Александр Карлин на Гайдаровском форуме анонсировал экспансию иностранного капитала на Алтай

13.01.2017 09:49
С 12 по 14 января губернатор Алтайского края Александр Карлин принимает участие в Гайдаровском форуме в Москве, который в 2017 году проходит под слоганом «Россия и мир: выбор приоритетов». Глава региона уже успел сделать несколько важных заявлений, в том числе на деловом завтраке он рассказал о планах иностранных компаний вложиться в алтайское машиностроение. Информация обнародована на сайте краевого правительства.
Губернатор в качестве эксперта принял участие в дискуссии с членами Консультативного совета по иностранным инвестициям в России по теме «25 лет в пути: иностранные инвестиции в социально-экономическое развитие России». В числе участников делового завтрака — руководители ряда федеральных министерств и ведомств, в том числе Минэкономразвития и Минфина, государственных корпораций, включая корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства, Агентства стратегических инициатив, послы Великобритании, Голландии, топ-менеджеры ряда крупнейших мировых компаний, которые имеют опыт инвестирования в экономику России.
Александр Карлин рассказал участникам, что в Алтайском крае иностранные компании уже работают, и деловые предложения из-за рубежа продолжают поступать. «Иностранный капитал сегодня активно присутствует в экономике Алтайского края, в том числе в кондитерской, сыродельческой промышленности. Работающие у нас иностранные компании хорошо известны в крае и стране, их продукция конкурентоспособна. Сегодня иностранный капитал активно заявляет о намерениях инвестировать в машиностроительный комплекс Алтайского края, в частности сельхозмашиностроение. Иностранные компании проявляют повышенное внимание к аграрному сектору экономики Алтайского края», — считает Александр Карлин.
Он также прокомментировал свое участие в завтраке и озвучил взгляд на текущее положение дел в российской экономике и инвестпривлекательности Сибири. «Общение в ходе делового завтрака позволило обменяться точками зрения на процессы, происходящие сегодня в нашей стране и мире на фоне обозначившейся тенденции выхода из кризисной полосы и активизации экономики России. Я призвал представителей иностранных компаний более активно работать в Сибири. Сибирь сегодня представляет собой достаточно развитый макрорегион. Речь идет не только об освоении минерально-сырьевых, природных богатств, сегодня использование многих других факторов делает Сибирь привлекательной для ведения экономической деятельности крупными иностранными компаниями», — заявил Александр Карлин.
В ходе работы на Гайдаровском форуме глава региона выступит перед участниками панельной дискуссии «Долгосрочная стратегия развития сельского хозяйства России и мира», станет участником дискуссии «Россия и мир: выбор приоритетов». Кроме того, Александр Карлин примет участие в общем собрании членов Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России».
Фото: сайт правительства Алтайского края
13.01.2017 10:22
Занялся бы уж Алтайским краем. Этого за границу выпускать нельзя - он так и на страну
замахнется!!! )))))))))))))))))
13.01.2017 10:40
13.01.2017 10:44
Чрезвычайный и Полномочный посол России в Белоруссии, бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков рассказал «Нашим новостям» о перспективах сотрудничества региона с дружественной республикой. Высказался Суриков и о переходе края на правительственную модель управления. По мнению экс-губернатора, регион потерял в индустриальном облике и сейчас нужно проводить экономические реформы, а не управленческие.
«Я думаю, что в регионах, которые в индустриальном облике стали сильно отставать, должны заниматься экономикой, а не перестановкой стульев и названий», - высказался Суриков.
13.01.2017 11:04
13.01.2017 11:14
...губернатор в качестве эксперта...прокомментировал свое участие в завтраке ...
хочется ему напомнить одну из басен Крылова КВАРТЕТ
...И уши ваших понежней,-
Им отвечает Соловей,-
А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь"
Он что за Россию уже отвечает, а когда ответит за АК или хотя бы за казнокрадство в моём любимом городе Славгороде от предложенных им же казнокрадов на все бюджетные кормушки?
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
13.01.2017 11:34
В СибФО всё ещё хуже - за 2к15г. не поступило, а выведено за рубеж почти 900 млн.S, в т.ч. из Алтайского края - 57 млн.S. Это конечно мизер по сравнению с отрицательным сальдо например в Красноярском крае (-688 млн.S). Но всё равно куда хуже, чем в Новосибирской, Кемеровской или Томской областях: там + 17, 82 и 67 млнS соответственно. Так что особенно гордиться нечем.
