Демарш коммунистов может привести к досрочным выборам депутатов в алтайском муниципалитете

29 декабря на внеочередной сессии Залесовского райсовета шесть депутатов от КПРФ добровольно сложили с себя полномочия. Причиной стало затяжное противостояние с законодательным большинством, которое воспротивилось попытке коммунистов пролоббировать поправки в устав муниципалитета. Представители компартии настаивали, что при отмене системы «двуглавости» следовало вернуться к всенародным выборам главы администрации района. Историю локального бунта передает сайт Алтайского крайкома КПРФ.

Большинство алтайских территорий, начиная с 2015 года, без особых споров соглашалось перейти на новую схему управления. Под «двуглавостью» обычно подразумевается способ организации власти, когда в муниципалитете одновременно работают глава администрации (руководитель исполнительно-распорядительного органа) и глава МО (организует работу выборного органа). После реформы, запущенной в прошлом году, муниципалитеты постепенно стали возвращаться к старой схеме, когда существовал глава МО и руководитель местного депутатского корпуса - председатель. Это означало, что постепенно стал уходить в политическое небытие с таким трудом прижившийся термин «сити-менеджер».

Залесовский район должен был изменить управленческую систему еще летом 2015 года. Но коммунисты из райсовета четырежды блокировали принятие поправок в устав муниципалитета (последний раз - 26 декабря - прим. ред. БФ). Их возмущение вызывал единственный пункт изменений, который гласил, что глава района впредь будет избираться депутатами из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса. При этом всенародные выборы главы, за которые ратовали представители КПРФ, не предусмотрены не только в действующем уставе МО, но и в краевом законе об МСУ. Всего в райсовете 18 депутатов, для принятия поправок в устав требовалось квалифицированное большинство в две трети, чего без договоренностей с коммунистами сделать было невозможно. «О ситуации в Залесовском районе мы знаем. Однако действия тех депутатов, которые препятствуют внесению изменений в устав, незаконны», - ранее высказывал свое отношение к «законодательному бунту» народных избранников председатель комитета Алтайского Заксобрания по местному самоуправлению Борис Трофимов. В ситуацию вмешалась районная прокуратура, которая через суд попыталась побудить депутатов поправить устав МО.

«Сегодня депутаты нашей фракции почти полностью - шестеро из семи - сложили с себя депутатские полномочия. Седьмой депутат тоже это сделала бы, но она сейчас находится за пределами Алтайского края. В своих заявлениях депутаты написали, что складывают с себя полномочия в соответствие со статьей устава, которая это позволяет нам сделать. Заявления отданы председателю райсовета. Это не скоропалительное решение. На сессии 26 декабря мы проголосовали против принятия нового устава района. Прокурор в очередной раз начал давить на нас, грозя роспуском райсовета. Мы попытались найти компромисс вчера на согласительной комиссии. Но нас и ранее неоднократно обманывали с обещаниями учесть наши предложения. И сложилось впечатление, что верить больше никаким обещаниям нельзя. На проведение референдума в Залесовском районе по вопросу избрания главы администрации района нет средств. 29 декабря истекает срок принятия решения по уставу. Прокурор Залесовского района должен направить прокурору края представление о досрочном роспуске райсовета», - заявил руководитель фракции КПРФ в Залесовском райсовете​ Юрий Подмазов.

Добавим, срок полномочий у депутатского корпуса истекал осенью 2017 года. Выборы должны были пройти в единый день голосования, 10 сентября. Если райсовет действительно будет распущен, можно предположить, что в качестве исключения Залесово позволят провести выборы на полгода раньше - в марте-апреле. В последнем случае это будет означать и досрочное прекращение полномочий главы администрации района Андрея Ермоленко, контракт с ним был заключен в ноябре 2012 года сроком на пять лет. Своей должности автоматически должен лишиться и глава района Сергей Фефелкин, который, как видно, так и не смог найти общий язык с оппозицией и предотвратить столь радикальный шаг.