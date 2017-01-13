Воспитанник барнаульского «Динамо» перешел в команду Сергея Галицкого

Уроженец Барнаула Александр Жиров стал футболистом «Краснодара». 25-летний игрок перешел в краснодарскую команду на правах свободного агента после расторжения контракта с клубом «Томь». Соглашение будет действовать до лета 2021 года, пишет «Спорт-Экспресс».

Позднее об аренде защитника объявил «Анжи», за который россиянин уже выступал в прошлом сезоне. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, то есть до июня 2017 года. Очевидно, возвращение в махачкалинский клуб продиктовано регламентом соревнований. За один сезон игрок не имеет права выступать более, чем за две команды. Если летом, после окончания сезона, «Краснодар» вернет защитника себе, это может дать новый импульс карьере Александра Жирова. Во-первых, «быки» регулярно борются за медали чемпионата, уже несколько лет подряд выступают в еврокубках. Объективно, «Краснодар» сейчас входит в Топ-5 российских клубов. Кроме того, закрепившись здесь, Жиров может попытаться вновь пробиться в сборную России, так как на его позиции наблюдается определенный дефицит исполнителей. Возраст игрока позволяет ему быть еще не менее 5-7 лет в обойме. Кстати, теоретически Александр Жиров мог бы стать одним из кандидатов на попадание на ЧМ-2018, который пройдет в России.

Напомним, широкому кругу болельщиков Александр Жиров стал известен с марта 2015 года, после того как попал в расширенный состав сборной на отборочный матч к Евро-2016 против Черногории и товарищеской встрече с Казахстаном. В тот момент игрок выступал во втором по силе российском футбольном дивизионе.

В текущем сезоне в премьер-лиге Александр Жиров на позиции центрального защитника отыграл 13 матчей, получил три желтых и одну красную карточки. Начинал сезон в «Анжи» (две игры), после чего из-за конфликта с тренером перебрался в «Томь». В профессиональном футболе за семь лет Александр Жиров провел 193 матча, забил семь мячей, отдал две голевые передачи. Кроме того, защитник получил 26 желтых и две красные карточки.

Добавим, в настоящее время «Томь» находится на последнем 16-ом месте в премьер-лиге (девять очков в 17 играх), и томичи решили официально расстаться со всеми лидерами команды. У ФК попросту нет денег, поэтому ряду игроков разрешили расторгнуть контракты в одностороннем порядке. Речь о том, чтобы удержаться в премьер-лиге, доигрывая сезон «молодежкой», уже не стоит. Похожая ситуация складывается и в «Анжи». Махачкалинский клуб в конце декабря резко поменял вектор развития, после того как от него отказался бывший владелец Сулейман Керимов. Из-за этого из Дагестана произошел массовый исход футболистов, также ушел чешский тренер Павел Врба, из-за конфликта с которым в августе Александр Жиров и покинул «Анжи».

Впрочем, позиции у махачкалинцев более прочны (11-ое место: 20 очков в 17 играх), чем у томичей, что позволяет им надеяться на сохранение прописки в премьер-лиге.