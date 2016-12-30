Квант милоты: алтайских рыбаков наградили за спасение сохатого утопающего

28 декабря в Главном управлении природных ресурсов и экологии Алтайского края наградили двух жителей Барнаула Ивана и Сергея Драчевых, которые осенью текущего года вызволили из полыньи утопающего лося. Отцу и сыну вручили почетную грамоту за выполнение гражданского долга и вклад в сохранение животного мира Алтайского края, информирует пресс-служба управления.

Начальник ГУ Владимир Попрядухин, вручая награду, сказал, что такие случаи достойны всеобщего одобрения и являются примером достойной гражданской позиции. «Несмотря на имеющиеся в крае случаи браконьерства, мы еще раз убеждаемся, что людей, способных на сострадание, на поступки высокого порядка, в нашем крае достаточно», - заявил он. Молодой рыбак при этом скромно заметил, что любой добросовестный человек поступил бы на его месте точно также. Кроме того, он выразил готовность сотрудничать с органами госвласти по вопросам пресечения браконьерства.

Напомним, 31 октября на форуме «Алтайский рыболовный клуб» один из активных блогеров сообщил о том, что он вместе со своим отцом во время зимней рыбалки спас лося, оказавшегося в полынье. Мужчины смогли вытащить животное из воды и отпустить на волю, в то время как сотрудники МЧС отказались принимать участие в спасении.