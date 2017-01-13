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Главная Лента новостей Александр Карлин на Гайдаровском форуме анонсировал экспансию иностранного капитала на Алтай

Александр Карлин на Гайдаровском форуме анонсировал экспансию иностранного капитала на Алтай

13.01.2017 09:49

С 12 по 14 января губернатор Алтайского края Александр Карлин принимает участие в Гайдаровском форуме в Москве, который в 2017 году проходит под слоганом «Россия и мир: выбор приоритетов». Глава региона уже успел сделать несколько важных заявлений, в том числе на деловом завтраке он рассказал о планах иностранных компаний вложиться в алтайское машиностроение. Информация обнародована на сайте краевого правительства.

Губернатор в качестве эксперта принял участие в дискуссии с членами Консультативного совета по иностранным инвестициям в России по теме «25 лет в пути: иностранные инвестиции в социально-экономическое развитие России». В числе участников делового завтрака — руководители ряда федеральных министерств и ведомств, в том числе Минэкономразвития и Минфина, государственных корпораций, включая корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства, Агентства стратегических инициатив, послы Великобритании, Голландии, топ-менеджеры ряда крупнейших мировых компаний, которые имеют опыт инвестирования в экономику России.

Александр Карлин рассказал участникам, что в Алтайском крае иностранные компании уже работают, и деловые предложения из-за рубежа продолжают поступать. «Иностранный капитал сегодня активно присутствует в экономике Алтайского края, в том числе в кондитерской, сыродельческой промышленности. Работающие у нас иностранные компании хорошо известны в крае и стране, их продукция конкурентоспособна. Сегодня иностранный капитал активно заявляет о намерениях инвестировать в машиностроительный комплекс Алтайского края, в частности сельхозмашиностроение. Иностранные компании проявляют повышенное внимание к аграрному сектору экономики Алтайского края», — считает Александр Карлин.

Он также прокомментировал свое участие в завтраке и озвучил взгляд на текущее положение дел в российской экономике и инвестпривлекательности Сибири. «Общение в ходе делового завтрака позволило обменяться точками зрения на процессы, происходящие сегодня в нашей стране и мире на фоне обозначившейся тенденции выхода из кризисной полосы и активизации экономики России. Я призвал представителей иностранных компаний более активно работать в Сибири. Сибирь сегодня представляет собой достаточно развитый макрорегион. Речь идет не только об освоении минерально-сырьевых, природных богатств, сегодня использование многих других факторов делает Сибирь привлекательной для ведения экономической деятельности крупными иностранными компаниями», — заявил Александр Карлин.

В ходе работы на Гайдаровском форуме глава региона выступит перед участниками панельной дискуссии «Долгосрочная стратегия развития сельского хозяйства России и мира», станет участником дискуссии «Россия и мир: выбор приоритетов». Кроме того, Александр Карлин примет участие в общем собрании членов Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России».

Фото: сайт правительства Алтайского края

Справка:

Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года в память о выдающемся ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Дискуссии форума традиционно сфокусированы на острейших проблемах современности. Особое значение придается темам, связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире. Форум объединяет теоретиков и практиков, ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты.

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Комментарий

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Комментариев 40
ЭЭЭЭХ

13.01.2017 10:22

Ох как понесло!? Про СИБИРЬ - НЕ БОЛЬШЕ И НЕ МЕНЬШЕ.
Занялся бы уж Алтайским краем. Этого за границу выпускать нельзя - он так и на страну
замахнется!!! )))))))))))))))))
ZYF_76

13.01.2017 10:40

Карлин поделился опытом по развалу экономики региона. Благо, что его никто не слушал, присутствующие занимались более интересными и важными делами.
Николай из села Большие Вилы

13.01.2017 10:44

Александр Суриков: Нужно заниматься экономикой, а не перестановкой стульев
Чрезвычайный и Полномочный посол России в Белоруссии, бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков рассказал «Нашим новостям» о перспективах сотрудничества региона с дружественной республикой. Высказался Суриков и о переходе края на правительственную модель управления. По мнению экс-губернатора, регион потерял в индустриальном облике и сейчас нужно проводить экономические реформы, а не управленческие.
«Я думаю, что в регионах, которые в индустриальном облике стали сильно отставать, должны заниматься экономикой, а не перестановкой стульев и названий», - высказался Суриков.
Ы

