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Главная Лента новостей Барнаульские чиновники устроят тотальный ремонт дорог на федеральные деньги

Барнаульские чиновники устроят тотальный ремонт дорог на федеральные деньги

16.01.2017 11:29

Власти Барнаула намерены в текущем году основательно взяться за дорожный ремонт. В общей сложности в обустройство более десятка городских магистралей в ближайшие месяцы чиновники готовы вложить около 1,3 млрд рублей. Примерно половина от этой суммы придется на долю федерального бюджета.

К 20 января должен определиться победитель аукциона, который возьмется за разработку проектно-сметной документации на ремонт барнаульских дорог. Проектирование предусмотрено муниципальной программой «Развитие дорожно-транспортной системы города на 2015-2020 годы». Как видно из технического задания, речь идет практически обо всех районах Барнаула. Самые протяженные участки, которые отремонтируют до конца года - улица Трактовая от Павловского тракта до улицы Дальней (4,16 км), улица Советской Армии от Павловского тракта до улицы Малахова (3,4 км), проспект Красноармейский от моста через Барнаулку до проспекта Строителей (3,12 км), улица Власихинская от улицы Фурманова до шоссе Ленточный Бор (2,07 км), улица Эмилии Алексеевой от улицы Малахова до проспекта Ленина (1,8 км), бульвар 9-го января от улицы Шевченко до улицы Водопроводной (1,8 км), четная сторона улицы Попова от улицы Энтузиастов до Павловского тракта (1,26 км).

Из других барнаульских магистралей, которые будут отремонтированы, можно выделить часть улиц Сухэ-Батора, Георгиева, Транзитной и пр. Победитель аукциона определится 20 января. Источник финансирования — бюджет Барнаула. Обращает на себя внимание срок выполнения работ - в течение недели  с даты заключения контракта. При этом допускается и досрочное завершение.

Добавим, в сентябре 2016 года на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам было принято решение о реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Речь идет о 37 агломерациях в 34 субъектах страны, в том числе и Барнаульской агломерации. Мероприятия проекта рассчитаны на 2017-2025 годы. Одним из главных условий участия для регионов является ежегодное софинансирование в размере не менее 50 %. Так, в текущем году на развитие транспортной системы Барнаульской агломерации из федерального бюджета планируется направить 637,5 млн рублей, доля консолидированного бюджета города и края на 2017 год составит 738 млн рублей.

К 2025 году планируется осуществить «разгрузку» дорог с наиболее высокой интенсивностью движения в «час пик» и снизить уровень аварийности, для этих целей в ближайшие два года будет произведен ремонт на 35 улицах города и на пяти дорогах краевого или межмуниципального значения, планируется строительство восьми участков улиц и дорог, увеличение числа светофоров, барьерных ограждений, дорожных неровностей, островков безопасности, комплексов фото- и видеофиксации правонарушений, а также планируется приобрести дополнительные единицы подвижного состава транспорта общего пользования.

В целом в 2017 году на совершенствование дорожной отрасли Алтайского края планируется направить 12,58 млрд рублей, что на 400 млн рублей больше аналогичного бюджета прошлого года. К слову, общая протяженность агломерации составляет 915 км, в нее входит не только дорожная сеть краевого центра, но частично региональные и межмуниципальные дороги.

Первый замглавы администрации Барнаула по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков отметил, что ремонтные работы будут проводиться в соответствии с пожеланиями жителей краевого центра. Уже в 2017 году будет отремонтировано 27 объектов, в числе которых улицы Трактовая, Балтийская, Матросова, Георгиева, Сухэ-Батора, 50 лет СССР, Лесной и Южный тракты, проспект Красноармейский и др. Все работы будут разведены по времени и территориально так, чтобы максимально снизить уровень дискомфорта для горожан, пообещал чиновник.

