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Главная Лента новостей Алтайский дальнобойщик попал в смертельную аварию на трассе Москва - Челябинск

Алтайский дальнобойщик попал в смертельную аварию на трассе Москва - Челябинск

16.01.2017 10:53

14 января на трассе Москва - Челябинск столкнулись Lada Granta и большегруз, за рулем которого находился житель Алтайского края. В результате водитель отечественного авто скончался на месте происшествия, информирует портал Тime56.ru.

Как удалось выяснить, ДТП случилось в Северном районе на 1234-м км автодороги Москва - Челябинск. 32-летний житель Тольятти Самарской области на автомобиле Lada Granta выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF. Им управлял 38-летний житель Алтайского края. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался, а алтайского дальнобойщика с травмами госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

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Комментарий

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Комментариев 2
оното

16.01.2017 15:42

травмы!
ann

16.01.2017 15:47

всё невнимательность...