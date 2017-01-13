Алтайский дальнобойщик попал в смертельную аварию на трассе Москва - Челябинск

14 января на трассе Москва - Челябинск столкнулись Lada Granta и большегруз, за рулем которого находился житель Алтайского края. В результате водитель отечественного авто скончался на месте происшествия, информирует портал Тime56.ru.

Как удалось выяснить, ДТП случилось в Северном районе на 1234-м км автодороги Москва - Челябинск. 32-летний житель Тольятти Самарской области на автомобиле Lada Granta выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF. Им управлял 38-летний житель Алтайского края. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался, а алтайского дальнобойщика с травмами госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.