Алтайский ОНФ заклеймил чиновников, поторопившихся перерезать «красную ленточку» ради отчетности

Активисты общероссийского «Народного фронта» направили обращение прокурору Алтайского края Якову Хорошеву по поводу проблемного детсада «Радуга» в селе Березовка Первомайского района. Дошкольное учреждение было открыто 1 июня 2016 года, но до сих пор некоторые строительные работы на нем не завершены. Более того, детсад так и не обзавелся за полгода лицензией на право ведения образовательной деятельности, говорится на сайте ОНФ.

С торжественным открытием объекта дошкольного образования на 140 мест стоимостью 102 млн рублей власти Первомайского района явно поторопились, констатируют «фронтовики». Спустя несколько месяцев жители Березовки сообщили в реготделение ОНФ о том, что детский сад работает не полный день. Одновременно также выяснилось, что электричество было подключено по временной схеме, пищеблок не был готов, и не функционировала канализационная насосная станция. При этом чиновники отчитались о выполнении мероприятий по модернизации системы дошкольного образования в селе Березовка на средства федерального и краевого бюджетов еще 31 декабря 2015 года.

После вмешательства пропрезидентского движения самые очевидные нарушения были устранены. Но до сих пор не все строительные работы на объекте завершены, не установлена система аварийного электроснабжения, нет телефонной связи и не получена лицензия на право ведения образовательной деятельности. В связи с этим детский сад «Радуга» был включен в реестр так называемых «строительных полуфабрикатов» (общероссийский список недостроенных объектов социальной инфраструктуры; начал формироваться ОНФ с октября 2016 года — прим. ред. БФ).

Кроме того, «фронтовики» обратили внимание краевой прокуратуры и на сомнительные обстоятельства возведения в Березовке детского сада. Общественники выяснили, что по соглашению с Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края администрации Первомайского района выделялись средства на приобретение здания в муниципальную собственность под будущий детский сад. Но фактически поставщик выполнял функцию подрядчика, приступив к строительству здания детского сада. Госконтракт заключался без проведения торгов. Но поскольку здание не приобреталось в муниципальную собственность, а строилось с нуля, заказчик не был вправе заключать контракт с единственным поставщиком. Странным выглядит и обеспечение исполнения данного контракта. Оно осуществлялось за счет передачи прав требования долгов муниципалитета на 10,2 млн рублей перед другой организацией, занимавшейся строительством нескольких соцобъектов в Первомайском районе, настаивают представители «Народного фронта».

Марина Ермоленко, сопредседатель регионального штаба ОНФ: Мы просим прокуратуру проверить законность действий администрации Первомайского района по исполнению соглашения с Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края и дать оценку действиям краевого ведомства по организации контроля за использованием бюджетных средств на модернизацию системы дошкольного образования в муниципалитете. Также мы обращаем внимание прокуратуры, что районные власти фактически отстраняются от контроля за исполнением государственного контракта. «Красную ленточку» на входе в детский сад чиновники перерезали почти полгода назад, но до сих пор работы не завершены, а выявленные дефекты не устраняются. По сути «Радуга» является объектом незавершенного строительства, куда родители на свой страх и риск вынуждены водить детей, поскольку другого детского сада в Березовке нет.

Общественники призвали представителей власти в Алтайском крае прекратить практику делегирования полномочий по заключению государственных муниципальных контрактов подведомственным учреждениям, в результате чего расходование федеральных бюджетных средств осуществляется практически бесконтрольно.

«Ситуация с очередным наполовину запущенным детским садом здесь совершенно вопиющая. Де-юре, по документам, данное дошкольное учреждение образовательную деятельность осуществлять не может, так как не имеет лицензии. Де-факто, непонятно каким образом, но детсад в селе Березовка работает – даже при отсутствии системы аварийного электроснабжения, телефонной связи. Допускаю, что для обеспечения функционирования объекта эти недоделки не являются критическими, однако, все должно быть сделано грамотно, в соответствии со всеми необходимыми нормами. Мы также обратимся к губернатору Алтайского края с просьбой взять на особый контроль вопрос по устранению данных нарушений. Ситуация, при которой дошкольное образовательное учреждение принимает детей, не имея лицензии на осуществление данной деятельности, совершенно неприемлема», – подчеркнул член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.