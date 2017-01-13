Главный онколог Алтайского края продлил контракт до 70-летия и отказался от «парламентской» зарплаты

Министерство здравоохранения Алтайского края продлило контракт с главным врачом краевого онкологического диспансера «Надежда», депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания Александром Лазаревым. По условиям, на этом месте он отработает еще минимум год — до конца 2017-го. Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на самого г-на Лазарева.

Напомним, после выборов осенью 2016 года сложилась неоднозначная ситуация: депутаты нового созыва утвердили кандидатуру Александра Лазарева на пост председателя комитета по здравоохранению и науке на освобожденной (оплачиваемой) основе. То есть работа в АКЗС для него должна была стать основной. Логично, что г-н Лазарев должен был оставить пост главврача «Надежды».

Однако главный онколог с этим не согласился. Местные парламентарии пошли навстречу — сейчас, сообщил Александр Лазарев, он занимает пост председателя комитета на неосвобожденной основе, как и в прошлом созыве. «Два дня назад меня ознакомили с приказом. Я остаюсь главой онкоцентра, которому посвятил большую часть жизни. Буду продолжать эффективно работать и во властных структурах, и на медицинском поприще», — приводит издание слова г-на Лазарева. Отметим, что в этом году ему исполняется 70 лет.

Напомним, ранее источники ИА «Банкфакс» сообщали о том, что в случае, если Александр Лазарев перейдет на постоянную работу в АКЗС, место главврача «Надежды» займет замминистра здравоохранения края Сергей Насонов. Г-н Лазарев якобы был с этим категорически не согласен. По данным источников, главврач мог готовить на это место своего сына — Сергея Лазарева, в настоящий момент, по данным сайта диспансера, занимающего пост заместителя главного врача по высоким технологиям.

Ситуацию на «Медиалоге» 11 октября прокомментировал губернатор Александр Карлин. «Это его решение — предложиться на постоянную работу в парламенте, и решение его коллег. Такие вопросы — не моя компетенция и я не знаю, какое решение он принял относительно поста главврача», — говорил глава региона.