального!
Самым активным комментатором в 2016 году, как и в 2015-м, стал пользователь под ником «социальная язва», чье «искрометное» творчество неизменно покоряет сообщество посетителей «Банкфакса». За этот год читатели поставили почти 550 тысяч оценок комментариям, причем большая часть из них — положительные! Самой обсуждаемой публикацией 2016 года является апрельская новость «На Алтае депутаты не могут «выбить кресло» из-под амнистированной главы». Хотелось бы отметить, что резонансные новости муниципального уровня стабильно вызывают самую оживленную читательскую полемику. Муниципалитеты, так держать!
Этой публикацией мы завершаем информационный год и прощаемся с вами до 9 января 2017 года.
No pasaran!
Редакция ИА «Банкфакс»
30.12.2016 14:48
30.12.2016 14:50
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30.12.2016 15:17
30.12.2016 15:45
30.12.2016 15:59
Теперь Ангел на всех ветках неделю будет насиловать читателей своим эракондом (или как там это называется у ангелов).
30.12.2016 16:15
30.12.2016 16:25
30.12.2016 17:25
30.12.2016 17:29
От всей души поздравляю всех создателей и участников этого форума с наступающим Новым годом и Рождеством и желаю вам здоровья и благоденствия в наступающем году!!! Пока тяжко и порой несуразно, но страна наша встает на путь нормального развития, нам просто надо набраться терпения и побольше работать в первую очередь над собой и все у нас наладится)))
Ну вот так как то, хи хи)))
30.12.2016 18:16
Антон!))))
обещаю, что раз в два дня буду доставать свой огненный меч!)))
30.12.2016 18:20
мы такие, агаааа ))))))))
30.12.2016 18:39
30.12.2016 19:00