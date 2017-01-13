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Главная Лента новостей Концерт с губернатором: Александр Карлин заставит депутатов подвигаться ради его отчета

Концерт с губернатором: Александр Карлин заставит депутатов подвигаться ради его отчета

16.01.2017 11:57

26 января губернатор Алтайского края Александр Карлин отчитается перед депутатами Заксобрания о работе администрации региона за 2016 год. Мероприятие пройдет на месяц раньше обычного.

Как рассказали корреспонденту ИА «Банкфакс» в пресс-службе АКЗС, мероприятие пройдет в рамках январской сессии регионального парламента, однако будет вынесено за пределы Парламентского центра. По предварительной информации, слушать губернатора народных избранников пригласят в здание концертного зала «Сибирь», находящегося неподалеку (проспект Ленина, 7) от вотчины Заксобрания.

Интересно, что обычно глава региона отчитывался о работе исполнительной власти ближе к концу календарной зимы, на февральской сессии АКЗС, как это было, например, в прошлом году. Кроме того, в 2016-ом ради такого случая Александр Карлин посещал здание Парламентского центра на Анатолия. Теперь же депутатам, очевидно, придется, прослушав доклад губернатора, отправляться к себе, чтобы приступить к рассмотрению других вопросов сессии. Это обстоятельство, скорее всего, «затянет» мероприятие как минимум до обеда.

Тот факт, что о докладе губернатора стало известно за 10 дней до сессии, оставляет народным избранникам  мало возможностей для маневра. Известно, что каждая из четырех фракций, входящих в АКЗС, должна подготовить свои вопросы для председателя краевого правительства. 19 января в АКЗС пройдет так называемый совет фракций, где будет обсуждаться данная тема.

PrintScreen: электронный справочник 2ГИС

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Комментарий

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Комментариев 23
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

16.01.2017 12:58

Звезда ив Шоке. ЕБЖ.
Концерт с губернатором:
или последнее соло?
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ
НАДО ПОЛАГАТЬ, ЧТО ДОКЛАД АБК БУДЕТ НА КОНЦЕРТЕ ОГЛУШИТЕЛЬНЫМ НОМЕРОМ ??

16.01.2017 13:26

СКОРЕЙ: ПЕСНЯ О СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ, слова и музыка от ЕГОРА ГАЙДАРА...
Сопровождение под оркестр ИНДЕКСНОГО МАРША..
Bratka

16.01.2017 13:49

Я думал, они приседать будут, пока губер будет свой отчет по бумажке бубнить. А на деле - короткая пешая прогулка. Да и то, поди, автобус подгонят.
Юля

16.01.2017 13:49

Скажите , а простым смертным билеты продают на данный концерт ???? Цена ?
Просто

16.01.2017 13:52

А может все-таки балет "Лебединое озеро"?
жираф большой

16.01.2017 14:06

Уж не в самом ли деле прощальную увертюру хочет закатить АБК, ЧТО ТО БОЛЬНО СПЕШНО?
Bratka

16.01.2017 14:09

Юле: Проход только по абонементам
БРАТКА !! А ЧЛЕНАМ ЯБЛОНАСА ПРОХОД НА КОНЦЕРТ !??

16.01.2017 14:28

БЕСПЛАТНЫЙ ??
Bratka

16.01.2017 14:46

Тебя точно не пустят.
Александр

16.01.2017 14:46

Всё
?

16.01.2017 14:48

А нужен ли концерт? https://versia.ru/pochemu-nyneshnyuyu-situaciyu-v-altajskom-krae-mozhno-sravnit-s-xlopkovym-delom
https://versia.ru/ooo-lokot-voshlo-v-zakrytoe-akcionernoe-obshhestvo-gubernatora-regiona-aleksandra-karlina
Симона

16.01.2017 15:27

Это реквием по 10-ти летнему бездарному управлению краем. В Москве пристроят куда-нибудь.
Paskal

16.01.2017 15:55


Почему с него как с гуся вода. Неужели он сам никогда не уйдет. Удивительный человек.
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский, край

16.01.2017 16:20

?- вот так и живём на нашем Алтае . В Барнауле У Лктева С.А. -друг и товарищ ШОНИЯ и его фирма "СЕЛФ" у нас в Славгороде у Кинцеля В.А. друг и товарищ БЕБИЯ и фирма "НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ" И у меня вопрос к федеральному ГОСУДАРЕВОМУ ОКУ - кто в в Алтайском крае охраняет ЗАКОН -ОКО или локтевы , кинцели и ещё много всякой всячины на муниципальных уровнях ? Ну посмотрим как наши новые депутаты подготовятся или , как в 2015году Карлин не отчитывался перед депутатами , а отчитывал депутатов ( из архива БФ). Светую всем почитать ссылку 14:48 от 16.2017года. на БФ.
Метко подмечено -РЕСПЕКТ.

16.01.2017 16:43

Бредер Валентина гСлавгород Алтайский, край писал(а):
как в 2015году Карлин не отчитывался перед депутатами , а отчитывал депутатов ( из архива БФ). Светую всем почитать ссылку 14:48 от 16.2017года. на БФ.


Статья 3 Конституции РФ В действии. Да и 12я тоже.
Человек

16.01.2017 19:32

Всем.
А что отчёт губернатора сильно влияет на жизнь края?
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ В ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ !! И !?

16.01.2017 19:34

Организация подобного ХЕЛЛОУИНА при АлтГУ ЖИТЕЛИ КРАЯ ВОСПРИНИМАЮТ как ЯВКУ С ПОВИННОЙ...
Пора приглашать на подобные мероприятия и членов ТРИБУНАЛА РОССИИ.
иваннов

16.01.2017 20:53

Уважаемый Большой Жираф, а не кажется ли Вам, что всё это действо, слишком похоже на "театр абсурда"?
Почему каждая из фракций, должна подготовить вопросы к определённой дате? Хотя эти самые вопросы вытекают из предвыборных программ каждой, из парламентских партий, наказов избирателей и трижды оговорены, но не исполняются. И вообще, как то странно звучит, что если о докладе губернатора стало известно за десять дней, до его оглашения, то депутаты не успеют сообразить, что же они хотят, на самом деле.
"19 января в АКЗС пройдет так называемый совет фракций, где будет обсуждаться данная тема." - Вот именно "ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ". А вааще, что это!
заголовок навеял

16.01.2017 22:01

По острым иглам яркого огня
Бегу, бегу, дорогам нет конца;
Огромный мир замкнулся для меня
В арены круг и маску без лица.
Я шут, я Арлекин, я просто смех
Без имени и, в общем, без судьбы.
Какое, право, дело вам до тех,
Над кем пришли повеселиться вы ?

Ах, Арлекино, Арлекино!
Нужно быть смешным для всех!
Арлекино, Арлекино,
Есть одна награда - смех !
опять заголовок

16.01.2017 22:23

гангам стайл или рэп?
житель Рубцовска

16.01.2017 22:44

Очередной междусобойчик в Алтайском крае.Ура,товарищи!!!
?

17.01.2017 01:43

Нужно Карлину не перед депутатами отчитываться, а перед всем населением Алтайского края. И в первую очередь за угробленную экономику, зарплату и пенсии.
Совет А.Б. Карлину

17.01.2017 01:45

Заберите Прусакову М.Н. - персека коммунистов с собою в Москву. Хватит позорить Алтайский край!