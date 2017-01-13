«План Даллеса» в действии: на Алтае пьяный мужчина до смерти забил жену и покончил с собой

Жители села Ябоган в Республике Алтай 12 января обнаружили в доме у соседей два трупа — 35-летней женщины, со следами побоев, и ее 54-летнего сожителя. Как сообщается на сайте регионального СУ СКР, возбуждено уголовное дело. Однако все его фигуранты уже, вероятно, на том свете.

По данным стражей порядка, в ночь с 11 на 12 января 2017 года в Ябогане 54-летний мужчина вместе с 35-летней сожительницей употребляли спиртное в компании своего соседа в его доме. В ходе вечеринки между сожителями произошла ссора на почве ревности, мужчина избил свою женщину и увел ее домой. От травм та скончалась. Мужчина вскоре покончил жизнь самоубийством. Днем 12 января тела сожителей обнаружили соседи.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы. Однако кто в итоге может стать потенциальным подозреваемым — не ясно. И потерпевший, и возможный преступник, очевидно, мертвы.

Отметим также, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о декриминализации побоев в отношении близких лиц. Теперь уголовную ответственность за побои в семье люди будут нести только в том случае, если до этого они уже были осуждены по аналогичной административной статье, сообщают федеральные СМИ.