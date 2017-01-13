Каменские власти уже несколько месяцев не могут избавить район от агрессивных бродячих собак

В последние несколько недель 2016 года и в начале нового года жители Каменского района жаловались на участившиеся случаи нападения бродячих собак в городе. По их словам, бездомные животные, прежде всего, представляют угрозу для детей и пенсионеров, которые не смогут дать им отпор. Между тем городские чиновники заявили «Каменским известиям», что лишь готовятся провести конкурс на отлов собак. Впрочем, желающих заняться этим, по всей видимости, будет не так много.

Один из последних случаев нападения бродячих собак произошел 30 декабря прошлого года. 25-летняя сортировщица почтамта Вера Чиканова рано утром шла на работу, когда в районе новой церкви на нее напала свора собак. Как рассказала женщина, это уже второе покушение на нее на том же участке, однако осенью ей удалось отбиться от них сумочкой. На сей раз ей навстречу выскочили четыре небольших собаки и стали лаять. Затем к ним «подтянулись» и более крупные, одна из которых напала на нее сзади и, прокусив ей куртку, нанесла серьезную рану в районе бедра. Добравшись до работы, горожанка обратилась с заявлением в полицию, а позже собрала необходимые справки для иска в суд. Пока этот вопрос находится на стадии рассмотрения. Оказалось, что данный случай нападения собак на почтальонов не единичный, с горожанами даже проводили специальный инструктаж. В арсенале самозащиты у сотрудников почты пока лишь газовые баллончики, которые не всегда эффективны.

Между тем представители районной власти пока только готовятся провести конкурс на отлов и содержание безнадзорных животных. По словам председателя комитета администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре Андрея Локтионова, краевая субсидия в бюджете 2017 года на данные мероприятия составила 178 тысяч рублей. Конкурс готовятся объявить в ближайшие дни, по его результатам и определится организация для исполнения данных полномочий. Сюда входят отлов животных и их передержка. Также планируется заключить договор с ветстанцией, где будут обследовать животных и, при необходимости, производить эвтаназию. «На сегодня у нас уже есть 12 отдельных вольеров для передержки собак. Они сделаны еще в прошлом году и находятся на центральной свалке», - заявил чиновник.

Он также пояснил, почему проблема с бродячими собаками не решается уже несколько месяцев. Г-н Локтионов утверждает, что в прошлом году администрация заключила договор с МУП «Благоустройство». Однако у них возникли проблемы с выполнением контракта, поскольку в следственный комитет поступили обращения граждан о жестоком обращении с животными. Это повлекло за собой проверки предприятия, и они категорически отказались исполнять контракт до конца. «На 2017 год мы учли все недоработки. Это то, что касается бездомных собак. Помимо этого, у нас была масса заявлений в административную комиссию о ненадлежащем содержании собак. Мы вызываем владельцев собак, нарушивших правила их содержания, проводим с ними профилактические беседы, налагаем штрафные санкции согласно действующему закону. Мы применяем штрафы по максимуму, чтобы в следующий раз думали, прежде чем выпускать своих собак на улицу без соответствующего сопровождения. Собака в любом случае должна быть на поводке и обязательно с хозяином», - отметил председатель профильного комитета.

Спикер также усомнился, что в ближайшее время в муниципалитете возможно появление приюта для бездомных животных уровня барнаульского учреждения «Ласка», поскольку денег на это в бюджете не предусмотрено, он может существовать лишь на пожертвования. Однако г-н Локтионов охотно поделился советом, как следует поступать местным жителям в случае опасности. «Если вы увидели стаю бродячих собак, в первую очередь, надо обратиться к нам. Когда проведем конкурс, мы сообщим телефоны, по которым можно будет позвонить, заявить о проблеме. И по указанному месту смогут выехать специалисты и устранить угрозу», - поддержал жителей спикер.