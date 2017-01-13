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Главная Лента новостей Проект «преображения» Нагорного парка и Барнаульской набережной презентуют 20 января

Проект «преображения» Нагорного парка и Барнаульской набережной презентуют 20 января

13.01.2017 12:30

«Алтайгражданпроект» стал победителем конкурса на разработку документации по благоустройству набережной Оби и Нагорного парка в Барнауле. Проектный институт обошел двух конкурентов, снизив цену с 3,525 млн рублей до 3,292 млн рублей, следует из материалов сайта Госзакупок.

ООО «Сибгеострой» предлагало за лот 3,45 млн рублей, новосибирское ЗАО «Компания «Аринвест» - 3,1 млн рублей. Тем не менее по общей сумме баллов (учитывалась не только цена, но и квалификация участника, а также количество сотрудников) первенствовал «Алтайгражданпроект». Его заявка в сумме набрала 88,5 баллов, далее расположились «Сибгеострой» (64,31 балла) и «Аринвест» (62,4 балла).

Работы, которые стартуют уже весной, разделены на три этапа. Вначале будет построена лестница на юго-восточном склоне Нагорного парка, затем благоустроена набережная Оби, далее - территория Нагорного парка. Подрядчик должен в течение четырех месяцев разработать документы для комплексного благоустройства этой части Барнаула. Чиновники ждут, что победитель выполнит «выразительное архитектурное решение» лестницы, ограждения, подпорных стен. Проектировщику следует предусмотреть сцену для проведения массовых мероприятий, прогулочный бульвар на верхнем ярусе набережной, места отдыха и мобильной торговли. Будущую набережную нужно озеленить. Появится здесь и беспроводной Интернет с несколькими точками доступа Wi-Fi.

При разработке комплексного благоустройства территории Нагорного парка разработчик должен создать выразительную панораму и архитектурно-художественный образ «въезда» в город, максимально сохранить деревья, предусмотреть парковки и другие опции, которые сделают прогулки в этой части кластера «приятными». Это должно сформировать привлекательный для инвесторов имидж Барнаула, следует из технического задания аукциона. Обсуждение проекта состоится 20 января на заседании общественного совета по реализации проекта туркластера «Барнаул – горнозаводской город».

Интересно, что практически все предыдущие конкурсы, имеющие отношение к разработке документов по набережной и парку выигрывал «Сибгеострой». В частности, барнаульская компания провела инженерно-геодезические, гидрометеорологические, геологические и экологические изыскания по проекту еще в 2014 году. Речь шла о берегоукреплении Оби, террасировании склонов Нагорного парка и т. д.

«Алтайгражданпроекту» в будущем предстоит согласовать эскизный проект с комитетом по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, а также общественным советом по созданию туркластера. Кроме того, необходимо получить положительное заключение Градостроительного совета и КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края». На всю работу отводится 120 дней, в том числе по месяцу - на эскизный проект и рабочую документацию, два месяца — на проектную документацию.

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Комментарий

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Комментариев 2
васёк

13.01.2017 14:01

В сипгеострое работают полтора пенсионера из алтайгипроводхоза и туда же лезут. Хотя и гражданпроект не преуспел в подобных объектах. Нет в Барнауле спецов. Повывелись. Факт. Пример яркий- новая лестница, убожество с какой стороны не посмотри, а народ ссыт кипятком от восторга.
Денис

13.01.2017 19:41

Русло реки засыпают и засыпают. Обь и так обмельчала вся. Нужно земснаряды гнать реку чистить, а они еще сильней ее заваливают. Какой умный в обще все этот проект рисовал и кто его принял. Позор