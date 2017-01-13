Александр Бастрыкин назначил алтайского генерала главным следователем по Республике Хакасия

11 января 2017 года приказом председателя СК РФ Александра Бастрыкина генерал-майор юстиции Вячеслав Росщупкин, ранее занимавший должность первого заместителя руководителя СУ СКР по Алтайскому краю, назначен руководителем управления по Республике Хакасия. Об этом сообщается на сайте республиканского следкома.

В сообщении отмечается, что назначение произведено на основании Указа президента России от 28 декабря 2016 года. Таким образом подтвердилась циркулировавшая в СМИ информация о том, что назначение алтайского генерала фактически состоялось еще несколько дней назад. 13 января 2017 года г-н Росщупкин представлен сотрудникам следственного управления, представителям правоохранительных органов и органов государственной власти.

Как отмечало ИА «Хакасия», кандидатура руководителя республиканского следкома была на утверждении в администрации президента с середины декабря, когда г-н Росщупкин получил звание генерал-майора. «Сам региональный следственный комитет имеет весьма неважные позиции в общероссийском рейтинге, так что, возглавив ведомство в такой момент, варягу наверняка будет трудно вывести его из аутсайдеров. С другой стороны, назначение «извне» — это самая лучшая профилактика коррупции, да и свежая кровь управлению, переживающему явный застой, не помешает», — говорилось на сайте издания. Также упоминалось, что важную роль в решении о назначении может сыграть как раз готовность расследовать преступления в органах власти.