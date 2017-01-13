Владельцы барнаульского авторынка больше года имитировали работу на объекте

Арбитражный суд Алтайского края частично удовлетворил иск ООО «Группа-Сервис», управляющего барнаульской автобарахолкой на Павловском тракте, 307, к одному из соучредителей компании, известному предпринимателю Андрею Слободяну. Стороны обоюдно решили признать мнимым договор об обустройстве территории рынка. При этом пояснить суду смысл иска представитель «Группы-Сервис» не смог, а гендиректор компании Андрей Муратов отказался комментировать ситуацию ИА «Банкфакс».

Как следует из материалов арбитража, еще в декабре 2014 года стороны заключили договор подряда без номера, в соответствии с которым за 10,7 млн рублей г-н Слободян в качестве подрядчика должен был обустроить авторынок на существующей территории в 9 га, которую арендует «Группа-Сервис». Он обязался вывезти строительный мусор, провести вертикально-планировочные работы с завозом грунта, устроить щебеночное покрытие, организовать отвод поверхностных вод с участка, устроить ограждение и освещение. При этом работы необходимо было начать 20 января 2015 года, а закончить к 15 октября 2016 года.

Теперь «Группа-Сервис» потребовала признать этот договор мнимым, указав, что несмотря на наличие подписанного акта сдачи-приемки, работы фактически не выполнялись, а 10,7 млн Андрею Слободяну не перечислялись. «Сделка совершена лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия», — указано в решении. При этом г-н Слободян направил в суд заявление о том, что признает иск в полном объеме. Особо примечательна формулировка: «ответчик указал, что признание сделано добровольно, без принуждения и с осознанием последствий этого процессуального действия».

Естественно, в таких условиях суд признал сделку мнимой. Однако он указал, что в силу ГК РФ последствием такого решения является возврат сторонами всего полученного. В данном же случае никто никому ничего не платил и никаких услуг не оказывал. Какие последствия признания сделки недействительной хотел получить истец, осталось тайной: представитель «Группы-Сервис» в заседании не смог пояснить этого суду.

Гендиректор компании Андрей Муратов заявил ИА «Банкфакс», что не будет комментировать ситуацию и давать какие-либо пояснения. Более того, он высказал протест против того, чтобы информация об этом деле была обнародована СМИ. «Я бы не хотел, чтобы что-то печаталось и выходило. Это наши внутренние дела», — заявил г-н Муратов.

Между тем пониманию происходящих с авторынком процессов может способствовать разбор истории объекта. Последние годы «Группа-Сервис» серьезно конфликтует с краевыми и городскими властями, которые хотели бы отдать участок, находящийся у компании в аренде, под жилую застройку, как продолжение кварталов на улице Сергея Ускова, перспективного квартала «2009». К настоящему времени в краевом центре осталось не так много земельных участков, полностью готовых к жилой застройке с точки зрения инфраструктуры.

При этом «Группа-Сервис» не проявляет большой инвестиционной активности на площадке — недостроенные здания (готовность несколько лет держалась в диапазоне от 4 % до 9 %) край даже хотел по суду признать самовольными постройками, подлежащими сносу. А согласно принятым в 2016 году решениям арбитража, всю первую половину прошлого года она не платила за аренду и задолжала более 1 млн рублей. Эта сумма долга, что интересно — сниженная в 10 раз по сравнению с первоначальной в связи с пересмотром кадастровой стоимости недвижимости. «Группа-Сервис» также не исполняла требования федерального законодательства в версии 2013 года о розничных рынках (торговля под крышей) и не соблюдала условия многострадального барнаульского Генплана в действующей редакции.

Тем не менее попытки властей расторгнуть договор аренды оставались безрезультатными. Предложения же перенести авторынок на другую территорию, сопоставимую по проходимости, большую по площади, но менее перспективную по части возможной «монетизации», остались нереализованными.

Из всего этого может следовать вывод, что рассмотренный мнимый договор об обустройстве создавал необходимую «инвесторам» видимость активной работы на объекте. Это, в свою очередь, могло препятствовать планам властей расторгнуть договор аренды, в том числе из-за отсутствия на участке хоздеятельности.

В чем же причина нынешнего добровольного и «чистосердечного» признания сделки мнимой — можно лишь догадываться. Не исключено, что стороны испытывают финансовые затруднения и таким образом могут избавить себя от обязательств уплаты налогов за мнимый доход. Впрочем, не исключено, что интерес к процессам на автобарахолке уже проявляют и правоохранительные органы.