Александр Карлин на Гайдаровском форуме анонсировал экспансию иностранного капитала на Алтай

С 12 по 14 января губернатор Алтайского края Александр Карлин принимает участие в Гайдаровском форуме в Москве, который в 2017 году проходит под слоганом «Россия и мир: выбор приоритетов». Глава региона уже успел сделать несколько важных заявлений, в том числе на деловом завтраке он рассказал о планах иностранных компаний вложиться в алтайское машиностроение. Информация обнародована на сайте краевого правительства.

Губернатор в качестве эксперта принял участие в дискуссии с членами Консультативного совета по иностранным инвестициям в России по теме «25 лет в пути: иностранные инвестиции в социально-экономическое развитие России». В числе участников делового завтрака — руководители ряда федеральных министерств и ведомств, в том числе Минэкономразвития и Минфина, государственных корпораций, включая корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства, Агентства стратегических инициатив, послы Великобритании, Голландии, топ-менеджеры ряда крупнейших мировых компаний, которые имеют опыт инвестирования в экономику России.

Александр Карлин рассказал участникам, что в Алтайском крае иностранные компании уже работают, и деловые предложения из-за рубежа продолжают поступать. «Иностранный капитал сегодня активно присутствует в экономике Алтайского края, в том числе в кондитерской, сыродельческой промышленности. Работающие у нас иностранные компании хорошо известны в крае и стране, их продукция конкурентоспособна. Сегодня иностранный капитал активно заявляет о намерениях инвестировать в машиностроительный комплекс Алтайского края, в частности сельхозмашиностроение. Иностранные компании проявляют повышенное внимание к аграрному сектору экономики Алтайского края», — считает Александр Карлин.

Он также прокомментировал свое участие в завтраке и озвучил взгляд на текущее положение дел в российской экономике и инвестпривлекательности Сибири. «Общение в ходе делового завтрака позволило обменяться точками зрения на процессы, происходящие сегодня в нашей стране и мире на фоне обозначившейся тенденции выхода из кризисной полосы и активизации экономики России. Я призвал представителей иностранных компаний более активно работать в Сибири. Сибирь сегодня представляет собой достаточно развитый макрорегион. Речь идет не только об освоении минерально-сырьевых, природных богатств, сегодня использование многих других факторов делает Сибирь привлекательной для ведения экономической деятельности крупными иностранными компаниями», — заявил Александр Карлин.

В ходе работы на Гайдаровском форуме глава региона выступит перед участниками панельной дискуссии «Долгосрочная стратегия развития сельского хозяйства России и мира», станет участником дискуссии «Россия и мир: выбор приоритетов». Кроме того, Александр Карлин примет участие в общем собрании членов Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России».