Водитель «КамАЗа», вываливший снег у администрации Бийска, рассказал о заказчике акции

Жители Бийска поддерживают водителя «КамАЗа», который вывалил грузовик снега перед зданием городской администрации. Они решили, что мужчина таким образом намекнул властям на то, что нужно лучше чистить дороги в городе. Но сам мужчина утверждает, что его обманули — он думал, что везет снег, из которого потом сделают праздничные скульптуры. Об этом сообщает Life.ru.

11 января поздно вечером возле здания администрации Бийска неизвестный водитель «КамАЗа» вывалил огромную кучу снега. Спустя всего полчаса «щедрый подарок» убрали, а самого нарушителя общественного порядка вскоре задержали. Им оказался 27-летний водитель, который рассказал правоохранительным органам, что всего лишь выполнял заказ.

Мужчина пояснил, что сам он живет в селе Степное, но приезжает в город и подрабатывает вывозом снега на личном «КамАЗе». Вечером 11 января к нему обратился незнакомый мужчина, который сказал, что у администрации собираются сделать скульптуры из снега, и попросил выгрузить содержимое кузова прямо возле здания. За эту работу незнакомец заплатил 1000 рублей. Более подробная информация о заказчике пока не обнародована.

Задержанному «наемному активисту» грозит наказание по ст. 12.33 КоАП РФ. Согласно законодательству, умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия, влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Однако узнавшие о ситуации бийчане утверждают, что совместными усилиями готовы погасить штраф. Сообщение: «Куда посылать деньги на штраф?» — только под одним из многочисленных постов «ВКонтакте» собрало более 110 лайков, аналогичные по смыслу комментарии также пользуются большой популярностью.

Интересно также, что известный бийский акционист Евгений Корчагин, которые поехал на прием к Владимиру Путину на желтом «Запорожце», вечером 12 января выложил фото якобы с самим водителем этого «КамАЗа», которого назвал Алексеем. «Парня поддерживаю, не бросим. Браво ему и респект! Хорошо, что я проходил мимо!» — написал г-н Корчагин на своей странице в «Одноклассниках».

Отметим, что в последние несколько дней жители Бийска в Сети возмущались работой дорожников, управляющих компанией и муниципалитета, которые, по их мнению, не чистят от снега даже центральные улицы города. Бийчане также сообщали, что в новогодние праздники из-за обильных снегопадов замело привокзальную площадь, и водители междугородних автобусов были вынуждены откапываться своими силами. При этом после акции с «КамАЗом» многие бийчане в соцсетях предлагали повторить перфоманс и приносить снег к зданию администрации «кто сколько может».