К 2019 году в нормативное состояние должны привести не менее половины всех дорог краевого центра (в настоящее время этот показатель — 46,6 %). При этом число очагов концентрации ДТП должно сократиться вдвое (с нынешних 60 до 30). Еще один важный показатель: не менее 40 % горожан должны в опросах отметить, что дороги стали безопаснее. Если агломерация выполнит этот норматив, то она попадет во второй этап программы. Тогда вложения в дорожную инфраструктуру Барнаула и его пригородов из федерального центра продлятся до 2025 года. Это позволит привести в нормативное состояние 85 % дорог и реализовать крупные инфраструктурные проекты, например, отремонтировать Коммунальный мост, расширить узкий участок проспекта Ленина у Нового рынка, перечисляет «Алтапресс».

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Комментарий

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Комментариев 12
ааа

16.01.2017 12:13

Сов.Армии то зачем?
Предыдущему

16.01.2017 13:11

так ее еще со времен Игоряна П. больше ни разу не ремонтировали
Ух ты

16.01.2017 13:55

Неделю на проект! Однако распил средств уже начался, скоро начнут потихоньку сокращать количество улиц подлежащих ремонту, а потом и объемы ремонта, иначе никак. Ничего не меняется!
гость

16.01.2017 14:05

подайте , хоть чуть-чуть Рубцовску,
и

16.01.2017 14:38

В Панкрушихинском и Хабарском районе сделай те трассу!!! А то ощущение, что Казахстан.., проще степями добираться.
Из Бельмесево

16.01.2017 15:23

Отремонтируйте участок старого Змеиногорского тракта от АРТ-кафе до Бельмесево! Бросили такую дорогу, она разрушается, а сотни людей из поселка и садоводы ежедневно проезжают лишние несколько километров до Барнаула и обратно. Обещания властей по этой дороге уже в папку не влазят.
Стыдно!

16.01.2017 16:21

Последний абзац на Алтапрессе читал. Сослались бы на коллег, раз их тексты используете.
Бельмесево ТМВ

16.01.2017 17:03

Ремонтируют дороги г. Барнаула, а про дороги в п. Бельмесево все забыли. Старый п. Бельмесево уже забыл, как выглядят настоящие дороги...... В резиновых сапогах люди идут до остановки, в магазине или в самом автобусе переобуваются и едут в город на работу с пакетиком сменной обуви. И ОНИ ВЕРЯТ, ЧТО НАСТОЯЩАЯ ДОРОГА СКОРО БУДЕТ. Власти выделили более тысячи участков многодетным семьям, а как подъехать к п. Бельмесево и к участкам они не имеют представления т.к. ходят по асфальту. И еще про участок старого Змеиногорского тракта от АРТ-кафе до Бельмесево, БЫЛО МНОГО ПИСЕМ И ДАЖЕ ОБЕЩАНИЙ ДЕПУТАТОВ, НО ВСЕ ПОПУСТУ! п. Бельмесево так же относится к Центральному району г. Барнаула. ПРОСИМ ВЛАСТЕЙ ПРО ЭТО НЕ ЗАБЫВАТЬ И ВНЕСТИ В ПЛАН НАШИ ДОРОГИ!!!
Павлик

16.01.2017 18:54

Сделайте уж Павлик 6-полосным! Утром-вечером ваще не едет!
ул. Хлеборобная

16.01.2017 19:44

Нам обещали положить не пылящее покрытие на дорогу от дома №1 до дома №31 это 600 метров до 2013 года на дворе 2017 год. Подготовку щебнем жильцы сделали своими силами.
шипуново

16.01.2017 21:11

А когда же придут федеральные деньги в районы, на дороги в отдаленные села. По дороге Тугозвоново -Комариха Шипуновского района весной и осенью не можем проехать из за грязи, а зимой из за снега. В данное время дорога не чиститься, ездим по полю.
водитель кАбылы

16.01.2017 21:47

Как Москва у всей России под горой, все дерьмо туда катится, так и Барнаул у Алт. края. Большому баблу-большой распил! Одна беда другую будет ремонтировать. А всем воздыхателям-сопливчик, слюни подтереть.