Временное пристанище художественного музея в Барнауле расстроило гостей

Алтайская журналистка, а ныне корреспондент московского «Агентства социальной информации» Юлия Вяткина во время поездки в Барнаул оказалась неприятно удивлена тем состоянием, в котором пребывает Государственный художественный музей Алтайского края. Реконструкция основного здания пока заморожена из-за недобросовестного подрядчика, временное же помещение слишком мало, чтобы вместить всех посетителей, поделилась впечатлениями от празднования Дня сибирского валенка на своей странице в Facebook Юлия Вяткина.

Реконструкция Государственного художественного музея Алтайского края на проспекте Ленина, 88 представлялась ей самым масштабным проектом в современной истории культурной жизни региона. «Думала: приеду в Барнаул и обязательно схожу в новое здание музея, по проектам оно похоже на дворец, кто-то даже сравнивал его с Эрмитажем. Впечатляли и масштабы реконструкции. Власти Алтайского края заявляли, что площадь музея после реконструкции увеличится в пять раз и составит свыше 10 тысяч кв. м, будет шикарный фасад и интерьер, стоимость работ оценивается в сотни миллионов рублей», - пишет журналист.

Каково же было удивление автора поста, когда она узнала, что до сих пор не известны сроки окончания реставрационных работ. Основному подрядчику работ - СПП «СтройГАЗ» - предъявлены иски о банкротстве, но пока ни по одному из них не принято окончательное решение. Девушка решила оценить временное пристанище музея и отправилась в старое здание на улице Максима Горького, 16, которому, как ей показалось, самому требуется капитальный ремонт. «День сибирского валенка, который в эти выходные провели на Алтае, никак не вписывается в помещение, предоставленное временно для музея. Девушкам, которые показывали дефиле в костюмах из войлока, просто негде было развернуться. Как и ансамблю «Стрела», который устроил традиционную святочную вечерку», - рассказала корреспондент. Особенно ее поразили отваливающаяся со стен краска, сколотая плитка на лестницах, старый линолеум и теснота комнат. «Сотрудники музея провели экскурсию для зампредседателя правительства Алтайского края по культуре и спорту Андрея Щукина, пришедшего на праздник в валенках. И он пообещал ускорить процесс реконструкции музея. Остается надеяться, что к 60-летию Государственного художественного музея Алтайского края, которое будет отмечаться в 2018 году, обещание будет выполнено и музей наконец-то переедет», - заключила Юлия Вяткина.

Напомним, что в конце декабря прошлого года администрация Алтайского края расторгла контракт на строительство Государственного художественного музея Алтайского края с переживающей кризис компанией «СтройГАЗ», которая работала на объекте, расположенном на площади Октября, с 2012 года. Теперь ведется работа по корректировке проектно-сметной документации музея. Управление предлагало вычленить в отдельный аукцион фасадные и кровельные работы, а также монтаж тепловых сетей. Это позволило бы летом 2017 года завершить наружные работы и с сентября начать внутреннюю отделку. Отметим, что изначально власти заявляли о готовности открыть реконструированное здание на проспекте Ленина, 88 во второй половине 2015 года.