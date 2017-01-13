Главный онколог Алтайского края продлил контракт до 70-летия и отказался от «парламентской» зарплаты

16.01.2017 09:43
Министерство здравоохранения Алтайского края продлило контракт с главным врачом краевого онкологического диспансера «Надежда», депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания Александром Лазаревым. По условиям, на этом месте он отработает еще минимум год — до конца 2017-го. Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на самого г-на Лазарева.
Напомним, после выборов осенью 2016 года сложилась неоднозначная ситуация: депутаты нового созыва утвердили кандидатуру Александра Лазарева на пост председателя комитета по здравоохранению и науке на освобожденной (оплачиваемой) основе. То есть работа в АКЗС для него должна была стать основной. Логично, что г-н Лазарев должен был оставить пост главврача «Надежды».
Однако главный онколог с этим не согласился. Местные парламентарии пошли навстречу — сейчас, сообщил Александр Лазарев, он занимает пост председателя комитета на неосвобожденной основе, как и в прошлом созыве. «Два дня назад меня ознакомили с приказом. Я остаюсь главой онкоцентра, которому посвятил большую часть жизни. Буду продолжать эффективно работать и во властных структурах, и на медицинском поприще», — приводит издание слова г-на Лазарева. Отметим, что в этом году ему исполняется 70 лет.
Напомним, ранее источники ИА «Банкфакс» сообщали о том, что в случае, если Александр Лазарев перейдет на постоянную работу в АКЗС, место главврача «Надежды» займет замминистра здравоохранения края Сергей Насонов. Г-н Лазарев якобы был с этим категорически не согласен. По данным источников, главврач мог готовить на это место своего сына — Сергея Лазарева, в настоящий момент, по данным сайта диспансера, занимающего пост заместителя главного врача по высоким технологиям.
Ситуацию на «Медиалоге» 11 октября прокомментировал губернатор Александр Карлин. «Это его решение — предложиться на постоянную работу в парламенте, и решение его коллег. Такие вопросы — не моя компетенция и я не знаю, какое решение он принял относительно поста главврача», — говорил глава региона.
Фото: Илья Климентьев
16.01.2017 10:14
16.01.2017 11:30
16.01.2017 12:24
16.01.2017 12:47
16.01.2017 12:54
16.01.2017 13:29
сколько имеет освобожденный депутат, пусть даже председатель комитета. максимум сотку.
согласно отчету на сайте крайздрава http://zdravalt.ru/management/anti-corruption-policy/svedeniya-o-dokhodakh-ob-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera/
за 2015 г. он имел 2367564.75
то есть в 2 раза больше....
16.01.2017 13:32
16.01.2017 15:20
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16.01.2017 18:45
16.01.2017 21:28
Во даёт а! Да без согласования с ним, фантоша Долгова в участковую больницу не назначит главного врача.
16.01.2017 22:18