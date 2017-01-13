Водитель «КамАЗа», вываливший снег у администрации Бийска, рассказал о заказчике акции

13.01.2017 12:59
Жители Бийска поддерживают водителя «КамАЗа», который вывалил грузовик снега перед зданием городской администрации. Они решили, что мужчина таким образом намекнул властям на то, что нужно лучше чистить дороги в городе. Но сам мужчина утверждает, что его обманули — он думал, что везет снег, из которого потом сделают праздничные скульптуры. Об этом сообщает Life.ru.
11 января поздно вечером возле здания администрации Бийска неизвестный водитель «КамАЗа» вывалил огромную кучу снега. Спустя всего полчаса «щедрый подарок» убрали, а самого нарушителя общественного порядка вскоре задержали. Им оказался 27-летний водитель, который рассказал правоохранительным органам, что всего лишь выполнял заказ.
Мужчина пояснил, что сам он живет в селе Степное, но приезжает в город и подрабатывает вывозом снега на личном «КамАЗе». Вечером 11 января к нему обратился незнакомый мужчина, который сказал, что у администрации собираются сделать скульптуры из снега, и попросил выгрузить содержимое кузова прямо возле здания. За эту работу незнакомец заплатил 1000 рублей. Более подробная информация о заказчике пока не обнародована.
Задержанному «наемному активисту» грозит наказание по ст. 12.33 КоАП РФ. Согласно законодательству, умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия, влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Однако узнавшие о ситуации бийчане утверждают, что совместными усилиями готовы погасить штраф. Сообщение: «Куда посылать деньги на штраф?» — только под одним из многочисленных постов «ВКонтакте» собрало более 110 лайков, аналогичные по смыслу комментарии также пользуются большой популярностью.
Интересно также, что известный бийский акционист Евгений Корчагин, которые поехал на прием к Владимиру Путину на желтом «Запорожце», вечером 12 января выложил фото якобы с самим водителем этого «КамАЗа», которого назвал Алексеем. «Парня поддерживаю, не бросим. Браво ему и респект! Хорошо, что я проходил мимо!» — написал г-н Корчагин на своей странице в «Одноклассниках».
Отметим, что в последние несколько дней жители Бийска в Сети возмущались работой дорожников, управляющих компанией и муниципалитета, которые, по их мнению, не чистят от снега даже центральные улицы города. Бийчане также сообщали, что в новогодние праздники из-за обильных снегопадов замело привокзальную площадь, и водители междугородних автобусов были вынуждены откапываться своими силами. При этом после акции с «КамАЗом» многие бийчане в соцсетях предлагали повторить перфоманс и приносить снег к зданию администрации «кто сколько может».
13.01.2017 14:01
13.01.2017 14:26
13.01.2017 14:46
Любят у нас подставлять.
13.01.2017 15:10
13.01.2017 16:22
да нет, с центральными то улицами все более менее нормально, а вот чуть в сторону и все, только что проехал от АБ до 46 училища, ни с одной обочины не вывезено ни грамма снега, на 8марта утром газель с легковушкой не разъехались и так можно перечислять и далее, а доблестная администрация уже проводит рейды и выписывает предписания частникам, которые не вывозят снег, маладцы
13.01.2017 16:22
13.01.2017 16:32
Твой Башкатов [комментарий отредактирован в соответствии с федеральным законом о СМИ]? мало того что [комментарий отредактирован в соответствии с федеральным законом о СМИ] полигон так еще и установил тариф на утилизацию в 7 раз выше чем было и в 2 раза выше чем в Барнауле!!!
Мразь жирная [комментарий отредактирован в соответствии с федеральным законом о СМИ]!!!!!!
Народ! кто может передаем в ветсапе эту инфу и в одноклассниках!
13.01.2017 16:53
13.01.2017 17:19
В каждом населённом пункте и на каждого главу админисрации по КАМАЗу! Пусть либо руководят, либо уходят, пока на вилы не подсадили. До чего довели народ? Мразота!!! Я так думаю, а вы господа иного мнения?
Андрею Нагайцеву и Евгению Корчагину респект. Молодцы! Так держать!
13.01.2017 18:28
13.01.2017 18:47
13.01.2017 21:00
Столько умных, а толку никакого!!!
13.01.2017 23:25
14.01.2017 03:19
Народ! Вы разве не видите что происходит?!
Гандоны из администрации пособники воров!
Трамвайное управление до банкротства довели с помощью ООО "Норд" , а это тоже организовала Пермячиха. У неё муж зам.Нонки. 2,5 рубля с каждой поездки идет в их карман. В карман Фанта, Тяна , Апельсина, Башкатова, Пермяковой. Деньги, в полном объеме, предусмотренные контрактами, за нечищенные дороги тоже в их карман идут.
14.01.2017 03:44
14.01.2017 10:08
14.01.2017 10:17
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Пристроить ближнего своего под танки - это святое... :)
14.01.2017 12:43