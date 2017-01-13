Концерт с губернатором: Александр Карлин заставит депутатов подвигаться ради его отчета

16.01.2017 11:57
26 января губернатор Алтайского края Александр Карлин отчитается перед депутатами Заксобрания о работе администрации региона за 2016 год. Мероприятие пройдет на месяц раньше обычного.
Как рассказали корреспонденту ИА «Банкфакс» в пресс-службе АКЗС, мероприятие пройдет в рамках январской сессии регионального парламента, однако будет вынесено за пределы Парламентского центра. По предварительной информации, слушать губернатора народных избранников пригласят в здание концертного зала «Сибирь», находящегося неподалеку (проспект Ленина, 7) от вотчины Заксобрания.
Интересно, что обычно глава региона отчитывался о работе исполнительной власти ближе к концу календарной зимы, на февральской сессии АКЗС, как это было, например, в прошлом году. Кроме того, в 2016-ом ради такого случая Александр Карлин посещал здание Парламентского центра на Анатолия. Теперь же депутатам, очевидно, придется, прослушав доклад губернатора, отправляться к себе, чтобы приступить к рассмотрению других вопросов сессии. Это обстоятельство, скорее всего, «затянет» мероприятие как минимум до обеда.
Тот факт, что о докладе губернатора стало известно за 10 дней до сессии, оставляет народным избранникам мало возможностей для маневра. Известно, что каждая из четырех фракций, входящих в АКЗС, должна подготовить свои вопросы для председателя краевого правительства. 19 января в АКЗС пройдет так называемый совет фракций, где будет обсуждаться данная тема.
PrintScreen: электронный справочник 2ГИС
16.01.2017 12:58
Концерт с губернатором:
или последнее соло?
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ
16.01.2017 13:26
Сопровождение под оркестр ИНДЕКСНОГО МАРША..
16.01.2017 13:49
16.01.2017 13:49
16.01.2017 13:52
16.01.2017 14:06
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16.01.2017 14:46
16.01.2017 14:46
16.01.2017 14:48
https://versia.ru/ooo-lokot-voshlo-v-zakrytoe-akcionernoe-obshhestvo-gubernatora-regiona-aleksandra-karlina
16.01.2017 15:27
16.01.2017 15:55
Почему с него как с гуся вода. Неужели он сам никогда не уйдет. Удивительный человек.
16.01.2017 16:20
16.01.2017 16:43
Статья 3 Конституции РФ В действии. Да и 12я тоже.
16.01.2017 19:32
А что отчёт губернатора сильно влияет на жизнь края?
16.01.2017 19:34
Пора приглашать на подобные мероприятия и членов ТРИБУНАЛА РОССИИ.
16.01.2017 20:53
Почему каждая из фракций, должна подготовить вопросы к определённой дате? Хотя эти самые вопросы вытекают из предвыборных программ каждой, из парламентских партий, наказов избирателей и трижды оговорены, но не исполняются. И вообще, как то странно звучит, что если о докладе губернатора стало известно за десять дней, до его оглашения, то депутаты не успеют сообразить, что же они хотят, на самом деле.
"19 января в АКЗС пройдет так называемый совет фракций, где будет обсуждаться данная тема." - Вот именно "ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ". А вааще, что это!
16.01.2017 22:01
Бегу, бегу, дорогам нет конца;
Огромный мир замкнулся для меня
В арены круг и маску без лица.
Я шут, я Арлекин, я просто смех
Без имени и, в общем, без судьбы.
Какое, право, дело вам до тех,
Над кем пришли повеселиться вы ?
Ах, Арлекино, Арлекино!
Нужно быть смешным для всех!
Арлекино, Арлекино,
Есть одна награда - смех !
16.01.2017 22:23
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