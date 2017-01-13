Концерт с губернатором: Александр Карлин заставит депутатов подвигаться ради его отчета

26 января губернатор Алтайского края Александр Карлин отчитается перед депутатами Заксобрания о работе администрации региона за 2016 год. Мероприятие пройдет на месяц раньше обычного.

Как рассказали корреспонденту ИА «Банкфакс» в пресс-службе АКЗС, мероприятие пройдет в рамках январской сессии регионального парламента, однако будет вынесено за пределы Парламентского центра. По предварительной информации, слушать губернатора народных избранников пригласят в здание концертного зала «Сибирь», находящегося неподалеку (проспект Ленина, 7) от вотчины Заксобрания.

Интересно, что обычно глава региона отчитывался о работе исполнительной власти ближе к концу календарной зимы, на февральской сессии АКЗС, как это было, например, в прошлом году. Кроме того, в 2016-ом ради такого случая Александр Карлин посещал здание Парламентского центра на Анатолия. Теперь же депутатам, очевидно, придется, прослушав доклад губернатора, отправляться к себе, чтобы приступить к рассмотрению других вопросов сессии. Это обстоятельство, скорее всего, «затянет» мероприятие как минимум до обеда.

Тот факт, что о докладе губернатора стало известно за 10 дней до сессии, оставляет народным избранникам мало возможностей для маневра. Известно, что каждая из четырех фракций, входящих в АКЗС, должна подготовить свои вопросы для председателя краевого правительства. 19 января в АКЗС пройдет так называемый совет фракций, где будет обсуждаться данная тема.