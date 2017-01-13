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Главная Лента новостей Главный онколог Алтайского края продлил контракт до 70-летия и отказался от «парламентской» зарплаты

Главный онколог Алтайского края продлил контракт до 70-летия и отказался от «парламентской» зарплаты

16.01.2017 09:43

Министерство здравоохранения Алтайского края продлило контракт с главным врачом краевого онкологического диспансера «Надежда», депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания Александром Лазаревым. По условиям, на этом месте он отработает еще минимум год — до конца 2017-го. Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на самого г-на Лазарева.

Напомним, после выборов осенью 2016 года сложилась неоднозначная ситуация: депутаты нового созыва утвердили кандидатуру Александра Лазарева на пост председателя комитета по здравоохранению и науке на освобожденной (оплачиваемой) основе. То есть работа в АКЗС для него должна была стать основной. Логично, что г-н Лазарев должен был оставить пост главврача «Надежды».

Однако главный онколог с этим не согласился. Местные парламентарии пошли навстречу — сейчас, сообщил Александр Лазарев, он занимает пост председателя комитета на неосвобожденной основе, как и в прошлом созыве. «Два дня назад меня ознакомили с приказом. Я остаюсь главой онкоцентра, которому посвятил большую часть жизни. Буду продолжать эффективно работать и во властных структурах, и на медицинском поприще», — приводит издание слова г-на Лазарева. Отметим, что в этом году ему исполняется 70 лет.

Напомним, ранее источники ИА «Банкфакс» сообщали о том, что в случае, если Александр Лазарев перейдет на постоянную работу в АКЗС, место главврача «Надежды» займет замминистра здравоохранения края Сергей Насонов. Г-н Лазарев якобы был с этим категорически не согласен. По данным источников, главврач мог готовить на это место своего сына — Сергея Лазарева, в настоящий момент, по данным сайта диспансера, занимающего пост заместителя главного врача по высоким технологиям.

Ситуацию на «Медиалоге» 11 октября прокомментировал губернатор Александр Карлин. «Это его решение — предложиться на постоянную работу в парламенте, и решение его коллег. Такие вопросы — не моя компетенция и я не знаю, какое решение он принял относительно поста главврача», — говорил глава региона.

Фото: Илья Климентьев


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Комментарий

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Комментариев 15
вопрос Лазареву

16.01.2017 10:14

когда врачи онкодиспансера прекратят брать деньги с больных?
гость

16.01.2017 11:30

через год
Проходила мимо

16.01.2017 12:24

Это не Минздрав продлил контракт с Лазаревым, а Лазарев продлил его с Минздравом... Новый контракт на столе у АФ лежал еще в октябре прошлого года! и он "думал"...
вий

16.01.2017 12:47

Брать будут всегда это система!!!
вию

16.01.2017 12:54

а ты, не Лазарев?
экономист крайздрава

16.01.2017 13:29

простая экономическая выгода.
сколько имеет освобожденный депутат, пусть даже председатель комитета. максимум сотку.
согласно отчету на сайте крайздрава http://zdravalt.ru/management/anti-corruption-policy/svedeniya-o-dokhodakh-ob-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera/
за 2015 г. он имел 2367564.75
то есть в 2 раза больше....
НАВЕРНО, ГЛАВНЫЙ ОНКОЛОГ ОТКАЗАЛСЯ И ОТ ПРОФИЛАКТИКЕ !??

16.01.2017 13:32

Заболевания раком жителей края.. Стыдно видно что то получать за безделье.
Юрист

16.01.2017 15:20

Развел там шайку, позорит свое светлое имя! Муль Регина во главе, Жанна с ней подмяли все поставки медицинской продукции под себя! Все закупается по завышенным ценам в три пять раз! К аукционам допускаются только свои! Если неугодная компания выиграла аукцион, забрав из кармана вышеперечисленных, то расправа будет жесткой! Не приемка товаров, суды, жалобы, угрозы. Вникать надо Лазареву, что творят подчинены!
Илья

16.01.2017 15:34

Навеяло что-то! "Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза".................. Доброго времени суток всем.
ИМХО

16.01.2017 17:00

Системы придумывают и создают люди. Если главный врач ворует, он никогда не будет запрещать воровать и грабить больных своим подчинённым. Отсюда вовод, если врачи в онкодиспансере берут за лечение деньги с больных, значит главный врач вор, к бабке не ходи.
онегин-ИМХО

16.01.2017 17:53

Сходи к бабки ,вы же бабки сплетницы? Берут деньги, пиши прокурору, а не бреши попусту.
СашОК

16.01.2017 18:41

Вымерайте,Путиноиды!
ОК ЯБЛОпердун САШ ??

16.01.2017 18:45

Зарплату ЯБЛОпердунам начисляют в ТРАНСПЕРЕНСИ.... ??
сельский врач

16.01.2017 21:28

«Это его решение — предложиться на постоянную работу в парламенте, и решение его коллег. Такие вопросы — не моя компетенция и я не знаю, какое решение он принял относительно поста главврача», — говорил глава региона.

Во даёт а! Да без согласования с ним, фантоша Долгова в участковую больницу не назначит главного врача.
не онколог

16.01.2017 22:18

ну как же, сынулю еще пристроить нужно.