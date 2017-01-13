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Главная Лента новостей Водитель Renault погиб на опасном повороте в горах Алтая

Водитель Renault погиб на опасном повороте в горах Алтая

13.01.2017 14:28

12 января в Чойском районе Республики Алтай на одном из поворотов региональной дороги произошло лобовое столкновение иномарки и грузовика. В результате происшествия погиб 58-летний мужчина, информирует ГУ МВД России по РА.

Правоохранители уточняют, что авария произошла около 11:45 на 2-м км автодороги «Паспаул - Каракокша - Красносельск». 58-летний житель села Паспаул на автомобиле Renault Logan возвращался домой из села Каракокша. На одном из поворотов он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовым рефрижератором под управлением 29-летнего жителя Бийска. От полученных травм водитель Renault скончался на месте ДТП до приезда «скорой помощи». Бийчанина уже протестировали на наличие алкоголя в крови и получили отрицательный результат. В настоящее время причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: ГУ МВД по РА

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