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Главная Лента новостей Жильцов барнаульской пятиэтажки эвакуировали из-за горящего электрооборудования

Жильцов барнаульской пятиэтажки эвакуировали из-за горящего электрооборудования

16.01.2017 09:08

15 января днем в Ленинском районе Барнаула спасатели экстренно эвакуировали жильцов многоквартирного дома, из подвала которого валил густой дым. Горожан временно собирались разместить в соседней школе, чтобы уберечь от обморожения. Как рассказали участники сообщества Barnaul22 «ВКонтакте», в доме загорелся электрический кабель.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю ИА «Банкфакс» уточнили, что сообщение о возгорании многоквартирного дома по Попова, 44 поступило в 12:12. На момент прибытия спасателей наблюдалось сильное задымление в подвальном помещении. Из квартир пришлось вывести 15 человек, в том числе четверых детей. Только спустя час возгорание удалось ликвидировать. Огнем поврежден электрический кабель, кабельный канал и утеплитель в трубах. Общая площадь пожара составила 50 кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электроборудования.

Фото: Влад Злыднев в Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 2
Наблюдательный

16.01.2017 12:36

удивительно, как пожарные машины смогли протиснуться между припаркованными авто
Нарушение правил монтажа

16.01.2017 15:32

И теперь ущерб будет возмещать производивший этот монтаж ? Или опять спасение утопающих дело рук самих утопающих ?