Пассажиры разбившегося на Алтае автобуса могут остаться без страховки

Водитель автобуса «ЛАЗ-695Н», который попал в аварию с тремя погибшими в Косихинском районе, скорее всего, ушел в рейс без страховки, заявил «Интерфаксу» министр строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев. По информации источников ИА «Банкфакс», транспорт следовал не по регулярному маршруту: он, возможно, перевозил алтайских педагогов. Не исключено, что компенсаций за увечья им в итоге придется добиваться в судебном порядке.

Иван Гилев отметил, что в отношении перевозчика начата проверка Ростехнадзора. Собственник транспортного средства, директор и учредитель бийского ООО «Экспресс-Газель» Александр Фаюстов ранее заявлял ИА «Банкфакс», что все страховые документы в полном порядке. А вот у владельца «ЛАЗ-695Н» и его пассажиров могут возникнуть проблемы — сейчас перевозчика также проверяют уполномоченные структуры. «Есть информация, что у водителя второго автобуса на момент рейса отсутствовала страховка. Известно, что этот автобус был заказан туристической компанией для осуществления рейса с туристической базы «Манжерок» до Барнаула», — сказал Иван Гилев.

Источники ИА «Банкфакс» сообщили, что «ЛАЗ-695Н», вероятно, арендовали педагоги одного из образовательных учреждений края, которые ездили в Манжерок на профессиональную конференцию. В каком порядке им будут выплачивать компенсации, пока не известно. Однако не исключено, что в связи со сложившейся ситуацией придется обращаться в суд.

Как добавляет издание со ссылкой на министра, состояние пассажиров, пострадавших при столкновении двух автобусов, на 10 января характеризуется как стабильное. «После ДТП за медицинской помощью обратились 29 человек, 15 из которых были госпитализированы. В настоящее время в медицинских учреждениях под постоянным контролем находятся 14 пациентов. Их состояние стабильное, они обеспечены всем необходимым», — приводит издание слова г-на Гилева.

Напомним, по предварительной версии, вечером 4 января на 235-м км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в районе поселка Украинский водитель рейсового автобуса Higer KLQ6826Q не учел дорожные и метеорологические условия и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ЛАЗ-695Н». Погибли три человека, еще 29 пассажиров обоих автобусов получили травмы.