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Главная Лента новостей Водитель «КамАЗа», вываливший снег у администрации Бийска, рассказал о заказчике акции

Водитель «КамАЗа», вываливший снег у администрации Бийска, рассказал о заказчике акции

13.01.2017 12:59

Жители Бийска поддерживают водителя «КамАЗа», который вывалил грузовик снега перед зданием городской администрации. Они решили, что мужчина таким образом намекнул властям на то, что нужно лучше чистить дороги в городе. Но сам мужчина утверждает, что его обманули — он думал, что везет снег, из которого потом сделают праздничные скульптуры. Об этом сообщает Life.ru.

11 января поздно вечером возле здания администрации Бийска неизвестный водитель «КамАЗа» вывалил огромную кучу снега. Спустя всего полчаса «щедрый подарок» убрали, а самого нарушителя общественного порядка вскоре задержали. Им оказался 27-летний водитель, который рассказал правоохранительным органам, что всего лишь выполнял заказ.

Мужчина пояснил, что сам он живет в селе Степное, но приезжает в город и подрабатывает вывозом снега на личном «КамАЗе». Вечером 11 января к нему обратился незнакомый мужчина, который сказал, что у администрации собираются сделать скульптуры из снега, и попросил выгрузить содержимое кузова прямо возле здания. За эту работу незнакомец заплатил 1000 рублей. Более подробная информация о заказчике пока не обнародована.

Задержанному «наемному активисту» грозит наказание по ст. 12.33 КоАП РФ. Согласно законодательству, умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия, влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Однако узнавшие о ситуации бийчане утверждают, что совместными усилиями готовы погасить штраф. Сообщение: «Куда посылать деньги на штраф?» — только под одним из многочисленных постов «ВКонтакте» собрало более 110 лайков, аналогичные по смыслу комментарии также пользуются большой популярностью.

Интересно также, что известный бийский акционист Евгений Корчагин, которые поехал на прием к Владимиру Путину на желтом «Запорожце», вечером 12 января выложил фото якобы с самим водителем этого «КамАЗа», которого назвал Алексеем. «Парня поддерживаю, не бросим. Браво ему и респект! Хорошо, что я проходил мимо!» — написал г-н Корчагин на своей странице в «Одноклассниках».

Отметим, что в последние несколько дней жители Бийска в Сети возмущались работой дорожников, управляющих компанией и муниципалитета, которые, по их мнению, не чистят от снега даже центральные улицы города. Бийчане также сообщали, что в новогодние праздники из-за обильных снегопадов замело привокзальную площадь, и водители междугородних автобусов были вынуждены откапываться своими силами. При этом после акции с «КамАЗом» многие бийчане в соцсетях предлагали повторить перфоманс и приносить снег к зданию администрации «кто сколько может».

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Комментарий

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Комментариев 18
Криво отмазывается

13.01.2017 14:01

ссыкло!
1

13.01.2017 14:26

Нагайцев и кто там "мимо проходил" как всегда для своего пиара готовы на все, в том числе подставлять людей под административную и уголовную ответственность, а соми сидят в сетях и раздувают из мухи слона
гость

13.01.2017 14:46

Таких деятелей на Солнечной поляне -полно, когда чистят снег просят перекрывать проезды, а потом вынуждены отвечать за перекрытия сами водилы.
Любят у нас подставлять.
Владеющий

13.01.2017 15:10

Леха, привези к нам, в Рубцовск.
по их мнению

13.01.2017 16:22

по их мнению не чистят даже центральные улицы
да нет, с центральными то улицами все более менее нормально, а вот чуть в сторону и все, только что проехал от АБ до 46 училища, ни с одной обочины не вывезено ни грамма снега, на 8марта утром газель с легковушкой не разъехались и так можно перечислять и далее, а доблестная администрация уже проводит рейды и выписывает предписания частникам, которые не вывозят снег, маладцы
Андрей

13.01.2017 16:22

Наградить и заказчика акции, и исполнителя. О случившемся опубликовать во всех российских средствах массовой информации.
Анатоль

13.01.2017 16:32

Громогласова мразь!!!!! Верни городу полигон!!!
Твой Башкатов [комментарий отредактирован в соответствии с федеральным законом о СМИ]? мало того что [комментарий отредактирован в соответствии с федеральным законом о СМИ] полигон так еще и установил тариф на утилизацию в 7 раз выше чем было и в 2 раза выше чем в Барнауле!!!
Мразь жирная [комментарий отредактирован в соответствии с федеральным законом о СМИ]!!!!!!