13.01.2017 11:04

God bless Karlinn!
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

13.01.2017 11:14

Звезда в Шоке. ЕБЖ.
...губернатор в качестве эксперта...прокомментировал свое участие в завтраке ...
хочется ему напомнить одну из басен Крылова КВАРТЕТ
...И уши ваших понежней,-
Им отвечает Соловей,-
А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь"
Он что за Россию уже отвечает, а когда ответит за АК или хотя бы за казнокрадство в моём любимом городе Славгороде от предложенных им же казнокрадов на все бюджетные кормушки?
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
analyst

13.01.2017 11:34

С прямыми иностранными инвестициями сегодня беда по всей стране. За 2к16г. данных пока нет, но в 2к15 их объем в РФ по сравнению с 2к14 снизился в 3,5 раза, а по сравнению с 2к13 - более чем в 10 раз. Это санкции, мля...
В СибФО всё ещё хуже - за 2к15г. не поступило, а выведено за рубеж почти 900 млн.S, в т.ч. из Алтайского края - 57 млн.S. Это конечно мизер по сравнению с отрицательным сальдо например в Красноярском крае (-688 млн.S). Но всё равно куда хуже, чем в Новосибирской, Кемеровской или Томской областях: там + 17, 82 и 67 млнS соответственно. Так что особенно гордиться нечем.
Вася

13.01.2017 11:39

Поползли слухи об отставке и.о. министра экологии Попрядухина и его лесного зама Черныха!!!
клим чугункин

13.01.2017 12:02

палата номер 6 абырвалг
Он опять на работе в Барнауле не появился ?27.12 свалил и не вернулся исчо ?

13.01.2017 12:36

грузит финики кегами в ухи лохов , завтракает свежими тостами ?
те буржуи не идиоты - посмотрят стоимость квт-часа для промпредприятий и налог на земельку и гуд-бай прощальный полдник с повидлом и расстегаями из глухарей.
горожанин

13.01.2017 12:38

"Форум проводится с 2010 года в память о выдающемся ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре." Когда вещи (людей) будут называть своими именами и определениями ??? Е. Гайдар - либерал, прозападник, ельцинист, псевдоученый, осквернитель памяти предков и их завоеваний, предатель Родины и т.д.
Й

13.01.2017 12:50

Иностранцам не надо говорить про выгоду вложений в Сибирь. Они вложились бы если бы не нужно было с этими ...удакам делиться. Короче не понятно кому и чего он втирал
Васе

13.01.2017 12:50

слухи ползут и об отставке губернатора..........................
Й

13.01.2017 12:55

Собственно из-за Сибири все проблемы у России. Уж очень ее хотят многие отжать (Вспомните высказывания Мадлен Олбрайт). Отожмут и вложатся. Но ни с камими "карлиными" делиться не собираются. Поэтому господа "карлины" если хотите хорошо жить вкладывать придется вам. Деньги есть, знают все.
АДМИНИСТРАЦИЯ АК НУ ПРОСТО ДОЛЖНА ПОСТАВИТЬ ПАМЯТНИК ??

13.01.2017 13:27

Норвежским ВИКИНГАМ, оккупирующим ШИННИКОВ с памятной доской от ГАЙДАРА на проспекте Космонавтов.., переименованным на проспект ИНВЕСТОРОВ ВИКИНГОВ... Профсоюзные ВАССАЛЫ ФНРП должны выдвинуть такую инициативу.
Из Верх - Суетки

13.01.2017 13:28

А у нас всё хорошо. Спасибо! Александр Богданович.
Я так мыслю.
Научно практическая конференция

13.01.2017 13:34

И надо понимать собрались одни ученые практики в память о выдающемся отце идеологе ... осмыслили надо понимать свой вклад в развал страны и ее нынешнее место - в углу у параши
Как бы ссг:

13.01.2017 13:37

Я заворожонный, слов нет -КЛАСС!
Кум с горы

13.01.2017 13:43

Виват! Глобальным бизнес элитам!
Коньвпальто

13.01.2017 13:50


Супер!!! Прокурор зовет частные нвестиции. Нельзя из прокурора сделать бизнесмена. Нельзя!!!
НА АЛТАЙСКОМ ХАЙДАР ФОРУМЕ !? ПОРА ПРОВЕСТИ ПРАКТИКУМ!??

