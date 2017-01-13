×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Пробуждение перед свалкой

4 |
Есть мнение
Наблюдатели о «реституции» собственности КПСС в пользу алтайской КПРФ: «Абсурдные притязания в порядке вещей для современных коммунистов»
34
Журналист Дмитрий Негреев о «дворцовых рокировках» Барнаула: «Обновленной управленческой команде предстоит ряд испытаний»
5
Разговор
Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

«Хочу, чтобы мой завод имел художественную ценность»

6
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские единороссы оставили «в хвосте» медиарейтинга другие партии
0
Борис Трофимов стал лидером медиарейтинга алтайских депутатов в декабре
0
Барнаульских депутатов почти не упоминали в СМИ в декабре
2
Ушел в отрыв: сити-менеджер Барнаула в декабре в два раза увеличил медийность
0

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Ситуация в Бийском трамвайном управлении близка к критической
Минобороны РФ попросило прощения у родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154

арт мед дзержинск
кафе тортуга дзержинск
сауна окинава дзержинск
Резонанс
Темы недели
Водитель «КамАЗа», вываливший снег у администрации Бийска, рассказал о заказчике акции
32
Реституция «Родины»: алтайские коммунисты хотят забрать бывшую собственность КПСС в Барнауле
69
В блогах
Михаил Гундарин

13.01.2017

Михаил Гундарин

журналист

Они продолжают

13
Даниил Бессарабов

11.01.2017

Даниил Бессарабов

депутат Госдумы

О публичных слушаниях по Генплану Барнаула

125
Евгений Берсенев

30.12.2016

Евгений Берсенев

журналист, блогер

О тайнах за закрытой «комсомольской» дверью

292
Loading...
Главная Лента новостей Утопившего лося алтайского сельчанина накажут по статье о незаконной охоте

Утопившего лося алтайского сельчанина накажут по статье о незаконной охоте

16.01.2017 08:32

Вступил в законную силу приговор мирового судьи судебного участка Крутихинского района, которым осужден местный житель, незаконно добывший лося в Новосибирском водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а,б» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства).

3 июля 2016 года осужденный на лодке «Казанка», оснащенной мотором «Вихрь», стал преследовать лося, переплывающего Новосибирское водохранилище. Сначала сельчанин кружил возле животного, создавая волну, а затем взял весло и нанес не менее пяти ударов по голове зверя. Утонувшего лося молодой человек транспортировал от места добычи к берегу водохранилища.

Преступными действиями виновного был причинен ущерб Государственному охотничьему фонду Российской Федерации в размере 120 000 рублей. Мужчина приговорен к наказанию в виде 250 часов обязательных работ. Кроме того, частично удовлетворено заявление Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края, с виновного взыскана часть ущерба, причиненного незаконной охотой в сумме 95 000 рублей.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 4
Маловато будет

16.01.2017 09:51

Почему часть? Почему не в пятикратном размере с конфискацией орудий преступления. Эту козлятину саму отстреливать надо, дайте лицензии на отстрел браконьеров. Или боитесь за погоны и классные чины? Ну да сколько ментовско-прокуроско-егерских поляжет. Хотя наверное бесполезно, их целая организавонно-преступная армия, под прикрытием государственных служащих. А этот попался потому-что голый, босый?
ЭТО чЕЛОВЕК хуже зверя

16.01.2017 10:41

СВОЛОЧЬ КОНЧЕНАЯ
:)

16.01.2017 14:20

Таким образом добывать зверя грех.
1

17.01.2017 00:20

плюсанул вышестоящих, кроме матов слов нет