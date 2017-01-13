Жильцов барнаульской пятиэтажки эвакуировали из-за горящего электрооборудования

15 января днем в Ленинском районе Барнаула спасатели экстренно эвакуировали жильцов многоквартирного дома, из подвала которого валил густой дым. Горожан временно собирались разместить в соседней школе, чтобы уберечь от обморожения. Как рассказали участники сообщества Barnaul22 «ВКонтакте», в доме загорелся электрический кабель.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю ИА «Банкфакс» уточнили, что сообщение о возгорании многоквартирного дома по Попова, 44 поступило в 12:12. На момент прибытия спасателей наблюдалось сильное задымление в подвальном помещении. Из квартир пришлось вывести 15 человек, в том числе четверых детей. Только спустя час возгорание удалось ликвидировать. Огнем поврежден электрический кабель, кабельный канал и утеплитель в трубах. Общая площадь пожара составила 50 кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электроборудования.