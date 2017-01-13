Утопившего лося алтайского сельчанина накажут по статье о незаконной охоте

Вступил в законную силу приговор мирового судьи судебного участка Крутихинского района, которым осужден местный житель, незаконно добывший лося в Новосибирском водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а,б» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства).

3 июля 2016 года осужденный на лодке «Казанка», оснащенной мотором «Вихрь», стал преследовать лося, переплывающего Новосибирское водохранилище. Сначала сельчанин кружил возле животного, создавая волну, а затем взял весло и нанес не менее пяти ударов по голове зверя. Утонувшего лося молодой человек транспортировал от места добычи к берегу водохранилища.

Преступными действиями виновного был причинен ущерб Государственному охотничьему фонду Российской Федерации в размере 120 000 рублей. Мужчина приговорен к наказанию в виде 250 часов обязательных работ. Кроме того, частично удовлетворено заявление Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края, с виновного взыскана часть ущерба, причиненного незаконной охотой в сумме 95 000 рублей.