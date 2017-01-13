«Написать, издать, прославиться»: алтайский журналист Сергей Тепляков открыл «литературное агентство»

Известный алтайский журналист и писатель, «Золотое перо России» Сергей Тепляков, о постоянном месте работы которого ничего не было известно после увольнения из интернет-журнала «Капиталист», наконец нашел себя. Автор открыл литературное агентство «Золотые слова», в рамках которого хочет помогать людям писать книги. Об этом он рассказал ИА «Банкфакс».

Как указывал г-н Тепляков в период расставания с «Капиталистом», в будущем он намерен сосредоточиться на написании книг. Собеседник пояснил, что в целом это и есть развитие той идеи: он имел в виду не только собственные авторские произведения, но и помощь другим людям на коммерческой основе. «Теперь агентство можно считать моей основной работой. Конечно, это не писательство в чистом виде, потому что Лев Толстой таким не занимался. Но это ближе, чем другие занятия. И, по крайней мере, тут я сам себе хозяин», — сказал Сергей Тепляков.

Из информации на главной странице сайта под заголовком «Жизнь каждого человека достойна книги» можно составить представление о том, что конкретно г-н Тепляков предлагает своим клиентам.

Из описания на сайте «Золотые слова»: Напишите книгу! Это лучший способ сохранить свою историю, историю своей семьи, своего города или села, своего предприятия, рассказать историю успеха. Книга — это материализованная история. Все пройдет, а книга останется. Айпады рассыплются в пыль, а люди будут открывать и читать книги. Думаем, мысль о своей книге посещала многих. Но без определенного навыка литературной работы даже написать книгу кажется делом крайне трудным, а ведь ее надо еще издать… Литературное агентство «Золотые слова» готово помочь. Наша команда профессионалов возьмет на себя сбор материалов, литературную обработку, корректуру, подбор иллюстраций, дизайн, верстку, допечатную подготовку, печать, продвижение книги.

Как уточняется на сайте, Сергей Тепляков готов помочь клиентам написать книгу об их семье, биографию, использовать выдуманный ими сюжет в качестве основы художественного произведения. В разделе о продвижении указано, что «Золотые слова» готово провести нескучную и запоминающуюся презентацию итогового продукта. «Сюжеты обычно не дарили, кроме того момента, когда Пушкин подарил Гоголю сюжет «Ревизора». И это была очень хорошая идея», — пояснил собеседник.

Что интересно, на сайте расценки за услуги не приведены, отказался их озвучить и сам Сергей Тепляков. «Нет такого, чтобы цены золотыми или металлическими цифрами были выбиты. Каждая работа будет оцениваться индивидуально. Может, вообще за еду работать буду, а может, за чистое удовольствие. А может, напишу книгу и буду просто ее продавать. Такая сейчас жизнь у тех, кто пишет», — сказал автор.

Он добавил, что пока его услуги никого не заинтересовали, но он такого быстрого отклика и не ожидал. «Кажется, это было бы слишком быстро. Хотя, может, кто-то ждал момента и теперь обратится. До вечера еще есть время», — рассказал писатель.

На сайте также приведена биография Сергея Теплякова, помимо него в разделе «О нас» никто не указан. В частности, с 2011 года он написал уже больше 10 книг в разных жанрах. Что интересно, он приводит и те произведения, что были написаны в рамках госзаказов. Вероятно, это должно подчеркнуть способность автора писать на заданную тему.

Добавим, до «Капиталиста» Сергей Тепляков долгое время печатался в «Алтайской правде». При этом либеральные взгляды журналиста ощутимо диссонировали с контентом «Алтайки». Однако данное противоречие долгое время не мешало г-ну Теплякову успешно трудиться в краевом официозе.