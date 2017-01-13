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Главная Лента новостей Каменские власти уже несколько месяцев не могут избавить район от агрессивных бродячих собак

Каменские власти уже несколько месяцев не могут избавить район от агрессивных бродячих собак

13.01.2017 10:54

В последние несколько недель 2016 года и в начале нового года жители Каменского района жаловались на участившиеся случаи нападения бродячих собак в городе. По их словам, бездомные животные, прежде всего, представляют угрозу для детей и пенсионеров, которые не смогут дать им отпор. Между тем городские чиновники заявили «Каменским известиям», что лишь готовятся провести конкурс на отлов собак. Впрочем, желающих заняться этим, по всей видимости, будет не так много.

Один из последних случаев нападения бродячих собак произошел 30 декабря прошлого года. 25-летняя сортировщица почтамта Вера Чиканова рано утром шла на работу, когда в районе новой церкви на нее напала свора собак. Как рассказала женщина, это уже второе покушение на нее на том же участке, однако осенью ей удалось отбиться от них сумочкой. На сей раз ей навстречу выскочили четыре небольших собаки и стали лаять. Затем к ним «подтянулись» и более крупные, одна из которых напала на нее сзади и, прокусив ей куртку, нанесла серьезную рану в районе бедра. Добравшись до работы, горожанка обратилась с заявлением в полицию, а позже собрала необходимые справки для иска в суд. Пока этот вопрос находится на стадии рассмотрения. Оказалось, что данный случай нападения собак на почтальонов не единичный, с горожанами даже проводили специальный инструктаж. В арсенале самозащиты у сотрудников почты пока лишь газовые баллончики, которые не всегда эффективны.

Между тем представители районной власти пока только готовятся провести конкурс на отлов и содержание безнадзорных животных. По словам председателя комитета администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре Андрея Локтионова, краевая субсидия в бюджете 2017 года на данные мероприятия составила 178 тысяч рублей. Конкурс готовятся объявить в ближайшие дни, по его результатам и определится организация для исполнения данных полномочий. Сюда входят отлов животных и их передержка. Также планируется заключить договор с ветстанцией, где будут обследовать животных и, при необходимости, производить эвтаназию. «На сегодня у нас уже есть 12 отдельных вольеров для передержки собак. Они сделаны еще в прошлом году и находятся на центральной свалке», - заявил чиновник.

Он также пояснил, почему проблема с бродячими собаками не решается уже несколько месяцев. Г-н Локтионов утверждает, что в прошлом году администрация заключила договор с МУП «Благоустройство». Однако у них возникли проблемы с выполнением контракта, поскольку в следственный комитет поступили обращения граждан о жестоком обращении с животными. Это повлекло за собой проверки предприятия, и они категорически отказались исполнять контракт до конца. «На 2017 год мы учли все недоработки. Это то, что касается бездомных собак. Помимо этого, у нас была масса заявлений в административную комиссию о ненадлежащем содержании собак. Мы вызываем владельцев собак, нарушивших правила их содержания, проводим с ними профилактические беседы, налагаем штрафные санкции согласно действующему закону. Мы применяем штрафы по максимуму, чтобы в следующий раз думали, прежде чем выпускать своих собак на улицу без соответствующего сопровождения. Собака в любом случае должна быть на поводке и обязательно с хозяином», - отметил председатель профильного комитета.

Спикер также усомнился, что в ближайшее время в муниципалитете возможно появление приюта для бездомных животных уровня барнаульского учреждения «Ласка», поскольку денег на это в бюджете не предусмотрено, он может существовать лишь на пожертвования. Однако г-н Локтионов охотно поделился советом, как следует поступать местным жителям в случае опасности. «Если вы увидели стаю бродячих собак, в первую очередь, надо обратиться к нам. Когда проведем конкурс, мы сообщим телефоны, по которым можно будет позвонить, заявить о проблеме. И по указанному месту смогут выехать специалисты и устранить угрозу», - поддержал жителей спикер.

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Комментарий

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Комментариев 9
незоофил

13.01.2017 13:13

из-за зоофилов страдают нормальные люди
Вот тема ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ВОПРОСА, СКАЖЕМ ?? ДЛЯ !

13.01.2017 13:59

партии СРунов или пахучей ЛДПР пока ЕР спит, а КрПРФ дискутирует о комсомольцах - волкодавов режима.
Трезвый взгляд

13.01.2017 14:00

Маразм, действительно, крепчает. Зоозащитники уже совсем обнаглели.
Трезвый взгляд

13.01.2017 14:27

Вот пример отсутствия политической воли. Нынешняя власть абсолютно беспомощна. Она начинает действовать, когда уже гром грянет. Последний пример - трагедия в Иркутске с "боярышником". Хотя об этом столько писали. Об этом предупреждали. И вот сейчас не хотят заниматься проблемой бродячих собак. Только крупная трагедия, когда кого--нибудь загрызут - вот тогда только зашевелятся. И то не факт.
Решение проблемы простое. 1. закон о содержании домашних животных, предполагающий введение налога на всех владельцев собак, ужесточающий требование по содержанию и утилизации животных. Обязательная чипизация всех домашних собак. 2. Создание центров по утилизации бродячих собак по примеру Европы. Собак отлавливать, три дня содержать, если хозяин не найдется за это время - собак усыплять и утилизировать.
Все. И проблемы никакой больше не будет.
ЧИТАЙ ТРЕЗВЫЙ " О тайнах за "комсомольской дверью"" И поймёшь !!??

13.01.2017 14:31

Наконец с каким авном ты связался !?
Трезвый взгляд

13.01.2017 14:57

Как известно, в Индии по религиозным мотивам на особом положении находятся обезьяны и коровы, что доставляет массу неудобств для самих же граждан. В нашей стране в последние годы активизировались подобного рода сектанты, называющие себя зоозащитниками. Они хотят поставить на божничку собак и кошек. Я не исключаю, что завтра появятся другие фанатики, которые начнут добиваться особого статуса для крыс, мышей, тараканов, клопов. И до какого маразма тогда дойдет общество?!
Трезвый взгляд

13.01.2017 14:59

У меня нет желания оставлять комментарии под новостями типа "За комсомольской дверью". В последнее время вся дискуссия на эту тему сводится на маргинальный уровень. Себя не уважать, чтобы в этом участвовать.
нетрезвому взгляду

13.01.2017 17:53

Для отлова собак нужна политическая воля? Парень, ты не нервничай, успокойся. В Кащенко твою койку ни кто не занял.
Трезвый взгляд предудущему комментатору

13.01.2017 20:44

Чтобы был порядок в стране, нужна, действительно, политическая воля. А сейчас порядка нет. Возьмите уличную преступность, наркоманию, алкоголизм, попрошайничество, грязь, граффити на стенах, бродячие собаки и.т.д, Сильный волевой правитель никогда бы не потерпел таких безобразий. И ведь все можно исправить. Примеры сильных правителей в истории были. Тот же Сталин. Но для начала нужно опереться на здоровые силы общества. а уже затем беспощадно искоренить все эти безобразия. А у нас сейчас в стране, если что и решается, то в ручном режиме, когда уже петух стукнет по голове. Нет никакой системы, отсутствует, вообще, видение, какой должна страна и как этого достичь.