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Главная Лента новостей Квант милоты: алтайских рыбаков наградили за спасение сохатого утопающего

Квант милоты: алтайских рыбаков наградили за спасение сохатого утопающего

30.12.2016 10:00

28 декабря в Главном управлении природных ресурсов и экологии Алтайского края наградили двух жителей Барнаула Ивана и Сергея Драчевых, которые осенью текущего года вызволили из полыньи утопающего лося. Отцу и сыну вручили почетную грамоту за выполнение гражданского долга и вклад в сохранение животного мира Алтайского края, информирует пресс-служба управления.

Начальник ГУ Владимир Попрядухин, вручая награду, сказал, что такие случаи достойны всеобщего одобрения и являются примером достойной гражданской позиции. «Несмотря на имеющиеся в крае случаи браконьерства, мы еще раз убеждаемся, что людей, способных на сострадание, на поступки высокого порядка, в нашем крае достаточно», - заявил он. Молодой рыбак при этом скромно заметил, что любой добросовестный человек поступил бы на его месте точно также. Кроме того, он выразил готовность сотрудничать с органами госвласти по вопросам пресечения браконьерства.

Напомним, 31 октября на форуме «Алтайский рыболовный клуб» один из активных блогеров сообщил о том, что он вместе со своим отцом во время зимней рыбалки спас лося, оказавшегося в полынье. Мужчины смогли вытащить животное из воды и отпустить на волю, в то время как сотрудники МЧС отказались принимать участие в спасении. 

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 1
ПРАВДА

30.12.2016 13:10

Этот ПИАР чиновников!!! Вы лучше проинформируйте общество о коррупционной составляющей в структурных подразделениях Администрации Алтайского края, или о соответствии лиц обозначенных на должности в НОВОМ правительстве Алтайского края, Или всю правду о губернаторе, в период его правления разрушение экономики, казнокрадстве..., расскажите сколько дней губернатор находился в командировке в Москве... и сколько средств он получил за командировочные, во сколько его командировки и его содержание стоили краевому бюджету, скажите сколько тысяч человек вынужденно были уехать из Алтайского края?.... Правда есть ПРАВДА!!!