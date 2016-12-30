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Главная Лента новостей «Самая большая школа Алтайского края» обойдется бюджету в 1 млрд рублей

«Самая большая школа Алтайского края» обойдется бюджету в 1 млрд рублей

30.12.2016 13:30

Комитет муниципального заказа Барнаула объявил аукцион на строительство средней школы в квартале «2008». Начальная цена объекта определена в сумме, которая до этого ни разу не фигурировала при строительстве заведений такого профиля в крае, 953,941 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.

Школа с бассейном, рассчитанная на 1100 учащихся, должна появиться в Индустриальном районе города, по адресу: улица Сиреневая, 16. Причем все работы планируется завершить уже к 1 июля 2019 года. Проектная документация была разработана «Алтайгражданпроектом». Площадь участка для строительства — 3,4 га, максимальная этажность объекта - четыре этажа. Предполагается, что в школе будет создана безбарьерная среда для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (лифт, широкие дверные проемы, пандусы, цветовые маркировки элементов интерьера и экстерьера здания и прочее).

Среди профильных требований к потенциальным участникам торгов можно выделить несколько основных. Во-первых, наличие свидетельства о допуске к выполнению работ по организации строительства, реконструкции и капремонта. Кроме того, в обязательном порядке необходим опыт работы, связанный с предметом контракта, и безупречная деловая репутация. В частности, конкурсант должен представить сведения как минимум об одном исполненном контракте за последние три года. При этом стоимость такого договора должна составлять не менее 20 % от начальной цены нынешнего контракта (около 190 млн рублей — прим ред. БФ).

Обращает на себя внимание ряд жестких финансовых условий, предъявляемых Управлением единого заказчика в сфере капстроительства Барнаула к потенциальным участникам аукциона. Например, размер обеспечения заявки должен быть равен 47,697 млн рублей (5 % от начальной цены контракта), что, по всей видимости, отсеет немало желающих на старте. Еще более радикальной мерой выглядит размер обеспечения исполнения контракта, он составит 286,182 млн рублей (30 % от максимальной цены). Кроме того, возведение столь дорогостоящего объекта обязательно должно пройти через процедуру публичных слушаний, так как по правилам, которые действуют в регионе, любая госзакупка дороже 100 млн рублей поступает на рассмотрение общественности. При наличии таких условий резонно предположить, что краевые строительные компании вообще не заявятся на аукцион. 

О том, что в Барнауле может быть возведена школа, которая позиционируется как самая большая в Алтайском крае, впервые было заявлено в марте 2016 года на встрече губернатора Александра Карлина и сити-менеджера Сергея Дугина. «Мы намерены включить этот объект в федеральную программу на 2017 год. Здесь также необходима оперативная работа, с тем чтобы определиться по плану застройки, проектной документации и проведению экспертиз. Это очень значимый и дорогой объект», - рассказал губернатор. «Здесь же завершено проектирование музыкальной школы. Учитывая наличие там детского сада, можно говорить о формировании еще одного полноценного образовательного кластера. В решении этого вопроса мы надеемся на вашу поддержку, - в свою очередь заявил глава администрации города.

Объект будет возводиться в рамках программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, согласно которой к 2025 году все школьники Алтайского края будут учиться только в первую смену и, вероятно, по пятидневной рабочей неделе. Одна из задач перед новым учебным заведением, которое появится в самом центре многоэтажной жилой застройки квартала «2008», разгрузить местный лицей № 121. Строительство школы в данном районе должно полностью обеспечить местами школьников из новостроек по соседству.

Добавим, что заявки на аукцион принимаются с 29 декабря по 27 января, конкурс пройдет 6 февраля. Источник финансирования — бюджет Барнаула (адресная инвестпрограмма на 2017-2019 годы). Гарантия от застройщика должна составить не менее пяти лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. 

Фото: электронный справочник 2ГИС, сайт администрации Алтайского края

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Комментарий

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Комментариев 5
гость

30.12.2016 13:57

проще построить 2 новых щколы- и не выдумывать
гость

30.12.2016 14:02

Не парьтесь господа, конкурс выиграл Селф, мастер освоения бюджетного бабла
Гостю

30.12.2016 15:25

"проще построить 2 новых щколы- и не выдумывать" - тогда это останется незамеченным и неоцененным в верхах, а так по трезвонят и кое кого по головке погладят.
гость

30.12.2016 15:49

условия явно прописаны для кого-то конкретного
властолюбец: Карлин не имеет ни правового, ни морального права третий раз быть Губернатором.

30.12.2016 17:27

Будет работенка.