13.01.2017 14:08

ПО дистанционному управлению краем и его огрызками экономики. В России , ныне Хайдаровские ДЕФЕКТИВНЫЕ СОБСТВЕННИКИ, освоили дистонционное управление економикой только из ЛОНДОНГРАДА около четырёхсот тысяч потребителей ПАРМЕЗАНА.. Имеется такой опыт и в ЗОЛОТОМ АЛТАЕ... Пора делиться опытом уместе с иностранными инвесторами.
Алтайский КРАКЕН

13.01.2017 14:21

не смешил бы клоун Саша...... в крае полный бардак, кроме сх нет ничего, зато мы впереди России всей по кол-ву торговых площадей, нищий край с самыми большими торговыми площадями... и белку2 свою затромбуй себе поперек сам знаешь куда..... был бы человеком давно бы ушел по собственному желанию, а клоуны только по форумам трепаться и могут
Алтайский КРАКЕН

13.01.2017 14:24

Николай из села Большие Вилы писал(а):
Александр Суриков: Нужно заниматься экономикой, а не перестановкой стульев
Чрезвычайный и Полномочный посол России в Белоруссии, бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков рассказал «Нашим новостям» о перспективах сотрудничества региона с дружественной республикой. Высказался Суриков и о переходе края на правительственную модель управления. По мнению экс-губернатора, регион потерял в индустриальном облике и сейчас нужно проводить экономические реформы, а не управленческие.
«Я думаю, что в регионах, которые в индустриальном облике стали сильно отставать, должны заниматься экономикой, а не перестановкой стульев и названий», - высказался Сурико
и этого клоуна нахрен нам не надо, он в 90х очень экономику тут поднял, прям ниже плинтуса поднял
ДАЁШЬ КРАКЕНОВ !! ЭТО ЛОЗУНГ !??

13.01.2017 14:38

Для МАЙДАУНА.
прораб Карп Савельевич

13.01.2017 15:10

Суриков дело говорит, как всегда не в бровь, а в глаз! Пора, пора этого мифотворца Карлина гнать из Алтайского края, а то не ровён час, каую-нибудь Ассамблею в крае придумает.
Максим Горький

13.01.2017 16:29

На очередном бабуин форуме анонсировали экспансию из развитой промышленно-индустриальной страны назад к замкам феодалам, затем двухуровневым пещерам и последней стадии регресса : пальмовому дереву!
Дык, ты где монструешь?

13.01.2017 17:03

Алтайский КРАКЕН писал(а):
и белку2 свою затромбуй себе поперек сам знаешь куда.


Уж не в окресностях ли озера Кулундинское и по речушкам вверх...
В нашу Ниж. Суетку не заплывал ...Не?
Система управления заточена на поддержание текущей ситуации, а не на развитие...

13.01.2017 18:03

Действующая в России система управления заточена на поддержание текущей ситуации, а не на развитие, заявил красноярский губернатор Виктор Толоконский на Гайдаровском форуме-2017. Коллеги поддержали его предложение перераспределить налоги в пользу регионов.
Толоконский принял участие в дискуссии «Новая региональная политика», которую модерировал председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Вся нынешняя идеология управления и построение законодательства направлена не на развитие, а скорее на поддержание ситуации, на стабильность экономических и социальных процессов. Это общая системная проблема, —заявил Виктор Толоконский. — Я убежден, что современное высокотехнологичное развитие предполагает достаточно серьезное участие государственного бюджета. У нас прибыль есть, но это еще далеко не инвестиции, и есть очень много резервов сделать бюджетную прибыль инвестиционным ресурсом».

Красноярский губернатор считает, что основные усилия региональной политики в сфере экономики следует сосредоточить в обновлении нормативной базы, повышении эффективности имеющихся ресурсов и поиске новых инструментов для развития высокотехнологичного производства. Субъектам федерации нужны стимулы для развития инвестиций, в том числе, корреляция налоговых правил, добавил он.

Толоконский предложил, например, вернуть на федеральный уровень 8% налога на прибыль, оставшегося в регионах, получив взамен хотя бы 2% НДС, который легче спрогнозировать. «С новым производством коррелирует только налог на добавленную стоимость. Я никогда с высокотехнологичной экономики не получу отдачу в прибыли», — цитирует Толоконского «Бизнес онлайн».
ТАЙГА-инфо
Team of Spirite by Syrikoff А.А.

