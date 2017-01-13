×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Пробуждение перед свалкой

4 |
Есть мнение
Наблюдатели о «реституции» собственности КПСС в пользу алтайской КПРФ: «Абсурдные притязания в порядке вещей для современных коммунистов»
9
Журналист Дмитрий Негреев о «дворцовых рокировках» Барнаула: «Обновленной управленческой команде предстоит ряд испытаний»
5
Разговор
Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

«Хочу, чтобы мой завод имел художественную ценность»

6
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские единороссы оставили «в хвосте» медиарейтинга другие партии
0
Борис Трофимов стал лидером медиарейтинга алтайских депутатов в декабре
0
Барнаульских депутатов почти не упоминали в СМИ в декабре
1
Ушел в отрыв: сити-менеджер Барнаула в декабре в два раза увеличил медийность
0

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

По просьбе бийчан: полный список имен и фамилий в названиях улиц города
Минюст зарегистрировал "Беспартийную Россию"

лучшие клубы екатеринбурга
кафе ани на софийской
Резонанс
Темы недели
Новый год «строгого режима»: бывшего алтайского вице-губернатора не отпустили на праздники из СИЗО
25 |
Оппозиции могут дать основательно «порулить» в исполнительной власти Алтайского края
68
В блогах
Михаил Гундарин

13.01.2017

Михаил Гундарин

журналист

Они продолжают

8
Даниил Бессарабов

11.01.2017

Даниил Бессарабов

депутат Госдумы

О публичных слушаниях по Генплану Барнаула

103
Евгений Берсенев

30.12.2016

Евгений Берсенев

журналист, блогер

О тайнах за закрытой «комсомольской» дверью

271
Loading...
Главная Лента новостей Александр Бастрыкин назначил алтайского генерала главным следователем по Республике Хакасия

Александр Бастрыкин назначил алтайского генерала главным следователем по Республике Хакасия

13.01.2017 16:29

11 января 2017 года приказом председателя СК РФ Александра Бастрыкина генерал-майор юстиции Вячеслав Росщупкин, ранее занимавший должность первого заместителя руководителя СУ СКР по Алтайскому краю, назначен руководителем управления по Республике Хакасия. Об этом сообщается на сайте республиканского следкома.

В сообщении отмечается, что назначение произведено на основании Указа президента России от 28 декабря 2016 года. Таким образом подтвердилась циркулировавшая в СМИ информация о том, что назначение алтайского генерала фактически состоялось еще несколько дней назад. 13 января 2017 года г-н Росщупкин представлен сотрудникам следственного управления, представителям правоохранительных органов и органов государственной власти.

Как отмечало ИА «Хакасия», кандидатура руководителя республиканского следкома была на утверждении в администрации президента с середины декабря, когда г-н Росщупкин получил звание генерал-майора. «Сам региональный следственный комитет имеет весьма неважные позиции в общероссийском рейтинге, так что, возглавив ведомство в такой момент, варягу наверняка будет трудно вывести его из аутсайдеров. С другой стороны, назначение «извне» — это самая лучшая профилактика коррупции, да и свежая кровь управлению, переживающему явный застой, не помешает», — говорилось на сайте издания. Также упоминалось, что важную роль в решении о назначении может сыграть как раз готовность расследовать преступления в органах власти.


Другие новости по этой теме:

 Владимир Путин на фоне громких расследований добавил звезд на погоны начальника алтайского следкома
 Получивший генеральские погоны алтайский следователь ждет назначения в Хакасии

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 4
Земляки

13.01.2017 20:52

Вячеслав ПОЗДРАВЛЯЕМ !!! ЗАСЛУЖЕННО !!! ВЕРИМ ЧТО ОПРАВДАЕШЬ ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ!!!
земляки

13.01.2017 21:34

Верим, что накажет жизнь за сфабрикованные дела. Может даже в аду таких в особый котёл поместят с другими оборотнями.
юрист

13.01.2017 22:33

уважаемая редакция, учите своих корреспондентов элементарной грамотности. Назначения на эти должности осуществляет Президент РФ!!!
Одного сбагрили

13.01.2017 23:40

А когда Харошего с Тарубаровым сбагрим? После Карлушки? Или до?