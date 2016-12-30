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Главная Лента новостей Дорогие друзья и соратники!

Дорогие друзья и соратники!

30.12.2016 14:28

Редакция информационного агентства «Банкфакс» от всей своей коллективной журналистской души поздравляет вас с Новым годом и Рождеством! Уходящий год был полон политики, конфронтации и ожесточенной полемики. Именно поэтому мы желаем вам — желаем всем нам! — мира, гармонии и поддержки близких по духу людей. Ведь впереди еще один год, который будет полон политики, конфронтации и всего остального!

Самым активным комментатором в 2016 году, как и в 2015-м, стал пользователь под ником «социальная язва», чье «искрометное» творчество неизменно покоряет сообщество посетителей «Банкфакса». За этот год читатели поставили почти 550 тысяч оценок комментариям, причем большая часть из них — положительные! Самой обсуждаемой публикацией 2016 года является апрельская новость «На Алтае депутаты не могут «выбить кресло» из-под амнистированной главы». Хотелось бы отметить, что резонансные новости муниципального уровня стабильно вызывают самую оживленную читательскую полемику. Муниципалитеты, так держать!

Этой публикацией мы завершаем информационный год и прощаемся с вами до 9 января 2017 года.

No pasaran!

Редакция ИА «Банкфакс»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 13
ПРАВДА

30.12.2016 14:48

Спасибо за добрые пожелания! Вас поздравляем с наступающим Новым годом 2017!!! Желаем чтобы сопутствовала удача, продуктивная полемика и ПРАВДА. Пусть на страницах БФ отсутствовала заказуха, показуха штатных троллей, с абривиатурой : гость, соц язва под дешевыми никами. Правда есть ПРАВДА!!!
Антон

30.12.2016 14:50

с наступающим!

Подписывайтесь на канал))
https://telegram.me/polit22
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

30.12.2016 15:17

Желтая Душа Банкфакса второй год подряд признает СЯ, то, что он самый активный ВРАНЬЕ чистой воды. Сколько вы ему платите ПОКОРЕННЫЕ за 1 место??? Где вы тут нашли ваших друзей и соратников??? ВРЕТЕ МНОГО, ваш сайт не положительный и положительных комментариев большинство не может быть. Главвред, ФАС!!! Берегите себя, Земляки!
Чемровец

30.12.2016 15:45

Поздравляю...Юрич.)))
маша

30.12.2016 15:59

Все, кранты.
Теперь Ангел на всех ветках неделю будет насиловать читателей своим эракондом (или как там это называется у ангелов).
Журналистам Банкфакс

30.12.2016 16:15

Журналисты Банкфакс разжигают среди земляков зло и нетерпимость,не уважение друг к другу, создают намеренно негативное общественное мнение, провоцируют на грубость и нецензурность выражений среди читателей. Скорей всего сами пишут комментарии под разными именами, и как раз чувствуется " заказуха"!
ВСЕХ АЛТАЙЦЕВ С НОВЫМ ГОДОМ !! А ЯБЛОНАС с ХОДОРКОВСКИМ.. и прочими !??

30.12.2016 16:25

с НОВЫМИ ГОДАМИ.
властолюбец: Карлин не имеет ни правового, ни морального права третий раз быть Губернатором.

30.12.2016 17:25

И вас с Новым годом.
социальная язва

30.12.2016 17:29

Спасибо редакции БФ за "высокую" оценку моего "искрометного" творчества!!!))
От всей души поздравляю всех создателей и участников этого форума с наступающим Новым годом и Рождеством и желаю вам здоровья и благоденствия в наступающем году!!! Пока тяжко и порой несуразно, но страна наша встает на путь нормального развития, нам просто надо набраться терпения и побольше работать в первую очередь над собой и все у нас наладится)))
Ну вот так как то, хи хи)))
Главред

30.12.2016 18:16

Антон писал(а):
Подписывайтесь на канал))
https://telegram.me/polit22

Антон!))))

маша писал(а):
Теперь Ангел на всех ветках неделю будет насиловать читателей своим эракондом (или как там это называется у ангелов).

обещаю, что раз в два дня буду доставать свой огненный меч!)))
Главред

30.12.2016 18:20

Журналистам Банкфакс писал(а):
Журналисты Банкфакс разжигают среди земляков зло и нетерпимость,не уважение друг к другу, создают намеренно негативное общественное мнение, провоцируют на грубость и нецензурность выражений среди читателей.

мы такие, агаааа ))))))))
маша-всем недовольным БФ

30.12.2016 18:39

Ребята, которые недовольны сайтом! Зачем вы сюда раз за разом приходите? Есть прекрасный сайт "Алтайской правды". Там просто чудо-край с гигантскими стройками, переполненными зерном закромами, растущими в геометрической прогрессии привесами и надоями, счастливым размножающимся народонаселением, всеобщим ликованием и благоденствием. Вам там понравится!
для Маши

30.12.2016 19:00

а что Маша предлагает?.... всем или только недовольным?