Народ! кто может передаем в ветсапе эту инфу и в одноклассниках!
Бийчанин

13.01.2017 16:53

Водитель молодец - хотя его и подставили. Нагайцеву и Корчагину позор, так людей не подставляют! Как дети шкодливые, на большее не хватило смелости.? Вот тебе и не состоявшийся мэр г. Бийска. А что было ожидать если бы выбрали?
Проще было

13.01.2017 17:19

саму Громогласову с Нонко завалить двадцатью КАМАЗами снега. Пусть бы сидели в сугробе и пели ладушки, как хреново живётся народу при Лидушке. Ничего личного, просто так подумалось!

В каждом населённом пункте и на каждого главу админисрации по КАМАЗу! Пусть либо руководят, либо уходят, пока на вилы не подсадили. До чего довели народ? Мразота!!! Я так думаю, а вы господа иного мнения?

Андрею Нагайцеву и Евгению Корчагину респект. Молодцы! Так держать!
Какое привлечение

13.01.2017 18:28

по ст. 12.33 КоАП РФ? Это не автодорога, там вообще то с двух сторон кирпичи висят!!! Въезд под запрещающий знак и не более того. Но тогда и привлекайте к ответственности всех наших чинуш подъезжающих к крыльцу на своих личных авто. А вот привлечь к административной ответственности администрацию города, глав управляющих кампаний и дорожных служб прокурорским работникам надо бы. Да и полиция ГИБДД должны свою лепту в наведении порядка в городе внести. Согласно законодательству, умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия, влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей это прежде всего вышеперечисленных господ касается
Наталья

13.01.2017 18:47

Молодцы! Недовольство бийчан нынешней администрацией зашкаливает. А последний снегопад-это ЧП для бийчан,прошло уже 10 дней,а к школам,больницам,садикам,особо не подойти ,и подъехать надо умудриться. Ленинградскую нашу почистили только в газетах,на деле автобус даже перестал ходить,не может вместиться ,газель еле разъезжается с легковушкой.А про частный сектор .....все сами вручную. Слезы от безысходности и такой администрации.
qwestion

13.01.2017 21:00

А что в наукограде не научились снег убирать??? Без денег, тракторов и лопат!
Столько умных, а толку никакого!!!
засыпьте её полностью снегом

13.01.2017 23:25

Наталья писал(а):
Слезы от безысходности и такой администрации.
снег не дурак, растает так.
Комментаторам

14.01.2017 03:19

Да аффторы этой статьи тварюги Пермячиха и Башкатик старающиеся обосрать всех вокруг. В аду эти звери гореть будут вместе с жирной тварью Громогласовой и долбаебом Нонко. Пытаются первым числом выставить управляющие компании и торговые точки что они центральные улицы не чистят.
Народ! Вы разве не видите что происходит?!
Гандоны из администрации пособники воров!
Трамвайное управление до банкротства довели с помощью ООО "Норд" , а это тоже организовала Пермячиха. У неё муж зам.Нонки. 2,5 рубля с каждой поездки идет в их карман. В карман Фанта, Тяна , Апельсина, Башкатова, Пермяковой. Деньги, в полном объеме, предусмотренные контрактами, за нечищенные дороги тоже в их карман идут.
Маняшка

14.01.2017 03:44

Камаз то вывалили да вот так как то вышло что юная пассия одного из владельцев дорожников теперь ходит по городу на всех предпринимателей протокола составляет за снег на территории которую должны убирать дорожники. Лицо этой работницы Администрации можно посмотреть в статьях газет Наш Бийск и Бийский Рабочий. Вот такой ответ сделали дорожники и Нонко за возмущение беспределу власти. Ответили большим беспределом.
Реальность и фантазии

14.01.2017 10:08

Чиновников хотят пересадить на отечественные автомобили. Брехня! Все хотят их на кол пересадить.
:)

14.01.2017 10:17

гость писал(а):
...Любят у нас подставлять.

_____________
Пристроить ближнего своего под танки - это святое... :)
13.01.2017 16:32

14.01.2017 12:43

А поподробнее можно к то там что украл и из за чего цены вырастут? Это наверное та же тема что и ООО Норд?