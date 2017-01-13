×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Пробуждение перед свалкой

4 |
Есть мнение
Наблюдатели о «реституции» собственности КПСС в пользу алтайской КПРФ: «Абсурдные притязания в порядке вещей для современных коммунистов»
34
Журналист Дмитрий Негреев о «дворцовых рокировках» Барнаула: «Обновленной управленческой команде предстоит ряд испытаний»
5
Разговор
Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

«Хочу, чтобы мой завод имел художественную ценность»

6
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские единороссы оставили «в хвосте» медиарейтинга другие партии
0
Борис Трофимов стал лидером медиарейтинга алтайских депутатов в декабре
0
Барнаульских депутатов почти не упоминали в СМИ в декабре
2
Ушел в отрыв: сити-менеджер Барнаула в декабре в два раза увеличил медийность
0

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Ситуация в Бийском трамвайном управлении близка к критической
Минобороны РФ попросило прощения у родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154

Резонанс
Темы недели
Водитель «КамАЗа», вываливший снег у администрации Бийска, рассказал о заказчике акции
32
Реституция «Родины»: алтайские коммунисты хотят забрать бывшую собственность КПСС в Барнауле
69
В блогах
Михаил Гундарин

13.01.2017

Михаил Гундарин

журналист

Они продолжают

13
Даниил Бессарабов

11.01.2017

Даниил Бессарабов

депутат Госдумы

О публичных слушаниях по Генплану Барнаула

125
Евгений Берсенев

30.12.2016

Евгений Берсенев

журналист, блогер

О тайнах за закрытой «комсомольской» дверью

292
Loading...
Главная Лента новостей Алтайский Минздрав отреагировал на петицию против ректора Игоря Салдана

Алтайский Минздрав отреагировал на петицию против ректора Игоря Салдана

16.01.2017 12:32

Студенты Алтайского государственного медицинского университета, которые в конце прошлого года выразили недовольство поведением ректора в форме петиции, наконец, получили ответ. Минздрав Алтайского края провел проверку и не нашел в действиях руководства вуза чего-то незаконного или предосудительного. Что же касается вопроса об отставке Игоря Салдана, то в министерстве заявили, что этот вопрос находится вне их компетенции.

Как следует из официального ответа ведомства Ирины Долговой, согласно уставу АГМУ, учредителем университета является Российская Федерация в лице Министерства здравоохранения РФ. Вопросы деятельности учебного заведения решает именно данный полномочный орган. В то же время региональное министерство все же рассмотрело отдельные жалобы студентов-медиков, отраженные в петиции, и пришло к выводу, что ректорат действует в рамках своего Устава. Так, г-жа Долгова утверждает, что абсолютно все студенты, обучающиеся на бюджетной основе, в полном объеме обеспечены местами в общежитиях, а после капитального ремонта одного из зданий появилось еще 300 дополнительных мест. Задержка стипендий, о которых рассказывали митингующдие, была временным явлением и возникла из-за проблем с финансированием вуза со стороны Минздрава России. Как только федеральные средства поступили, студенты АГМУ получили свои социальные выплаты.

Кроме того, ведомство выяснило, что оптимизация в медуниверситете, которая выражается в объединении учебных групп, осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ. Что же касается сокращения преподавательского состава, то численность работников АГМУ в период за 2015-2016 годы действительно уменьшилась. В алтайском Минздраве уточнили, что за это время из стен университета по разным причинам уволились 54 сотрудника основного персонала, в том числе 16 докторов наук и 38 кандидатов наук. При этом в ведомстве заметили, что из 16 докторов наук троих уволили по причине смерти, а еще 11 - были старше 69 лет, их уход видится вполне закономерным. В то же время на педиатрическом факультете существует недоукомплектованность преподавательскими кадрами, однако ректорат обещает привлечь на свободные ставки преподавателей на условиях гражданско-правовых договоров.

