×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Пробуждение перед свалкой

4 |
Есть мнение
Наблюдатели о «реституции» собственности КПСС в пользу алтайской КПРФ: «Абсурдные притязания в порядке вещей для современных коммунистов»
34
Журналист Дмитрий Негреев о «дворцовых рокировках» Барнаула: «Обновленной управленческой команде предстоит ряд испытаний»
5
Разговор
Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

«Хочу, чтобы мой завод имел художественную ценность»

6
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские единороссы оставили «в хвосте» медиарейтинга другие партии
0
Борис Трофимов стал лидером медиарейтинга алтайских депутатов в декабре
0
Барнаульских депутатов почти не упоминали в СМИ в декабре
2
Ушел в отрыв: сити-менеджер Барнаула в декабре в два раза увеличил медийность
0

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Ситуация в Бийском трамвайном управлении близка к критической
Минобороны РФ попросило прощения у родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154

рейтинг химчисток
химчистка одежды в приморском районе
недорогая химчистка красноярск
Резонанс
Темы недели
Водитель «КамАЗа», вываливший снег у администрации Бийска, рассказал о заказчике акции
32
Реституция «Родины»: алтайские коммунисты хотят забрать бывшую собственность КПСС в Барнауле
69
В блогах
Михаил Гундарин

13.01.2017

Михаил Гундарин

журналист

Они продолжают

13
Даниил Бессарабов

11.01.2017

Даниил Бессарабов

депутат Госдумы

О публичных слушаниях по Генплану Барнаула

125
Евгений Берсенев

30.12.2016

Евгений Берсенев

журналист, блогер

О тайнах за закрытой «комсомольской» дверью

292
Loading...
Главная Лента новостей Федеральный регулятор хочет лишить алтайский завод «Тейси» «винной» лицензии

Федеральный регулятор хочет лишить алтайский завод «Тейси» «винной» лицензии

16.01.2017 15:26

Росалкогольрегулирование (РАР) намерено лишить алтайского производителя ООО «Тейси» лицензии на производство, хранение и поставки вина. Ведомство уже добилось приостановки ее действия, однако «Тейси» удалось снять запрет в рамках обеспечительной меры. Главным аргументом компании стало то, что если она не будет торговать вином, то некому будет платить зарплату 144-м сотрудникам и гасить кредиты. Информация опубликована на сайте арбитража.

РАР подало заявление об аннулировании лицензии в начале декабря 2016 года. Мотивировка этого решения в материалах пока не указывается, однако известно, что ведомство в сентябре выдвинуло множество претензий к алтайскому производителю алкоголя. На связь старых разбирательств с новым иском указывает также то обстоятельство, что в сентябре было предписано арестовать 474 упаковки Tetra pack готовой продукции — вина. В новом иске в том числе решается судьба этих упаковок.

В рамках иска об аннулировании лицензии РАР приостановило ее действие, что, как утверждают представители «Тейси», поставило само предприятие на грань «банкротства и полной ликвидации». В частности, специалисты опломбировали более 322 тысяч литров виноматериалов, запретив «Тейси» любые манипуляции с ними. Однако без обработки производителя сырье скиснет и помутнеет, что сделает невозможным его использование. Все это повлечет убытки в размере более 10,2 млн рублей, и задержку и формирование долга по зарплате перед работниками. Фактически убыток равен фонду зарплаты за девять месяцев.

При этом у компании есть и дополнительные обязательства в виде 500 тысяч рублей ежемесячно как выплаты по кредиту и 398 тысяч рублей ежемесячно в качестве платы за банковские гарантии. Все оборудование находится в залоге у «Промсвязьбанка» и в случае просрочек по кредитным платежам будет обращено в пользу кредитора.

Приостановление лицензии уже привело и к полной приостановке работы предприятия, что обострило ситуацию до максимума. При этом стоит отметить, что по данным сайта РАР, в 2016 году истекла и не была продлена лицензия на производство, хранение и продажу винных напитков с добавлением этилового спирта. В то же время все еще действует лицензия на те же виды деятельности по водкам и ликероводочным изделиям.

Суд, приняв во внимание все доводы, посчитал что приостановка действия лицензии является чрезмерной, она причинит заявителю значительный ущерб. В этой ситуации сторонам разумнее было бы сохранить status quo до окончания разбирательства. В качестве обеспечительной меры действие лицензии временно возобновлено, оборудование распломбировано, с остатков готовой продукции снят запрет на реализацию. Впрочем, вопрос о том, как долго продлится эта обеспечительная мера, остается открытым. Фактически сейчас судьба производителя зависит от твердости позиции РАР и расторопности арбитража.

Отметим, что в конце 2014 года компания «Планета» из Кабардино-Балкарии подала банкротный иск к «Тейси» из-за долга в 12,4 млн рублей. Тогда гендиректор «Тейси» Максим Байкалов уверял ИА «Банкфакс», что всерьез это дело рассматривать не стоит, так как сумма требований не превышает 5 % от ежемесячной выручки завода, а само заявление просто является удобным способом получения денег. Иск в итоге действительно остался без удовлетворения. Более того, за последние месяцы требований к компании никто не предъявлял: напротив, она пыталась взыскать долги с контрагентов. Сам же г-н Байкалов в начале января комментировал изменения в законодательстве, касающиеся алкогольного рынка, не упоминая о ситуации на предприятии.

Фото: сайт Росалкогольрегулирования


Другие новости по этой теме:

 Алтайский арбитраж «приговорил» к уничтожению алкоголь завода «Тейси»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 2
пэнсионэр

16.01.2017 18:21

Ну не умеем мы бодяжить пойло с дагистании и свое ягодно - виноградное на помои вкусом похоже, а не забродить ли нам кортофельно- свекольную брагульку под брендом "закаты Алтая" под туристический кластер " зори катуни "по рубь ноль две как в старые добрые времена заката развитого социализьма,а!?
Просто гость

16.01.2017 19:03

Народ как бухал,так и будет бухать!