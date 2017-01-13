В новогоднюю ночь жители Алтая мало звонили в экстренные службы

В Алтайском крае и Республике Алтай зарегистрировано более 71,5 тысяч звонков на короткие номера, в том числе экстренных служб. В саму же новогоднюю ночь на них звонили в 2,3 раза меньше, чем в среднем за праздники, об этом свидетельствует статистика трафика домашних телефонов, которую предоставил «Ростелеком».

Всего в период каникул алтайские абоненты проводной телефонии совершили более 7,3 млн звонков, полмиллиона из них – в новогоднюю ночь. Средняя продолжительност ь разговора составила 3,3 минуты. Больше всего – 478 минут, или почти 8 часов – поговорила жительница Барнаула.

Популярными были звонки по Алтайскому краю и Республике Алтай, в Кемеровскую, Новосибирскую области, Красноярский край, а также Москву. Из международных направлений любимым у жителей региона остается Казахстан.

По информации компании, серьезных аварий и повреждений на сетях связи не было. Во время каникул дежурили 216 сотрудников.