13.01.2017 18:08

Загайнов+Белоусов+Баварин и ещё персонажей десяток в погонах распилили всю краевую лакомую
собственность и кассир Банных тоже в поряде , в Подмасковье проживая.
Дед АБК категорически работать не обучен -
приучен тусоваться красиво ,на заседалищах второй волны местной пизнес-илиты во главе с
Коленкиным-Пивным Серёгой.
Тёртым хреном и палёным матрацем это уже сильно воняет.
Энтот губер красноярский - Толя Конский

13.01.2017 18:17

с Толей Быковым мировую подписал-обмыл кровью ?
с Н-ска отъехав в Красноярье , типа забыл про помогаек Солодкиных и Трунова , заехавшего на 20 годиков в санаторий строгова режиму ?
сколько капусты отмыли ему эти граждане ?
вот такое одноглазие Фемиды слепой , как в натуре , понимать ?
Исследователи из Мичиганского университета провели математический анализ выборов в Государственную д

13.01.2017 18:36


Ученые приводят в своей статье несколько обнаруженных закономерностей в результатах выборов, которые дают возможность им сделать вывод о махинациях.

Так, к примеру, Калинин и Мебэйн ссылаются на исследование Артураса Розенаса из Политического университета Нью-Йорка. Он обратил внимание, что слишком много участков из тех, где «Единая Россия» набрала более 50% голосов, используют для обозначения результатов цифры, которые можно без остатка поделить на пять: 55%, 65%, 70%, 75% и т. д.

В статье отмечается, что ученые обнаружили похожие закономерности в результатах выборов в России с 2000 по 2016 гг. По мнению авторов исследования, эти махинации могут быть использованы как механизм, с помощью которого региональные власти показывают Кремлю свою лояльность.

Калинин и Мебэйн обнаружили еще два показателя, свидетельствующих о махинациях: в одном случае победившей на участке партии перенаправлялась часть голосов, в другом — почти все голоса. По мнению ученых, около 3,6% голосов (приблизительно 2 млн голосов избирателей), набранных «Единой Россией», были сфальсифицированы.

Выборы в Госдуму прошли 18 сентября в Единый день голосования. Они проводились по смешанной системе: 225 депутатов в 450-местный парламент избирались по партийным спискам, еще 225 по мажоритарным округам. Победу на выборах одержала «Единая Россия», получив 54,2% голосов. Партия также победила на 203 одномандатных округах из 225. В результате ее представительство в Думе составило 343 места из 450, что стало рекордом в истории нижней палаты парламента.
регулярный шабаш кровососов - среди них нет,живущих на 12 тыщ в месяч

13.01.2017 18:57

обсуждают , в очередной разок , снижение сумм социальных расходов , во имя мифического роста
Валового Внутреннего Продукта , Фридманами нарисованного.
Суки ! схоластические и педерастические !
сделайте ипотеку 3% годовых для того , чтобы молодёжь могла жить отдельной семьёЙ и родить-воспитывать по-человечески ,
двоих-троих детей в правильных квадратных метрах - по 16 на человека , а не с родителями в квартирах , заработанных в СССР.
и местный губер , напоследок там тусуется , изображает умнейшего "мужика".
СЕРГЕЙ

13.01.2017 19:05

@По мнению ученых, около 3,6% голосов (приблизительно 2 млн голосов избирателей), набранных «Единой Россией», были сфальсифицированы.@
Я скорее поверю в 36% фальсификатов, ни как не 3,6%! ))
У СУРИКОВА БЫЛА СВОЯ НАРОДНАЯ СИСТЕМА, НУ его ДЕРМОкраты и ВЫПЛЮНУЛИ!??

13.01.2017 22:56

Вот и стоит отблагодарить ДЕРЬМОкратов на выборах, % дать им 0..... И они на Алтае известны...
Суриков ни за какие коврижки не отдал бы АЛТАЙЭНЕРГО из края... Вот теперь по воле дерьмаК..... жуём тарифы ЖКХ !?? и.т.д. В общем ГАЙДАРОВЩИНА ЗАХЛЕСТНУЛА АЛТАЙ .. Вокруг ТИЛЬКИ КЛАСТЕРЫ..
Ждуть ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ для машиностроения!?? Предварительно, уничтожив ПТУ, взамен предложив АлтГУ !!
И что осталось то от сельхозмашиностроения?? Вместо оборудования?? ИНДЕКСЫ ГАЙДАРА!! Под метлу зачищена инженерные спецы тракторного машиностроения!! Ведь БАКАЛАВРИШКО, не в состоянии пройти специализацию в качестве молодого специалиста... А МАГИСТРЫ все в индексах ГАЙДАРА... У кого учиться собираетесь?? И это нужно иностранному инвестору??
Следующим блюдом на завтрак