13.01.2017 11:39
13.01.2017 12:02
13.01.2017 12:36
те буржуи не идиоты - посмотрят стоимость квт-часа для промпредприятий и налог на земельку и гуд-бай прощальный полдник с повидлом и расстегаями из глухарей.
13.01.2017 12:38
13.01.2017 12:50
13.01.2017 12:50
13.01.2017 12:55
13.01.2017 13:27
13.01.2017 13:28
Я так мыслю.
13.01.2017 13:34
13.01.2017 13:37
13.01.2017 13:43
13.01.2017 13:50
Супер!!! Прокурор зовет частные нвестиции. Нельзя из прокурора сделать бизнесмена. Нельзя!!!
13.01.2017 14:08
13.01.2017 14:21
13.01.2017 14:24
13.01.2017 14:38
13.01.2017 15:10
13.01.2017 16:29
13.01.2017 17:03
Уж не в окресностях ли озера Кулундинское и по речушкам вверх...
В нашу Ниж. Суетку не заплывал ...Не?
13.01.2017 18:03
Толоконский принял участие в дискуссии «Новая региональная политика», которую модерировал председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
«Вся нынешняя идеология управления и построение законодательства направлена не на развитие, а скорее на поддержание ситуации, на стабильность экономических и социальных процессов. Это общая системная проблема, —заявил Виктор Толоконский. — Я убежден, что современное высокотехнологичное развитие предполагает достаточно серьезное участие государственного бюджета. У нас прибыль есть, но это еще далеко не инвестиции, и есть очень много резервов сделать бюджетную прибыль инвестиционным ресурсом».
Красноярский губернатор считает, что основные усилия региональной политики в сфере экономики следует сосредоточить в обновлении нормативной базы, повышении эффективности имеющихся ресурсов и поиске новых инструментов для развития высокотехнологичного производства. Субъектам федерации нужны стимулы для развития инвестиций, в том числе, корреляция налоговых правил, добавил он.
Толоконский предложил, например, вернуть на федеральный уровень 8% налога на прибыль, оставшегося в регионах, получив взамен хотя бы 2% НДС, который легче спрогнозировать. «С новым производством коррелирует только налог на добавленную стоимость. Я никогда с высокотехнологичной экономики не получу отдачу в прибыли», — цитирует Толоконского «Бизнес онлайн».
ТАЙГА-инфо
13.01.2017 18:08
собственность и кассир Банных тоже в поряде , в Подмасковье проживая.
Дед АБК категорически работать не обучен -
приучен тусоваться красиво ,на заседалищах второй волны местной пизнес-илиты во главе с
Коленкиным-Пивным Серёгой.
Тёртым хреном и палёным матрацем это уже сильно воняет.
13.01.2017 18:17
с Н-ска отъехав в Красноярье , типа забыл про помогаек Солодкиных и Трунова , заехавшего на 20 годиков в санаторий строгова режиму ?
сколько капусты отмыли ему эти граждане ?
вот такое одноглазие Фемиды слепой , как в натуре , понимать ?
13.01.2017 18:36
Ученые приводят в своей статье несколько обнаруженных закономерностей в результатах выборов, которые дают возможность им сделать вывод о махинациях.
Так, к примеру, Калинин и Мебэйн ссылаются на исследование Артураса Розенаса из Политического университета Нью-Йорка. Он обратил внимание, что слишком много участков из тех, где «Единая Россия» набрала более 50% голосов, используют для обозначения результатов цифры, которые можно без остатка поделить на пять: 55%, 65%, 70%, 75% и т. д.
В статье отмечается, что ученые обнаружили похожие закономерности в результатах выборов в России с 2000 по 2016 гг. По мнению авторов исследования, эти махинации могут быть использованы как механизм, с помощью которого региональные власти показывают Кремлю свою лояльность.
Калинин и Мебэйн обнаружили еще два показателя, свидетельствующих о махинациях: в одном случае победившей на участке партии перенаправлялась часть голосов, в другом — почти все голоса. По мнению ученых, около 3,6% голосов (приблизительно 2 млн голосов избирателей), набранных «Единой Россией», были сфальсифицированы.
