Алтайский Минздрав отреагировал на петицию против ректора Игоря Салдана

Студенты Алтайского государственного медицинского университета, которые в конце прошлого года выразили недовольство поведением ректора в форме петиции, наконец, получили ответ. Минздрав Алтайского края провел проверку и не нашел в действиях руководства вуза чего-то незаконного или предосудительного. Что же касается вопроса об отставке Игоря Салдана, то в министерстве заявили, что этот вопрос находится вне их компетенции.

Как следует из официального ответа ведомства Ирины Долговой, согласно уставу АГМУ, учредителем университета является Российская Федерация в лице Министерства здравоохранения РФ. Вопросы деятельности учебного заведения решает именно данный полномочный орган. В то же время региональное министерство все же рассмотрело отдельные жалобы студентов-медиков, отраженные в петиции, и пришло к выводу, что ректорат действует в рамках своего Устава. Так, г-жа Долгова утверждает, что абсолютно все студенты, обучающиеся на бюджетной основе, в полном объеме обеспечены местами в общежитиях, а после капитального ремонта одного из зданий появилось еще 300 дополнительных мест. Задержка стипендий, о которых рассказывали митингующдие, была временным явлением и возникла из-за проблем с финансированием вуза со стороны Минздрава России. Как только федеральные средства поступили, студенты АГМУ получили свои социальные выплаты.

Кроме того, ведомство выяснило, что оптимизация в медуниверситете, которая выражается в объединении учебных групп, осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ. Что же касается сокращения преподавательского состава, то численность работников АГМУ в период за 2015-2016 годы действительно уменьшилась. В алтайском Минздраве уточнили, что за это время из стен университета по разным причинам уволились 54 сотрудника основного персонала, в том числе 16 докторов наук и 38 кандидатов наук. При этом в ведомстве заметили, что из 16 докторов наук троих уволили по причине смерти, а еще 11 - были старше 69 лет, их уход видится вполне закономерным. В то же время на педиатрическом факультете существует недоукомплектованность преподавательскими кадрами, однако ректорат обещает привлечь на свободные ставки преподавателей на условиях гражданско-правовых договоров.

Региональное профильное министерство также разобралось в конфликте Игоря Салдана с профессором кафедры патофизиологии, клинической патофизиологии с курсом ДПО Владимиром Куликовым. Ранее профессор заявлял, что категорически не согласен участвовать в реструктуризации кафедры и утверждал, что это лишь негативно повлияет на ее работе. Однако данный вопрос обсудили на ученом совете АГМУ, где остальные профессора приняли единогласное решение поддержать идею ректора и переименовать кафедру. Региональный Минздрав идеи объединения кафедр также поддержал. Не нашел он никаких нарушений и при проведении проверки касательно ремонта в корпусах вуза. Студенты утверждали, что выделенные средства ушли на ремонт кабинета самого г-на Салдана, однако эти сведения не подтвердились. Согласно отчетности, объем выполненных ремонтных работ в денежном эквиваленте составил 86 млн рублей. При этом ремонт провели в помещениях корпусов №№ 1, 2, 3, 4, 5, морфологическом корпусе, общежитии № 3, профессорской клинике и симуляционном центре.

Напомним, в декабре прошлого года на сайте Сhange.org была опубликована петиция с требованием сменить весь ректорат Алтайского государственного медицинского университета во главе с его предводителем - Игорем Салданом. Инициаторами обращения выступили студенты и преподаватели АГМУ. Они обвиняли нового ректора в том, что он действует во вред талантливым студентам и педагогам, занимается ненужной оптимизацией кафедр, а также неэффективно расходует бюджет вуза. За короткое время петицию подписало около 1000 человек. В противовес ей появилось и обращение в поддержку ректора, которое не вызвало ажиотажа среди студентов и на первых порах не набрало даже сотни сторонников. Однако позже студенты медвуза распространили информацию, что их подписи для второй петиции якобы собирают обманом.

Добавим, что несколькими днями ранее АГМУ прошел и прокурорскую проверку. Прокуратура Центрального района Барнаула не выявила нарушений, о которых сообщала группа недовольных студентов и преподавателей вуза. В своем официальном ответе сотрудники надзорного органа подчеркнули, что учет мнения студентов при принятии решений об оптимизации кафедр или сокращении штата не предусматривается. В этом руководство вуза опирается на действующее законодательство и локальные акты университета.