Региональное профильное министерство также разобралось в конфликте Игоря Салдана с профессором кафедры патофизиологии, клинической патофизиологии с курсом ДПО Владимиром Куликовым. Ранее профессор заявлял, что категорически не согласен участвовать в реструктуризации кафедры и утверждал, что это лишь негативно повлияет на ее работе. Однако данный вопрос обсудили на ученом совете АГМУ, где остальные профессора приняли единогласное решение поддержать идею ректора и переименовать кафедру. Региональный Минздрав идеи объединения кафедр также поддержал. Не нашел он никаких нарушений и при проведении проверки касательно ремонта в корпусах вуза. Студенты утверждали, что выделенные средства ушли на ремонт кабинета самого г-на Салдана, однако эти сведения не подтвердились. Согласно отчетности, объем выполненных ремонтных работ в денежном эквиваленте составил 86 млн рублей. При этом ремонт провели в помещениях корпусов №№ 1, 2, 3, 4, 5, морфологическом корпусе, общежитии № 3, профессорской клинике и симуляционном центре.

Напомним, в декабре прошлого года на сайте Сhange.org была опубликована петиция с требованием сменить весь ректорат Алтайского государственного медицинского университета во главе с его предводителем - Игорем Салданом. Инициаторами обращения выступили студенты и преподаватели АГМУ. Они обвиняли нового ректора в том, что он действует во вред талантливым студентам и педагогам, занимается ненужной оптимизацией кафедр, а также неэффективно расходует бюджет вуза. За короткое время петицию подписало около 1000 человек. В противовес ей появилось и обращение в поддержку ректора, которое не вызвало ажиотажа среди студентов и на первых порах не набрало даже сотни сторонников. Однако позже студенты медвуза распространили информацию, что их подписи для второй петиции якобы собирают обманом.

Добавим, что несколькими днями ранее АГМУ прошел и прокурорскую проверку. Прокуратура Центрального района Барнаула не выявила нарушений, о которых сообщала группа недовольных студентов и преподавателей вуза. В своем официальном ответе сотрудники надзорного органа подчеркнули, что учет мнения студентов при принятии решений об оптимизации кафедр или сокращении штата не предусматривается. В этом руководство вуза опирается на действующее законодательство и локальные акты университета.


Другие новости по этой теме:

 Более 900 студентов и преподавателей алтайского медвуза отказываются «идти» за новым ректором
 Ректор алтайского медуниверситета опроверг обвинения негодующих студентов
 Ректорат алтайского медуниверситета прошел прокурорскую проверку

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 13
Просто

16.01.2017 13:50

От переименования ответы не меняются, так как "там" сидят все те же люди...
гость

16.01.2017 13:50

конечно разобрались, на планерке от губернатора отгребли - не разобрались, а тут, разобрались! В отставку пора, работать надо, вы в бюджете, отвечаете за наши налоговые отчисления.....
НАДО ПРЕКРАТИТЬ ГАЙДАРОВСКУЮ БУХГАЛТЕРИЗАЦИЮ КАК управления Г - ВОМ, ТАК И !??

16.01.2017 14:19

Образования!!
Центральная прокуратура никак не поймёт, что МЕДИЦИНСКИМ образованием должны заниматься ВРАЧИ ХОМО......, А НЕ ЗООЛОГИ... Вот в чём дело!! Желаем чтобы ПРОКУРОРОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СТАЛ ПУСКАЙ, АССЕНИЗАТОР.... Почувствуйте прокуроры разницу... А может, это действо в районе состоялось??
рафик невиноуват!

16.01.2017 14:21

абсалютна
Студент

16.01.2017 14:38

Что и требовалось доказать, все эти петиции от Иванов Ивановых - фейки
Феликс Держинский

16.01.2017 15:40

Вот только ремонта не чувствуется почему то? Зато у Салдана дорогая мебель в кабинете и кабинет отделан деревом.
Валерий Михайлович

16.01.2017 15:43

13 докторов медицинских наук ушли сами, 38 кандидатов медицинских наук, это реальный геноцид, причем это только за два года. 58 сотрудников за 2 года!
Про кафедру патфизиологии говорили мол новое изменение для улучшения уровня образования, прикрепили к кафедре терапии. Главное, что бы Куликову не досталось, а куда отдать циклы "мы найдем". И пофиг, что на терапии никогда не было таких курсов.