13.01.2017 23:31

Он также прокомментировал свое участие в завтраке и озвучил взгляд на текущее положение дел в российской экономике и инвестпривлекательности Сибири.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
будут лягушки с плешивого бздюлиного болота, которых разводит юрасик падирасик красномордый с головастиком артемошкой.
Крылов 1813 год

13.01.2017 23:52

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник:
И дело не пойдет на лад,
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней;
Он лучше дело все погубит
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.
Если

14.01.2017 00:03

горожанин писал(а):
"Форум проводится с 2010 года в память о выдающемся ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре." Когда вещи (людей) будут называть своими именами и определениями ??? Е. Гайдар - либерал, прозападник, ельцинист, псевдоученый, осквернитель памяти предков и их завоеваний, предатель Родины и т.д.

Я понимаю бы что это был бы настоящий потомок того легендарного Гайдара, можно было бы говорить об осквернении предков и их заслуг, это был сын самозванца. http://politikus.ru/articles/55393-kakaya-mariya-gaydar-pravnuchka-arkadiyu-gaydaru.html
Для Если

14.01.2017 10:11

Тот легендарный Аркадий только красивая сказка для детей младшего и среднего школьного возраста . Тоже был не подарок и болел психическими расстройствами . Найдите и почитайте воспоминания его соратников и товарищей , безо всякой идеологической шелухи
учёный-экономист выдающийся Иго - рка самозванец ?

14.01.2017 11:17

косноязычный , с текущей слюной , физиономически неприятный персонаж.
Землица ему стекловатой , ироду .
никакого священного знания экономики , кроме теории и практики ссудного процента НЕТ !
всё остальное - это способы распределения полученной прибыли ,в интересах обладателей
ликвидности в форме наличной валюты.
Словоблудием прикрывают свои аппетиты при толкании у кормушки бюджетной.
Тулеев А.Г. отчего туда не полетел ?
Вофке Рышкову перестали буржуины деньги давать на Белокурихинский Сибирский Давос -
тоже сборище всяких гонтмахеров - захермазохов было с докладами о реформах.
Вспомнить , хотя бы Один проект в крае , не можется.
ГАЙДАР позаимствовал, нахватал из ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ всё до чего МОГ ДОТЯНУТЬСЯ!! И !??

14.01.2017 13:25

пользуясь тем, что в то время мало было переведено учебников на русский язык, всё что можно переводил и тащил это в ДУМУ как СОБСТВЕННОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ.. Депутаты, ТИПА АЛЯ РЫЖКОВ , с необсохшим молоком на губах , организовали ПАЦАНСКУЮ ПОДДЕРЖКУ УЧЕБНОЙ МАКУЛАТУРЫ. И именно, ЧУЖДАЯ РОССИИ и не ко ВРЕМЕНИ МОНЕТАРИЗАЦИЯ, позволила в одночасье превратить население РОССИИ в НИЩИХ.......и.т.д.
Сегодня на АЛТАЕ СТЫДНО за то что РУКОВОДСТВО АК в принципе участвует в каком то ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ, на поминках МОНЕТАРИЗМА утопившего Россию. Это трудно представить даже в бреду.
Вот такой экспансии СУРИКОВ точно никогда не допустил... В ПАМЯТИ ЕСТЬ ЗАРУБКА битвы СУРИКОВА с ЧУБАЙСОМ за Алтайскую энергетику и.т.п. СТЫДНО!! Вот до чего дожили!!
ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ УПИРАЕТСЯ В ЕЛЬЦИН _ ЦЕНТР!! КОТОРЫЙ !??

14.01.2017 14:53

в знак благодарности построен, скорей, СЕМЬЁЙ ОЛИГАРХОВ и обслуживающей её КАМАРИЛЬЮ от НАУКИ, для оправдания собственной исключительности и "" ГЕНИАЛЬНОСТИ АЛКОГОЛИКОВ " в практике государственного строительства... Приобретайте ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПУТЁВКИ в Ельцин - центр в администрации АК, проявите благотворительность для бесплатного посещения Ельцин - центра молодёжи края из частных средств так и бюджета края.
Вот такие мысли появились от участия ПРАВИТЕЛЬСТВА АК в ГАЙДАР ШОУ.
Видно пора этому правительству АК сдать зачёт Н, МИХАЛКОВУ на наличие в уме реального ПАТРИОТИЗМА.