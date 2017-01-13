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Главная Лента новостей Экс-мэр Камня-на-Оби «прорвался» сквозь последний заслон на пути к местному Олимпу

Экс-мэр Камня-на-Оби «прорвался» сквозь последний заслон на пути к местному Олимпу

13.01.2017 09:08

Бывший мэр Камня-на-Оби Федор Найден почти наверняка 17 января будет назначен на должность главы Каменского района. С третьей попытки с большим трудом главный фаворит в борьбе за кресло градоначальника сумел пройти сито предварительного отбора для кандидатов, следует из инфомации с офсайта «Справедливой России» в Алтайском крае. В противном случае конкурс грозил обернуться очередным фарсом.

Четверо из восьми членов конкурсной комиссии по выборам главы муниципалитета 12 января проголосовали за то, чтобы не допускать до финального конкурса Федора Найдена. Они ссылались на постановление правительства об оформлении допуска к гостайне. Характерно, что четверка, проголосовавшая против, представляла краевую часть комиссии. Все они были назначены губернатором Александром Карлиным. Тем не менее другая половина комиссии, наоборот, не увидела повода «блокировать» г-на Найдена. Кстати, точно таким образом голоса разделились еще в отношении двух кандидатов. Но они также прошли, поскольку при равенстве мнений вступает в силу положение о том, что «ничья» трактуется в пользу претендента. О каких конкретно персоналиях шла речь, в сообщении эсеров не уточняется.

Напомним, на должность главы администрации района претендуют депутат Каменского райсобрания Виктор Васильев, бывший начальник коммунального предприятия Евгений Корнилова, и. о. главы района Александр Брежнев, директора Каменского медколледжа и депутат горсовета Елена Волошина, экс-глава Камня-на-Оби Александр Кулик, представителя «Алтайкрайэнерго» Константин Кузнецов и бывший мэр Камня-на-Оби предприниматель Федор Найден.

По информации председателя райсобрания депутатов Виктора Кашицина, являющегося также зампредседателя конкурсной комиссии, на итоговом заседании присутствовали все восемь членов комиссии и все семь участников конкурса на пост главы района. Претенденты представили свои программы. Пятеро из них - Александр Брежнев, Евгений Корнилов, Елена Волошина, Федор Найден и Константин Кузнецов набрали одинаковое количество баллов. Виктор Васильев и Александр Кулик показали более низкий результат. Тем не менее все семь участников признаны кандидатами на пост главы Каменского района. 17 января состоится сессия райсобрания депутатов, где и будет назван новый глава муниципалитета. Вряд ли им может стать кто-то еще, кроме поддерживаемого абсолютным эсеровским большинством в райсовете Федора Найдена. Для справки, из 20 народных избранников в законодательном органе муниципалитета 14 представляют эсеров, еще шестеро — единороссов.

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Комментарий

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Комментариев 11
ПОСЛЕ ЭТОГО Я ПРОТИВ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

13.01.2017 09:50

Если "справедливая" Россия за Наедена, то теперь буду всех призывать голосовать против "Справедливой России", его сынок на тот свет двоих человек отправить находясь пьяным за рулём, а мы папу в главы. Короче бардак.
это выбор народа

13.01.2017 10:07

Это чисто политическая борьба, в которой победа досталась каменцам. Найден проявил волю и молодец. Городу нужен не политикан в крксле мэра, а добрый хозяин. Среди кандидатов -это Найден. А что касается его сына_ то скем в жизни не бывает: от суиы и тюрьмы не отказываются ни министры, ни генералы, нидаже три вице- губернатора Алтайского края.Вот только оценки и вердикты в наличия или отсутствия вины у сынаФедора Николаевича- это прерогатива исклбчительно суда, а не полурьяного засранца, который только продрал глаза и уже откамаривает комментарии против Найдена
Гражданин

13.01.2017 10:13

ПОСЛЕ ЭТОГО Я ПРОТИВ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ писал(а):
его сынок на тот свет двоих человек отправить находясь пьяным за рулём, а мы папу в главы


Яблоко от яблони, как говорится...
Конечно же, с другой стороны сын за отца не в ответе, однако после, уже обозначенных фактов (аварии со смертельными исходами), моральное право быть народным избранником сын Найдена не имел. Но всё же новость не об этом.
Каменец

13.01.2017 10:30

Интересно, кого Вы имеете в виду-"полурьяный засранец"? Или это полупьяный?
Гражданка

13.01.2017 10:39

Гражданин писал(а):
Конечно же, с другой стороны сын за отца не в ответе, однако после, уже обозначенных фактов (аварии со смертельными исходами), моральное право быть народным избранником сын Найдена не имел.
Отец всю жизнь в ответе за сына. И если бы не полномочия отца, сына давно уже из зоны выпустили, а вы про ответ.(1). А теперь вообще полнейший бардак ждёт Каменцев. Ни стыда ни совести у этих дерьмоплюев. Им *сы в глаза, а для них божья роса. То же и администрация ак. Одним словом админисрация.
гость

13.01.2017 10:55

Такие времена.. Вы о чем господа. Сегодня позволено все. Директор школы дважды лишается прав за езду в нетрезвом виде а остается быть директором. Районный суд освободил его от должности..краевой восстановил на работе. СУД СЧИТАЕТ ЧТО ОН СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ НЕ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕДА ВОСПИТАНИЮ. Это нормально? И так повсюду!!!
Гость

13.01.2017 11:08

Ну ладно Найден, все его плюсы и минусы - давно известны, но одно никто не оспаривает он - мужик. А остальные персонажи по сравнению с ним - это очень "легкие" фигуры, даже для районного уровня, можно сказать - младшая группа детского сада. Что Каменская земля оскудела серьезными, грамотными, крепкими, уважаемыми кадрами ? Раз краевая власть за полгода не нашла альтернативу Найдену - значит это так, некого через сито просеивать ?
Гражданин

13.01.2017 11:12

Гражданка писал(а):
И если бы не полномочия отца, сына давно уже из зоны выпустили


поясните, я не уловил Вашу мысль
P.S. я нисколько не поддерживаю, людей, запятнавших свою репутацию столь сильно, которые лезут во власть. Это чтобы понимание было позиции было
гость

13.01.2017 14:13

Пускай Федя порулит! Жалко что-ли? Вдруг засветит на Камнем солшышко ясное и заживут люди с улыбкой на лице. А если не справится, начнет хе**вничать, тогда люди ему сами сапогом по просаку дадут. Ну еще статейка УК РФ за махинации нарисуется ему и ближайшему окружению.
Евгений Усольцев, 63 года, Шипуновский район, беспартийный

13.01.2017 15:52

Что это 17 января 2017 года !? Очередной каприз депутата? Или это РОД начало. Р – РАБОТА, О – ОБРАЗОВАНИЕ, Д – ДОМ. То есть СЕМЬЯ, основа государства. ИНА продолжение. И – ИНТЕГРАЦИЯ, Н – НАРОД, А – АРМИЯ. Всем давно понятно РОДИНА. Шипуновцы помнят всенародные выборы главы района 2008г. Победил от партии «Справедливой России», команда СР продержалась чуть больше 2х. лет. Ротация власти неизбежный процесс. НО, присутствие названия ПАРТИИ - требует в замен профессиональные кадры.
Житель

13.01.2017 17:10

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