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Главная Лента новостей Рабочих Алтайского шинного комбината приучают к «скандинавским» порядкам

Рабочих Алтайского шинного комбината приучают к «скандинавским» порядкам

11.01.2017 09:10

10 января сотрудникам ОАО «Алтайский шинный комбинат» в добровольно-принудительном порядке предложили перезаключить трудовые договоры. Теперь их работодателем выступает норвежская компания NorTec, которая два года назад приобрела внушительный пакет акций алтайского завода, а теперь готова установить там собственные порядки, поделились рабочие одного из цехов с ИА «Банкфакс».

Со слов работников, на комбинате им пообещали, что условия труда, а также размер заработной платы не изменятся, однако барнаульцы мало в это верят. С приходом к руководству норвежцев на предприятии полностью изменилась пропускная система - теперь на проходной отмечается время прихода и ухода. Даже за минутное опоздание провинившимся грозит внушительный штраф, за ранний уход также предусмотрены санкции (минус 4 % от зарплаты за один выход). При этом заработная плата не увеличивается уже порядка двух лет. «Даже если начислено 20-25 тысяч рублей, вполне возможно, что получишь только 8 тысяч за месяц. Остальное уйдет на уплату штрафов, причем не всегда заслуженных, большинство из них появляется в расчетной ведомости из ниоткуда, а жаловаться смысла нет. В бухгалтерию или в отдел кадров так просто не попадешь, все через начальника смены или мастера», - жалуются работники.

Они уточняют, что уже весной 2015 года норвежская компания NorTec начала устанавливать собственные порядки и повсюду развешивать свои логотипы и баннеры. Однако тогда работодателем по-прежнему оставалось ОАО «АШК». Рабочие уверены, что за короткий срок норвежцам удалось прибрать к рукам контрольный пакет акций завода, и теперь условия труда могут еще более ужесточиться.

Напомним, норвежская компания NorTec стала владельцем крупного пакета акций Алтайского шинного комбината еще весной 2014 года. Она намеревалась инвестировать в производство $50 млн в ближайшие полтора года. Это объясняли тем, что мощности NorTec в Европе якобы не покрывают российский спрос на сельскохозяйственные и индустриальные шины, изготовленные по «северной технологии» и международным стандартам. За несколько месяцев до заключения контракта АШК получил право на эксклюзивное распространение продукции NorTec на территории России и стран СНГ. При этом утверждалось, что состав совета директоров Алтайского шинного комбината не поменяется, и бывшие собственники по-прежнему оставляют за собой право решать вопросы, связанные с деятельностью завода, однако процент акций, переходящих под контроль NorTec, до сих пор не назывался.

Добавим также, что предприятие уже давно испытывает различного рода трудности. После того, как Барнаульский шинный завод перешел под контроль московской финансово-промышленной группы, управлять заводом в Барнаул был прислан столичный предприниматель Кирилл Васильев. При этом бывший директор предприятия депутат крайсовета Юрий Бобков отошел от управления БШЗ. Вскоре после этого на заводе была начата процедура банкротства, назначен арбитражный управляющий Григорий Суслин. Следом начались проблемы с выплатой зарплаты. Это привело к целому ряду акций протеста, организованных инициативной группой. Однако в большинстве своем денег рабочие так и не получили - ОАО «БШЗ» больше не существует, а новое предприятие, ОАО «Алтайский шинный комбинат», не может отвечать за его долги.

Рабочие также выражали недовольство тем, что г-н Васильев создал при БШЗ «Алтайскую шинную компанию». Ее главой значился все тот же Кирилл Васильев, занималось предприятие продажей продукции завода, при этом все пассивы (зарплата, платежи энергетикам и прочее) переводились на БШЗ, а активы забирала себе новая фирма. «Мы обеспокоены тем, что созданной на заводе запас шин постоянно сокращается, шины распродаются компанией г-на Васильева, а долги по зарплате все растут», — рассказывали представители профсоюзного комитета на БШЗ. Между тем в 2007 году в Ленинском районном суде Барнаула рассматривалось уголовное дело по обвинению Кирилла Васильева в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями. До обвинительного приговора дело так и не дошло. Однако даже сами бывшие рабочие предприятия, перед которыми скопились долги по зарплате, признавали, что любой вердикт не повлиял бы в лучшую сторону на их материальное положение.

Справка:

Алтайский шинный комбинат — одно из крупнейших предприятий Алтайского края. Занимает площадь 55 га (в том числе 40 га приходится на производственные корпуса), завод выпускает более 100 моделей шин под марками Forward и «Алтайшина». На АШК трудятся около 3 тысяч человек.

Основной продукцией завода являются шины для авиации и специальной техники (в том числе военной). Они поставляются потребителям (в том числе в рамках оборонного заказа) по всей стране. Часть продукции экспортируется в республики СНГ (Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Азербайджан, Украина, Таджикистан) и в страны дальнего зарубежья (Румыния, Монголия, Афганистан, Эфиопия, Гвинея).

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Комментарий

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Комментариев 6
гость

11.01.2017 09:21

а инспекции по труду и прокуратуры нет что ли уже?
Ира

11.01.2017 09:24

Ребята, семнадцатый год, рабочий класс, завод... Чего теряемся-то?
гость

11.01.2017 09:26

ну и что что норвежцы - закон РФ никто не отменял, наоборот им еще сложнее. Чем больше шкаф - тем громче падает - закон.
Мистер Вульф

11.01.2017 09:56

А нам бы всё опаздывать да пораньше уходить с работы
временщик

11.01.2017 10:15

Ну и что, поговорили и разошлись. Так теперь будет всегда (и еще хуже). Наш край это болото. Все это прекрасно знают. Кто смог уехал, ну а остальным ......
ССГ и "кум" Горно-алтайский, ваше слово... поляна свободна.

11.01.2017 10:24

...Теперь их работодателем выступает норвежская компания NorTec, которая два года назад приобрела внушительный пакет акций алтайского завода, а теперь готова установить там собственные порядки, поделились рабочие одного из цехов с ИА «Банкфакс».....