Вот про места интересно, значит для бюджетников места есть, а для "платников", интернов? И если есть места на Комсомольском д.106, почему индусов не заселили туда?
Насчет принятия мер, это вообще "песня". Все курсы английского прошли, а что может дать курс в принципе, тем более, когда нет полноценного лингвистического образования. Вот в Томском меде сделали изначально правильно, прежде чем иностранцев приглашать всех преподавателей отправили на обучение английскому за ТРИ ГОДА , КАРЛ! И три года всем платили стимулирующие, за то, что они учат английский. Постепенно перевели всю базу , а не посреди учебного года и силами не только преподавателей, но и студентов. Господину Жарикову с его сбором людей, знающий английский и "сможешь мне лекцию перевести?" отдельный привет.
Про кабинет ректора, писать не стали, перевели на другие корпуса, только вот не видно этого ремонта почему то. Особенно на клинических кафедрах.

Ну и про объединение групп, сначала была версия "никто ничего не объединял", теперь пишут это все норма. И ладно бы реально только для лекций объединяли..
фотофиниш , бляхха мухха ддроззофиллочка сдохла

16.01.2017 17:12

останется 1 факультет -
оператор разбрасывания противомышиной завлекалки ТМ "Ихоррь СС"
оператор распространения листка отравленного - За антисанитарию мозгов Везде !
и заводик по штамповке этих ингредиентов и фасовки в зачётки.
НУЖНО ПЕТИЦИЮ РАЗМЕСТИТЬ НА УСТАНОВЛЕННОМ ДЛЯ ЭТОГО САЙТЕ !??

16.01.2017 19:22

И собрать для этого необходимое количество голосов... А этот МИНЗДРАВ от Алтая - это МИНТРАВ Администрации края... с вассальной прокуратурой Центр. района для особых поручений.. Толку не будет.
Очевидец

16.01.2017 19:38

Ой! Какая неожиданность! Местное министерство провело проверку, которая свелась к прочтению представленных вузом отписок! А реальность представленной в этих отписках информации кто проверять будет?! На самом деле министр выполняла указание губернатора: конфликт заглушить! Её тоже можно понять: у неё то задача остаться на хлебном месте, почему она должна лишаться этого места из-за каких-то там студентов! Подумаешь, профессора с доцентами поувальнялись! Ничего, по книжкам и инету будущие врачи выучатся; не привыкать алтаю к врачам-недоучкам! Выживет как-нибудь это вечно недовольное быдло! В общем, с этой проверкой, как и с прокурорской, всё понятно: закон и интересы людей - это воля губернатора; он сказал, что Салдан хороший и ничего не нарушает, значит так тому и быть! И министры местные и прокурора всех мастей и уровней в данном случае люди подневольные.
А вот интересно, кем и как будет проводиться проверка семейного салдановского бизнеса и необоснованную задержку социальных и академических стипендий?! Уголовщину тоже по указанию губернатора не заметят? Вполне вероятно, в России живём, дело то житейское, привычное...
по беспределу

16.01.2017 21:29

Местный "министр здравоохранения" - бухгалтер, ректор мед. университета-грубо говоря, ветеринар... Люди! Что вы хотите от оставшихся врачей? Здоровья?
Наше будующее-повитухи, травники, знахарки, "поезда здоровья" и консультации по скайпу! Уровень-плитус пройден, копаем дно.
Печально...
вот-вот

16.01.2017 22:13

Улюкаев искал дно кризиса,как водолаз, а сам бабло стриг лярдами.Так и Салдан-Султан,в упряжке с такими Ихтиандрами мутят делишки
Очевидцу

16.01.2017 23:11

Ну все не заврешь, после отписок местных, мы будем писать в Генеральную прокуратуру и гос.думу, ну и надеемся отправить весь материал на прямую линию президенту, пусть посмотрит, какая власть в регионах.