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Главная Лента новостей Здание с представительством двух алтайских заводов пострадало от крупного пожара

Здание с представительством двух алтайских заводов пострадало от крупного пожара

13.01.2017 11:55

13 января утром в Барнауле полиция была вынуждена перекрыть улицу 9-й заводской проезд из-за серьезного пожара в хозяйственном корпусе. На тушение потребовалось длительное время, информируют горожане в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

Как уточнили ИА «Банкфакс» в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сообщение о возгорании в двухэтажном здании по адресу улица 9-й Заводской проезд, 5 «г» поступило на пульт дежурного в 9:35. В тушении пожара участвовали 31 сотрудник пожарной охраны с привлечением 10 единиц техники. Огонь удалось полностью ликвидировать только в одиннадцатом часу дня. Спасатели пока не готовы назвать причину возгорания, а также уточнить, какая из многочисленных организаций, которые там расположены, пострадала. Однако они обозначили площадь пожара - более 250 кв. м. Специалисты уже назначили проведение всех необходимых экспертиз. Пострадавших и погибших в пожаре не было.

Добавим, что согласно справочнику 2ГИС, в поврежденном огнем двухэтажном хозяйственном корпусе располагаются несколько организаций, в том числе ООО «Алтайский котельный завод», ООО «Мясной двор Алтая», механосборочный завод «ЗИП» и др.

Фото, видео: Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 1
А теперь чья очередь ...ООО?

13.01.2017 13:22

в том числе ООО «Алтайский котельный завод», ООО «Мясной
полыхают площади... систематически
На производство котлов это не отразилось?
С мясом-то непонятки быть не могет...