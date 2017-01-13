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Главная Лента новостей Загрипповавший Барнаул «смоет грехи», несмотря на эпидемию

Загрипповавший Барнаул «смоет грехи», несмотря на эпидемию

18.01.2017 09:14

Первая рабочая неделя в новом году обернулась резким ростом заболеваемости по ОРВИ и гриппу в Алтайском крае и Барнауле. Эпидемпорог в краевом центре превышен уже на 56 %, и существует официальное распоряжение регионального Роспотребнадзора по ограничению массовых мероприятий. Однако, похоже, что власти города, равно как и местная епархия, не намерены идти на поводу у ведомства Ирины Пащенко. Речь идет о традиционном купании в крещенской купели. К тому же на строительство городка на Речном вокзале уже потрачена 691 тысяча рублей.

Тем временем в Алтайском крае с 9 по 15 января зарегистрировано 19,3 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что на 35 % выше эпидемического порога. Превышение отмечается среди взрослых на 46 %, детей в возрасте от трех до шести лет - на 24 %. В Барнауле за этот же период выявлено 9,8 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 56 % выше эпидпорога. Превышение есть среди всех возрастных групп на 12-65 %. У заболевших в семи случаях выявлены вирусы гриппа: «азиатский» (шесть эпизодов) и «свиной». Следует добавить, что в Алтайском крае в связи с отсутствием в классе или группе более 20 % детей еще в середине декабря приостанавливался учебный процесс в четырех образовательных организациях.

Напомним, в краевом центре с 17 января введены ограничительные мероприятия. Также Роспотребнадзор рекомендовал барнаульцам ограничить посещение массовых мероприятий и мест скопления людей. Правда, запрет, по всей видимости, не будет действовать 19 января в отношении тех горожан, кто примет участие в крещенских купаниях. Помимо Речного вокзала купели появятся на озере Пионерском и в Казенной Заимке. Одновременно на лед будут пускать не более 70 человек. Толщина льда на Оби близ Речного вокзала составляет 50 см, поэтому «пропускная способность» здесь - 80 человек. Также известно, что с 18 января у крещенской купели на Речном вокзале будут дежурить сотрудники МЧС, с 19 января - станция «скорой помощи». После погружения в купель барнаульцы смогут согреться в банях, а в крещенском городке - выпить горячего чая и кофе.

К слову, в Республике Алтай за прошедшую неделю отмечено превышение порога по заболеваемости ОРВИ и гриппом на 23,2 %. За семь дней госпитализировано 42 человека, 37 из которых дети. Среди беременных зарегистрировано два случая ОРВИ. Всего на 16 января зафиксировано 19 случаев гриппа. В Горно-Алтайске уровень заболеваемости ОРВИ также выше эпидпорога - на  27,7 %. Рост заболеваемости за прошлую неделю выявлен в Майминском, Онгудайском, Усть-Канском, Усть-Коксинском, Чемальском, Чойском районах. Карантин введен на территории РА с 17 января.

Фото: amic.ru

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Комментарий

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Комментариев 1
Вольфсон Т.И.

18.01.2017 19:27

Ну, и где ваши прививки? Грипп превращается в национальное бедствие и все из-за тех,кто наживается на лекарствах! Если бы во время эпидемии лекарства продавались по твердым ценам с миллионными штрафами за нарушения,мы бы забыли про это заболевание,либо оно не принимало бы таких масштабов!!! Слава ЕР!