Выборы в Госдуму прошли 18 сентября в Единый день голосования. Они проводились по смешанной системе: 225 депутатов в 450-местный парламент избирались по партийным спискам, еще 225 по мажоритарным округам. Победу на выборах одержала «Единая Россия», получив 54,2% голосов. Партия также победила на 203 одномандатных округах из 225. В результате ее представительство в Думе составило 343 места из 450, что стало рекордом в истории нижней палаты парламента.
13.01.2017 18:57
Валового Внутреннего Продукта , Фридманами нарисованного.
Суки ! схоластические и педерастические !
сделайте ипотеку 3% годовых для того , чтобы молодёжь могла жить отдельной семьёЙ и родить-воспитывать по-человечески ,
двоих-троих детей в правильных квадратных метрах - по 16 на человека , а не с родителями в квартирах , заработанных в СССР.
и местный губер , напоследок там тусуется , изображает умнейшего "мужика".
13.01.2017 19:05
Я скорее поверю в 36% фальсификатов, ни как не 3,6%! ))
13.01.2017 22:56
Суриков ни за какие коврижки не отдал бы АЛТАЙЭНЕРГО из края... Вот теперь по воле дерьмаК..... жуём тарифы ЖКХ !?? и.т.д. В общем ГАЙДАРОВЩИНА ЗАХЛЕСТНУЛА АЛТАЙ .. Вокруг ТИЛЬКИ КЛАСТЕРЫ..
Ждуть ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ для машиностроения!?? Предварительно, уничтожив ПТУ, взамен предложив АлтГУ !!
И что осталось то от сельхозмашиностроения?? Вместо оборудования?? ИНДЕКСЫ ГАЙДАРА!! Под метлу зачищена инженерные спецы тракторного машиностроения!! Ведь БАКАЛАВРИШКО, не в состоянии пройти специализацию в качестве молодого специалиста... А МАГИСТРЫ все в индексах ГАЙДАРА... У кого учиться собираетесь?? И это нужно иностранному инвестору??
13.01.2017 23:31
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
будут лягушки с плешивого бздюлиного болота, которых разводит юрасик падирасик красномордый с головастиком артемошкой.
13.01.2017 23:52
А сапоги тачать пирожник:
И дело не пойдет на лад,
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней;
Он лучше дело все погубит
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.
14.01.2017 00:03
Я понимаю бы что это был бы настоящий потомок того легендарного Гайдара, можно было бы говорить об осквернении предков и их заслуг, это был сын самозванца. http://politikus.ru/articles/55393-kakaya-mariya-gaydar-pravnuchka-arkadiyu-gaydaru.html
14.01.2017 10:11
14.01.2017 11:17
Землица ему стекловатой , ироду .
никакого священного знания экономики , кроме теории и практики ссудного процента НЕТ !
всё остальное - это способы распределения полученной прибыли ,в интересах обладателей
ликвидности в форме наличной валюты.
Словоблудием прикрывают свои аппетиты при толкании у кормушки бюджетной.
Тулеев А.Г. отчего туда не полетел ?
Вофке Рышкову перестали буржуины деньги давать на Белокурихинский Сибирский Давос -
тоже сборище всяких гонтмахеров - захермазохов было с докладами о реформах.
Вспомнить , хотя бы Один проект в крае , не можется.
14.01.2017 13:25
Сегодня на АЛТАЕ СТЫДНО за то что РУКОВОДСТВО АК в принципе участвует в каком то ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ, на поминках МОНЕТАРИЗМА утопившего Россию. Это трудно представить даже в бреду.
Вот такой экспансии СУРИКОВ точно никогда не допустил... В ПАМЯТИ ЕСТЬ ЗАРУБКА битвы СУРИКОВА с ЧУБАЙСОМ за Алтайскую энергетику и.т.п. СТЫДНО!! Вот до чего дожили!!
14.01.2017 14:53
Вот такие мысли появились от участия ПРАВИТЕЛЬСТВА АК в ГАЙДАР ШОУ.
Видно пора этому правительству АК сдать зачёт Н, МИХАЛКОВУ на наличие в уме реального ПАТРИОТИЗМА.