Экс-мэр Камня-на-Оби «прорвался» сквозь последний заслон на пути к местному Олимпу

Бывший мэр Камня-на-Оби Федор Найден почти наверняка 17 января будет назначен на должность главы Каменского района. С третьей попытки с большим трудом главный фаворит в борьбе за кресло градоначальника сумел пройти сито предварительного отбора для кандидатов, следует из инфомации с офсайта «Справедливой России» в Алтайском крае. В противном случае конкурс грозил обернуться очередным фарсом.

Четверо из восьми членов конкурсной комиссии по выборам главы муниципалитета 12 января проголосовали за то, чтобы не допускать до финального конкурса Федора Найдена. Они ссылались на постановление правительства об оформлении допуска к гостайне. Характерно, что четверка, проголосовавшая против, представляла краевую часть комиссии. Все они были назначены губернатором Александром Карлиным. Тем не менее другая половина комиссии, наоборот, не увидела повода «блокировать» г-на Найдена. Кстати, точно таким образом голоса разделились еще в отношении двух кандидатов. Но они также прошли, поскольку при равенстве мнений вступает в силу положение о том, что «ничья» трактуется в пользу претендента. О каких конкретно персоналиях шла речь, в сообщении эсеров не уточняется.

Напомним, на должность главы администрации района претендуют депутат Каменского райсобрания Виктор Васильев, бывший начальник коммунального предприятия Евгений Корнилова, и. о. главы района Александр Брежнев, директора Каменского медколледжа и депутат горсовета Елена Волошина, экс-глава Камня-на-Оби Александр Кулик, представителя «Алтайкрайэнерго» Константин Кузнецов и бывший мэр Камня-на-Оби предприниматель Федор Найден.

По информации председателя райсобрания депутатов Виктора Кашицина, являющегося также зампредседателя конкурсной комиссии, на итоговом заседании присутствовали все восемь членов комиссии и все семь участников конкурса на пост главы района. Претенденты представили свои программы. Пятеро из них - Александр Брежнев, Евгений Корнилов, Елена Волошина, Федор Найден и Константин Кузнецов набрали одинаковое количество баллов. Виктор Васильев и Александр Кулик показали более низкий результат. Тем не менее все семь участников признаны кандидатами на пост главы Каменского района. 17 января состоится сессия райсобрания депутатов, где и будет назван новый глава муниципалитета. Вряд ли им может стать кто-то еще, кроме поддерживаемого абсолютным эсеровским большинством в райсовете Федора Найдена. Для справки, из 20 народных избранников в законодательном органе муниципалитета 14 представляют эсеров, еще шестеро — единороссов.